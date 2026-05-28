株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、工場やプラントなどの高温設備を対象に、既存設備へ後付け可能な「マクニカット＊ 着脱式断熱カバー」の提供を開始することを本日発表いたします。本製品は、設備表面からの熱の出入りを抑制することで、作業エリアの暑さを低減し、作業環境の改善を図るとともに、省エネ、安全性の向上、点検・保全作業の効率化を同時に支援します。

■背景 工場や各種施設では、配管やバルブなどの高温設備が稼働しており、設備表面から放出される熱は、エネルギーコストの増加や作業環境の悪化、安全面での課題につながっています。一方で、設備の構造や運用条件によっては、大規模改修や恒久的な断熱施工による対策が難しく、点検・保全作業の頻度が高い設備では、施工・復旧の負担が課題となる場合もあります。こうした現場課題に対し、設備条件や運用に応じて柔軟に導入できる対策が求められています。 ■「マクニカット 着脱式断熱カバー」とは 「マクニカット 着脱式断熱カバー」は、配管・バルブなどの高温設備に後付けできる、着脱式の断熱・保温カバーです。稼働中の設備表面からの熱の出入りを抑制し、作業エリアへの入熱を防ぐことで、暑さ対策による作業環境の改善を図ります。同時に、配管やバルブなどから継続的に発生する熱損失の低減につながり、省エネにも貢献します。 また、設備そのものをカバーすることで、作業者が高温部に接触するリスクを抑え、安全な環境づくりに寄与します。

■「マクニカット 着脱式断熱カバー」のメリット 主なメリットは以下の通りです： 1． 省エネ 断熱・保温により、高温設備の表面から外部へ逃げる熱を抑制し、配管・バルブなどから発生する熱損失の低減を図ります。 2． 安全 設備表面から周囲へ放出される熱を抑えることで、作業エリアの温度環境改善や、高温部への誤接触による火傷リスク低減が期待できます。 3． 保全 点検やメンテナンスを前提とした着脱しやすい構造を採用しており、保温材の撤去・復旧作業の負担軽減に貢献します。繰り返し使用できる構造により、安定した断熱性能の維持が可能です。 4． 多様な設備に対応 配管・バルブをはじめ、熱交換器、タンク、成型機、金型、タービンなど、形状やサイズの異なるさまざまな設備に対応可能です。設備条件や設置環境に応じた設計により、幅広い設備への適用を実現します。 ■今後について マクニカは本製品を、工場やプラントをはじめとする各種施設に提供し、設備運用におけるエネルギー効率の向上と現場環境の改善を両立するソリューションとして展開してまいります。 設備からの熱損失低減や作業環境の改善を積み重ねることで、エネルギー消費の最適化を実現し、CO2排出量の削減に貢献するとともに、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進していきます。 ＊：「マクニカット」は、遮熱や断熱技術により設備機器や建物の熱負荷を低減し、省エネを支援する製品シリーズです。用途や対象に応じた複数の製品ラインアップにより、空調負荷の軽減等を通じて、電力消費削減及びCO2排出量の低減に貢献します。これまで、窓に塗るだけで遮熱と省エネを両立する「マクニカット 窓用遮熱塗料」、冷暖房や冷蔵/冷凍等の室外機に塗って省エネやCO2排出量大幅削減を実現する「マクニカット 遮熱断熱塗料」を提供しています。 【製品の詳細はこちら】 https://www.macnica.co.jp/business/energy/products/149669/ ■マクニカの環境ソリューション事業について マクニカは、半導体の取り扱いに加え、世界中の最先端テクノロジーを活用して、様々なパートナー企業とともに環境問題の解決に取り組んでいます。サーキュラーエコノミー事業では「エネルギーマネジメント」「省エネマネジメント」「資源循環マネジメント」「環境ライフマネジメント」の４つの事業を展開しており、お客様の環境問題への課題解決につながるソリューションを提供させていただくことで、CO2排出量の削減、脱炭素社会の構築に貢献し、将来のSustainable Society（持続可能な社会）の実現に取り組んでまいります。 マクニカのサーキュラーエコノミー事業について詳しくはこちら： www.macnica.co.jp/business/energy/ ※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。 ※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界33か国/地域100拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。 マクニカについて：www.macnica.co.jp