琥珀糖専門店「魔法の琥珀糖」(本店：千葉県松戸市、代表：二瓶 あや)は、2026年5月21日、2025年5月発売直後に完売続出した人気フレーバー「チョコ×ミント」を期間限定発売。さらに今年は、お客様からの熱いリクエストに応え、ミントの強さを3倍に引き上げた究極の新作「チョコミント【覚醒】」を同時発売いたしました。





現在、東武百貨店 池袋店で開催中の国内最大級チョコミントイベント「チョコミントハント！」でも両商品を販売中。販売初日から完売間近となる反響を呼んでいます。





魔法の琥珀糖「チョコミント【覚醒】」





■開発背景：お客様の「もっと！」が、琥珀糖を“覚醒”させた

昨年、期間限定で販売した「チョコ×ミント」は、予想を上回るスピードで完売が続出。ご購入いただけなかったお客様や、リピーターの方々から「琥珀糖のシャリシャリ感に合う、もっとガツンと強いミントも食べてみたい！」「突き抜けるような清涼感が欲しい」という熱いリクエストを多数いただきました。





こうした“チョコミン党”の皆様の情熱を受け、試作を重ねて誕生したのが、今年の新商品「チョコミント【覚醒】」です。





従来の琥珀糖のイメージを覆すべく、ミントの配合比率を高め、通常の3倍(※当社比)の強ミントを実現。口に入れた瞬間に鼻へ抜ける爽快感と、琥珀糖ならではのシャリシャリ食感のコントラストが楽しめる、まさに“覚醒”する一粒に仕上げました。





魔法の琥珀糖「チョコ×ミント」

チョコ味とほんのりミントの組み合わせ





■商品ラインナップ

「チョコミント【覚醒】」

ミント強度3倍。清涼感を引き上げた強ミントの琥珀糖を使用。しっかりチョコに負けないクール感で、チョコミント味としての完成を追求した一品。

デザインも一新し、スタイリッシュなパッケージで登場。





「チョコ×ミント」

辛くないほんのりミントで昨年大ヒット。油脂分不使用のすっきりとしたチョコ味と、優しいミントのハーモニー。





夏だけの期間限定フレーバー





■イベント出店情報

「チョコミントハント！」

現在、チョコミント愛好家(チョコミン党)が集う東武百貨店 池袋店の国内最大級イベントに「魔法の琥珀糖」が参戦しています。





場所： 東武百貨店 池袋店 B2F・B1F 食品フロア

期間： 2026年5月21日(木)～6月3日(水)

詳細： 普段は通販や千葉県松戸市の本店でしか買えない「魔法の琥珀糖」を、直接手に取れる貴重な機会です。









■「魔法の琥珀糖」のこだわり

当店の琥珀糖は、一つひとつ包丁を使わず「手ちぎり」で成型しています。

美しい断面：手ちぎりだからこそ、光を乱反射し、より本物の宝石や鉱物に近い輝きを放ちます。

新食感：外はシャリっと、中はプルプル。約一週間かけて結晶化させる熟成の手間が、唯一無二の食感を生みます。

安心の素材：着色はすべて食品由来の天然色素。合成着色料・香料は不使用です。









■商品概要

商品名 ： チョコ×ミント / チョコミント【覚醒】

容量 ： 各45g／箱

販売場所： 本店、自動販売機、オンラインショップ、

東武百貨店 池袋店(6/3まで)

通販URL ： https://minne.com/@kohaku-to









■店舗情報

店舗名 ： 魔法の琥珀糖

所在地 ： 千葉県松戸市二十世紀が丘中松町5

営業時間 ： 毎週水曜日、土曜日 11：00～16：30(※売り切れ次第終了)

Instagram： https://www.instagram.com/maho_no_kohakuto/