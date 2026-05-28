YK STANDARD(所在地：京都府、代表：吉岡 美菜子)は、ワンプッシュで自転車から瞬時に取り外し、そのまま持ち歩ける自転車用トップチューブバッグ「OsmaR トップチューブバッグ」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月13日より開始いたしました。

「OsmaR トップチューブバッグ」Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/top-tube-magnetic-bag/





マグネット瞬時にアクセス





■開発背景

近年、自転車利用者の増加に伴い、「スマホ・財布・鍵などをすぐ取り出したい」というニーズが高まる一方で、トップチューブバッグは“降車時にそのまま置いていくしかない”という課題がありました。

特にコンビニやカフェなど、短時間の駐輪時でも盗難リスクは存在し、「毎回荷物を移し替えるのが面倒」「バッグを外すのが手間」という声が多くありました。

そこで開発したのが、「押す→浮く→外れる」のワンプッシュ構造を採用した「OsmaR トップチューブバッグ」です。

自転車を降りた瞬間、そのまま自然に持ち歩ける新しい使い方を提案します。









■特徴

＊ワンプッシュで瞬時に脱着

マグネットバックル構造を採用し、ボタンを押すだけでバッグが簡単に取り外し可能。

工具不要で、降車後すぐに持ち歩けます。





ワンタッチ開閉





＊そのまま“手持ちバッグ”になる設計

上部ハンドル付きのため、外した瞬間に自然な縦持ちが可能。

財布やスマホを移し替える必要がありません。





スパッと持ち出し





＊スリムなのにしっかり収納

スマートフォン、鍵、財布、補給食、ケーブル類などを整理収納可能。

自転車の操作を妨げにくいスリム形状にもこだわりました。





小さいけど、たっぷり収納





■リターンについて

8,130円：超超早割限定プラン(数量限定)

8,420円：超早割限定プラン(数量限定)

8,720円：早割プラン(数量限定)

9,800円：Makuake限定価格(数量限定)

※すべて税込・送料込み予定









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 1秒で外せる自転車用トップチューブバッグ。止めた瞬間、そのまま持ち歩き。

期間 ： 2026年5月13日(水)～2026月6月29日(月)22:00

URL ： https://www.makuake.com/project/top-tube-magnetic-bag/





＜製品概要＞

商品名 ： OsmaR トップチューブバッグ

種類 ： 自転車用トップチューブバッグ

内容 ： トップチューブバッグ×1個、専用バックル×1個

サイズ ： 約 縦265mm×横105mm×高さ105mm

カラー ： ブラック

素材 ： PU、EVA 、強化ナイロン

販売場所： Makuake









■会社概要

商号 ： YK STANDARD

代表者 ： 吉岡 美菜子

所在地 ： 〒610-1146 京都府京都市西京区大原野西境谷町1-4-16

設立 ： 2023年8月

事業内容： 輸入販売・商品企画・クラウドファンディング運営

URL ： https://ykstandard-y2kcfhou.manus.space/