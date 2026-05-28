【チョコミン党必見】ミント3倍の「チョコミント【覚醒】」を「魔法の琥珀糖」より新発売
琥珀糖専門店「魔法の琥珀糖」(本店：千葉県松戸市、代表：二瓶 あや)は、2026年5月21日、2025年5月発売直後に完売続出した人気フレーバー「チョコ×ミント」を期間限定発売。さらに今年は、お客様からの熱いリクエストに応え、ミントの強さを3倍に引き上げた究極の新作「チョコミント【覚醒】」を同時発売いたしました。
現在、東武百貨店 池袋店で開催中の国内最大級チョコミントイベント「チョコミントハント！」でも両商品を販売中。販売初日から完売間近となる反響を呼んでいます。
魔法の琥珀糖「チョコミント【覚醒】」
■開発背景：お客様の「もっと！」が、琥珀糖を“覚醒”させた
昨年、期間限定で販売した「チョコ×ミント」は、予想を上回るスピードで完売が続出。ご購入いただけなかったお客様や、リピーターの方々から「琥珀糖のシャリシャリ感に合う、もっとガツンと強いミントも食べてみたい！」「突き抜けるような清涼感が欲しい」という熱いリクエストを多数いただきました。
こうした“チョコミン党”の皆様の情熱を受け、試作を重ねて誕生したのが、今年の新商品「チョコミント【覚醒】」です。
従来の琥珀糖のイメージを覆すべく、ミントの配合比率を高め、通常の3倍(※当社比)の強ミントを実現。口に入れた瞬間に鼻へ抜ける爽快感と、琥珀糖ならではのシャリシャリ食感のコントラストが楽しめる、まさに“覚醒”する一粒に仕上げました。
魔法の琥珀糖「チョコ×ミント」
チョコ味とほんのりミントの組み合わせ
■商品ラインナップ
「チョコミント【覚醒】」
ミント強度3倍。清涼感を引き上げた強ミントの琥珀糖を使用。しっかりチョコに負けないクール感で、チョコミント味としての完成を追求した一品。
デザインも一新し、スタイリッシュなパッケージで登場。
「チョコ×ミント」
辛くないほんのりミントで昨年大ヒット。油脂分不使用のすっきりとしたチョコ味と、優しいミントのハーモニー。
夏だけの期間限定フレーバー
■イベント出店情報
「チョコミントハント！」
現在、チョコミント愛好家(チョコミン党)が集う東武百貨店 池袋店の国内最大級イベントに「魔法の琥珀糖」が参戦しています。
場所： 東武百貨店 池袋店 B2F・B1F 食品フロア
期間： 2026年5月21日(木)～6月3日(水)
詳細： 普段は通販や千葉県松戸市の本店でしか買えない「魔法の琥珀糖」を、直接手に取れる貴重な機会です。
■「魔法の琥珀糖」のこだわり
当店の琥珀糖は、一つひとつ包丁を使わず「手ちぎり」で成型しています。
美しい断面：手ちぎりだからこそ、光を乱反射し、より本物の宝石や鉱物に近い輝きを放ちます。
新食感：外はシャリっと、中はプルプル。約一週間かけて結晶化させる熟成の手間が、唯一無二の食感を生みます。
安心の素材：着色はすべて食品由来の天然色素。合成着色料・香料は不使用です。
■商品概要
商品名 ： チョコ×ミント / チョコミント【覚醒】
容量 ： 各45g／箱
販売場所： 本店、自動販売機、オンラインショップ、
東武百貨店 池袋店(6/3まで)
通販URL ： https://minne.com/@kohaku-to
■店舗情報
店舗名 ： 魔法の琥珀糖
所在地 ： 千葉県松戸市二十世紀が丘中松町5
営業時間 ： 毎週水曜日、土曜日 11：00～16：30(※売り切れ次第終了)
Instagram： https://www.instagram.com/maho_no_kohakuto/