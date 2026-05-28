関西を中心に居酒屋、ビアレストラン、コンセプトレストランなど33店舗の飲食店を展開する、イコン株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長：佐野 哲也)は、高知県宿毛湾直送の旬の魚と炭火炉端料理を楽しめる“大人の炉端酒場”として「ごきげんえびす樟葉駅前店」をリニューアルオープンいたしました。





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当店では、高知県宿毛漁港から仲買を通さず直接買い付ける鮮魚を使用しています。鮮度抜群の旬の魚介を使った御造りや炭塩タタキ、原始焼きなど、素材の旨みを最大限に引き出します。

さらに、“日本一美味しい牡蠣部門グランプリ受賞”の「土佐はちきんオイスター」や、市場には出回らない福島県産の旬野菜も仕入れ、ここでしか味わえない食材をご用意しております。





炭火で豪快に焼き上げる原始焼きは、外は香ばしく、中はジューシーに仕上げる看板メニュー。

名物の「御造り盛り合わせ」や「炭焼き大麦牛タタキ」、旬の一品料理など、鮮魚・炉端・創作料理を中心に幅広くご用意しております。

さらに〆には、京都・八代目儀兵衛のお米を使用した“うなぎ釜飯”をご提供。注文ごとに炊き上げ、最後の一口まで満足いただける食体験を演出します。





料理とともに楽しめるお酒にもこだわり、YEBISU樽生ビールを5種類ご用意。

さらに、寫樂・伯楽星・仙禽など、全国から厳選した日本酒を常時12種類取り揃え、料理とのペアリングもお楽しみいただけます。





季節に合わせた囲炉裏焼き

炊き立て土鍋釜めし





【店内は樟葉駅前エリア最大級の100席を完備】

半個室や掘りごたつ席もご用意しており、

・会社宴会

・接待

・友人との飲み会

・ご家族でのお食事

など幅広いシーンに対応可能です。





「ちょっと贅沢な炉端酒場」をコンセプトに、炭火の香り、鮮魚の旨み、こだわりの酒を気軽に楽しめる空間として、地域のお客様に愛される店舗を目指してまいります。





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【リニューアルを記念して】

当店では期間限定で3週連続の半額フェアを開催いたします。

「高知宿毛直送 御造り盛り合わせ」や「まるごと大海老の原始焼き」など、看板メニューを特別価格でご提供。炭火の香りと鮮魚の旨みを気軽に体験いただける機会となっております。





■第1弾(5月27日～6月6日)

高知宿毛直送鮮魚と原始焼きを堪能

「御造り盛り合わせ」と「まるごと大海老の原始焼き」が半額





■第2弾(6月7日～6月16日)

炭火の旨みを味わう“肉炉端”

「炭焼き大麦牛タタキ」と「知覧どりの縄文焼き」など人気の肉料理が半額





■第3弾(6月17日～6月26日)

〆まで楽しむ“名物釜飯”

京都・八代目儀兵衛の米を使用した「名物釜飯」が半額





各フェアは期間限定・数量限定でのご提供となり、なくなり次第終了となります。お早めのご来店をおすすめいたします。





甘鯛の囲炉裏焼き

高知県直送鮮魚

鹿児島知覧鶏の縄文焼き





【店舗概要】

名称 ： ごきげんえびす 樟葉駅前店

所在地 ： 大阪府枚方市楠葉花園町14-1エルくずは

電話番号 ： 072-808-6383

営業時間 ： 16時～23時(LO.22時30分)

定休日 ： 無し

店舗面積 ： 50.69坪

席数 ： 約100席(樟葉駅前最大級)

金額の目安 ： 約4,000円～4,500円(1名あたり)

公式Instagram： https://www.instagram.com/gokigenebisu_kuzuha





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