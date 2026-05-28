イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役兼社長執行役員：深山 友晴、以下、当社)は、一般社団法人能登官民連携復興センターが実施する、令和6年能登半島地震および奥能登豪雨からの創造的復興を支援する「能登復興支援クラウドファンディング支援事業」において、認定事業者として登録されました。これにより当社運営のクラウドファンディングサイト「まいクラウドファンディングby AEON CARD」が認定プラットフォームの一つとなりました。

当社は本助成制度を通じて、能登地域の一日も早い復興と、新たな魅力創出に向けた取り組みを全力で支援してまいります。





能登復興支援クラウドファンディング支援事業





■概要

事業目的：本事業は、一般社団法人能登官民連携復興センターが、令和6年に発生した能登半島地震および奥能登豪雨からの復興を支援するため、地域団体や個人が取り組む復興プロジェクトのクラウドファンディング費用の一部を助成し、地域の復興と活性化を後押しすることを目的としています。





助成対象者：

● 石川県内に事業所を持つ事業者・団体、または居住する個人

● 自ら経理し監査する等の会計組織を有すること

● 暴力団関係者ではないことや不正受給歴がないこと





助成金額：助成対象経費の2/3以内、1プロジェクト上限100万円





助成対象経費：

● 認定クラウドファンディング事業者の利用手数料

● 認定サポーターへのプロジェクト支援費用(ページ作成、伴走サポートなど)





対象要件：クラウドファンディングの当初調達目標金額50万円以上のプロジェクト





実施期間：2026(令和8)年4月1日～2027(令和9)年3月19日





申請・実施の流れ※1：

1. 事前相談(任意)：事業が助成対象となるかセンターへ相談・確認

2. クラウドファンディング実施：認定事業者への申請・掲載開始 ※2

3. 掲載開始報告：事業掲載開始報告書をセンターへ提出

4. 資金受領：クラウドファンディング成立後、手数料控除後の資金が送金

5. 助成金申請：助成金交付申請書兼実績報告書など必要書類をセンターへ提出

(期限：令和9年3月19日(金)(必着))

6. 交付決定・支払い：審査後、交付決定通知書発行→請求書提出→振込

※1 詳細な申請要件や手続きについては、一般社団法人能登官民連携復興センターの

ウェブサイトをご確認ください。

※2 まいクラウドファンディングでのプロジェクト掲載にあたっては、助成認定とは別にまいクラウドファンディング所定の審査があります。









■まいクラウドファンディングへの問い合わせ先

クラウドファンディングの実施をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム： https://www.mycrowdfunding.aeon.co.jp/project_proposal









■説明会について

助成対象者・対象事業の概要、申請手続きの流れ、認定クラウドファンディング事業者やサポーターの紹介に加え、専門家による「クラウドファンディング成功の秘訣」等の解説を行う説明会が、以下の日程で開催されます(※主催：一般社団法人能登官民連携復興センター)。





・開催日時・会場

● 6月2日 (火) 15：00-16：30 オンライン開催

● 6月18日(木) 10：00-11：30 石川県地場産業振興センター

● 6月18日(木) 15：00-16：30 のと里山空港NOTOMORI

● 7月30日(木) 10：30-11：30 のと里山空港NOTOMORI

● 7月30日(木) 15：00-16：30 珠洲商工会議所

● 8月19日(水) 10：30-11：30 のと里山空港NOTOMORI

● 8月19日(水) 15：00-16：30 七尾商工会議所

● 9月16日(水) 10：00-11：30 のと里山空港NOTOMORI

● 9月16日(水) 15：00-16：30 輪島消防署





・申込方法

以下フォームより主催者へ直接お申込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckausLcvLdetUBqXRgP5MsWGz8jlqZRwnq-OmIKctHbkNHTA/viewform