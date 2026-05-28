松永製菓株式会社(代表取締役社長：松永 邦裕)は、1966年の発売から60周年を迎えるロングセラー菓子「しるこサンド」に、60周年記念ロゴをあしらった限定パッケージを2026年6月1日(月)より順次発売いたします。

長年親しまれてきた“いつもの味”はそのままに、節目の年を記念する特別デザインでお届けします。





スターしるこサンド110g 60周年記念パッケージ





■ 60年愛され続けた“日常のお菓子”を、記念デザインで

しるこサンドは、小豆あんをビスケットで挟んで焼き上げる独自製法で誕生し、東海地方を中心に“ソウルおかし”として親しまれてきました。

今回の記念パッケージは、「変わらないおいしさ」と「積み重ねた60年」を象徴するロゴを配置し、ブランドの歴史を感じられるデザインに仕上げています。





しるこサンド60周年記念ロゴ





■ 記念ロゴに込めたメッセージ

60周年ロゴは、しるこサンドの三層構造をモチーフに、“これまでの60年”と“これからの未来”をつなぐ輪を表現。

懐かしく温かいブランドイメージを守りながら、記念イヤーにふさわしい華やかさを加えました。





創業時 工場写真





■ しるこサンドの歩み

1)1966年発売。小豆あんをビスケットで挟む独自製法と唯一無二の味わいが話題

2)東海地方で“ソウルおかし”として大ヒット

3)ミニサイズ、スティック、季節限定などシリーズを拡大

4)近年はSNSで再注目され、若い世代のファンも増加

5)地域の味から全国区のロングセラーへ成長





60年という長い年月の中で、しるこサンドは“世代を超えて愛される味”として進化を続けています。





しるこサンドイメージ画像





■ 商品概要

商品名 ： スターしるこサンド 60周年記念パッケージ

発売期間 ： 2026年6月1日(月)～12月31日(木) ※順次切り替え

内容量 ： 110g

価格 ： 220円(税抜)／238円(税込)

販売エリア： 全国のスーパー・量販店・オンラインショップ・直営店 など