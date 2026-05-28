株式会社太陽が運営する「おもしろTシャツの俺流総本家」は、写真や名入れなどのオリジナルデザインを自由に作成できる「俺流デザイナー」シリーズから、「**俺流デザイナー オリジナル5.6オンス C/N ドライ クールタッチ Tシャツ (両面プリント）** 」を2026年5月29日に新発売いたします。 本商品は、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて、税込3,500円で販売いたします。 商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-5099.html

俺流デザイナーとは

**シリーズ累計販売数1万枚**を突破した”俺流デザイナー”は、誰でも簡単にデザインが作成できるデザインアプリです。「時間がない」「デザインは難しい」と思っている方でも”俺流デザイナー”なら、スマホで簡単にオリジナルのデザインが作成できます。スマホで撮った写真を直接取り込みも可能！最先端の印刷技術を駆使して高画質の写真をプリントできます。

デザインが苦手な方にも、テンプレートを多数用意

俺流デザイナーは、画像やテキストを自由に配置でき、オリジナルのデザインが作成できます。 デザインのテンプレートを多数用意しておりますので、デザインが苦手でも簡単に作れます。 俺流総本家公式LINEでのデザインサポートもご利用いただけます。

商品詳細

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-5099.html

肌に触れた瞬間にひんやり感を楽しめる、接触冷感Tシャツ。 暑い季節でもさらりと着やすく、街着としても自然に使えるナチュラルな風合いが魅力です。 夏のイベントウェアやチームTシャツ、暑さ対策を兼ねたオリジナルグッズにもぴったり。 機能性と普段使いしやすいデザイン性を兼ね備えた、暑い季節に頼れる一枚です。

カラー展開｜選べる5色

素材・仕様について

綿とナイロンを組み合わせたダブルフェイス生地を採用。 表面には綿糸を使用し、ナイロン特有の光沢感を抑えた自然な見た目に仕上げています。 肌に触れる裏面はメッシュ構造で、汗を吸収・拡散しやすい吸水速乾仕様。 ナイロンの冷感性と特殊加工により、着用時のひんやりとした快適さを実現しています。

サービス概要

新商品：俺流デザイナー 「**5.6オンス C/N ドライ クールタッチ Tシャツ(両面プリント）** 」 発売日：2026年5月29日 価格：税込3,500円 商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-5099.html 販売店舗：俺流総本家公式オンラインショップ (https://www.oreryu-souhonke.jp/)

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／ 俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。 ■楽天ランキング1位を多数獲得 楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。 ■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！ 俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。 ■高品質とお客様満足度へのこだわり すべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽 代表者：片岡正徳 所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11 設立：2009年 事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務 お問い合わせ（9：00～18：00） TEL：0479-74-8261 FAX：0479-74-8338 俺流総本家楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/ 俺流総本家オンラインショップ https://www.oreryu-souhonke.jp/ 公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています） https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/