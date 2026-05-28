専用カプセル入り応援バットセット





株式会社アイナス(本社：兵庫県洲本市、代表取締役：大内 晋)は、専用カプセル式自販機「ガチャCAN」にて、阪神タイガース応援バットの販売を、2026年6月3日よりイオンモール伊丹にて開始いたします。









■甲子園へ向かう前に立ち寄りたい、新しい応援グッズ

本商品は、全長約20cmの応援バットを、ガチャCAN専用カプセルに封入したガチャ形式の商品です。

「このサイズがカプセルに入る」という意外性と、購入から持ち運びまでの手軽さを兼ね備えた、新たな応援スタイルを提案します。

ガチャCAN専用カプセルはカバンに収まりやすいコンパクトサイズで、観戦前の移動時にも邪魔になりません。使用後は小物入れとして再利用できる点も特長です。さらにストラップ付きのため、持ち運びにも便利で、試合前後の移動や休憩時にも活躍します。

バット本体はブラックカラーを採用し、落ち着きのあるスタイリッシュなデザインに仕上げました。

付属のオリジナルデコステッカー(全6種類)を貼ることで、自分だけのオリジナル応援バットとしてカスタマイズをお楽しみいただけます。

また、本商品は定期的に入れ替えを予定しており、期間限定デザインが登場する場合もございます。この機会にぜひお楽しみください。





※ 販売開始時間は、自販機の準備が整い次第となります。

※ 本商品は阪神タイガース商品化許諾済商品です。





▼ガチャCAN WEBサイトのご案内

ガチャCANおよび商品、サービスの詳細は、下記WEBサイトをご覧ください。

https://gacha-can.com/









■販売価格

2,000円(税込)









■設置場所情報

設置施設 ： イオンモール伊丹

所在地 ： 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1

営業時間 ： 10：00～21：00

ガチャCAN自販機設置場所： 1階 14番出入口風除室内









■会社概要

商号 ： 株式会社アイナス

代表者 ： 代表取締役 大内 晋

所在地 ： 〒656-0003 兵庫県洲本市中川原町三木田729-4

設立 ： 1991年7月

事業内容： 厨房機器、空調機器、自販機販売レンタル、缶詰事業

資本金 ： 1,000万円





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ガチャCAN お客様相談窓口

TEL ： 0799-28-1112

お問い合わせフォーム： https://gacha-can.com/contact/