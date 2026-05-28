YK STANDARD(所在地：京都府、代表：吉岡 美菜子)は、ワンプッシュで自転車から瞬時に取り外し、そのまま持ち歩ける自転車用トップチューブバッグ「OsmaR トップチューブバッグ」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月13日より開始いたしました。

「OsmaR トップチューブバッグ」Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/top-tube-magnetic-bag/


マグネット瞬時にアクセス


■開発背景

近年、自転車利用者の増加に伴い、「スマホ・財布・鍵などをすぐ取り出したい」というニーズが高まる一方で、トップチューブバッグは“降車時にそのまま置いていくしかない”という課題がありました。

特にコンビニやカフェなど、短時間の駐輪時でも盗難リスクは存在し、「毎回荷物を移し替えるのが面倒」「バッグを外すのが手間」という声が多くありました。

そこで開発したのが、「押す→浮く→外れる」のワンプッシュ構造を採用した「OsmaR トップチューブバッグ」です。

自転車を降りた瞬間、そのまま自然に持ち歩ける新しい使い方を提案します。



■特徴

＊ワンプッシュで瞬時に脱着

マグネットバックル構造を採用し、ボタンを押すだけでバッグが簡単に取り外し可能。

工具不要で、降車後すぐに持ち歩けます。


ワンタッチ開閉


＊そのまま“手持ちバッグ”になる設計

上部ハンドル付きのため、外した瞬間に自然な縦持ちが可能。

財布やスマホを移し替える必要がありません。


スパッと持ち出し


＊スリムなのにしっかり収納

スマートフォン、鍵、財布、補給食、ケーブル類などを整理収納可能。

自転車の操作を妨げにくいスリム形状にもこだわりました。


小さいけど、たっぷり収納


■リターンについて

8,130円：超超早割限定プラン(数量限定)

8,420円：超早割限定プラン(数量限定)

8,720円：早割プラン(数量限定)

9,800円：Makuake限定価格(数量限定)

※すべて税込・送料込み予定



■プロジェクト概要

プロジェクト名： 1秒で外せる自転車用トップチューブバッグ。止めた瞬間、そのまま持ち歩き。

期間　　　　　： 2026年5月13日(水)～2026月6月29日(月)22:00

URL　　　　　 ： https://www.makuake.com/project/top-tube-magnetic-bag/


＜製品概要＞

商品名　： OsmaR トップチューブバッグ

種類　　： 自転車用トップチューブバッグ

内容　　： トップチューブバッグ×1個、専用バックル×1個

サイズ　： 約　縦265mm×横105mm×高さ105mm

カラー　： ブラック

素材　　： PU、EVA 、強化ナイロン

販売場所： Makuake



■会社概要

商号　　： YK STANDARD

代表者　： 吉岡 美菜子

所在地　： 〒610-1146　京都府京都市西京区大原野西境谷町1-4-16

設立　　： 2023年8月

事業内容： 輸入販売・商品企画・クラウドファンディング運営

URL　　 ： https://ykstandard-y2kcfhou.manus.space/