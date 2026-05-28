群馬県前橋市では、地域づくり活動に取り組む「地域おこし協力隊インターン」を若干名募集します。 ●地域の方と一緒に地域づくりに関わってみたい方 ●地域おこし協力隊に興味のある方 地域住民の方々と一緒に地域行事やイベントに参加しながら、特色ある地域づくり活動を体験してみませんか。ご応募お待ちしています。

『地域おこし協力隊』とは？

都市部から生活の拠点を移した方を、市町村が「地域おこし協力隊」として委嘱します。 隊員は概ね3年以下の活動期間において、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事など「地域協力活動」を行います。そして、その地域への定住・定着を図る取組です。

前橋市地域おこし協力隊（地域づくり分野）インターンの特徴

前橋市地域おこし協力隊（地域づくり分野）インターンでは次の活動に従事していただきます。

・市内23地区における「地域づくり協議会」をはじめとした地域団体等が行う地域行事や住民交流等の取組に積極的に参加や協力し、地域づくりの推進に向けた活動 ※活動例：地域行事やイベントへの支援・参加、地域のデジタルデバイド解消に向けた支援等 ・地域の魅力（住民活動）をさらにPRするための情報収集や情報発信

活動期間中は、コーディネーターが活動のサポートを行いますのでご安心ください。

募集要項

募集期間

令和8年5月11日（月）～6月12日（金）

募集人数

若干名

活動期間

令和8年8月1日～9月29日までの連続した60日間のうち、44日間

活動内容

・主に市内23地区の「地域づくり協議会」等が行う地域行事やイベント等への協力や参加 ・地域課題の掘り起こしや課題解決に向けた支援 ・地域の魅力発信

活動場所

前橋市内全域

報償費

1日あたり11,550円

その他

・前橋市との雇用関係はありません。外部協力者として市長が委嘱します。 ・国民健康保険等の社会保険料は参加者本人が負担することとします。 ・活動状況が良好で、前橋市と参加者の協議が整った場合、正式に地域おこし協力隊員として委嘱することがあります。

詳細につきましては下記のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shiminkyoudouka/gyomu/3/3/49138.html

■所属名：群馬県前橋市市民部市民協働課地域づくり係 ■FAX：027-237-0810 ■電話：027-210-2196 ■所在地：〒371-0023 群馬県前橋市本町2-12-1 ミヤケン元気21（前橋プラザ元気21）3F ■E-mail：kyoudou@city.maebashi.gunma.jp ■公式HP：https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/shimin/shiminkyoudouka/gyomu/3/3/49138.html