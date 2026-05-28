近年、日本では猛暑日の増加と夏の長期化が深刻化しており、2026年も全国各地で40℃級の酷暑が予測されています。 特に建設現場、物流業、農作業、警備、アウトドアレジャーなど、長時間屋外で活動する人々にとって、熱中症対策は欠かせないものとなっています。 一方で、市場には「10000mAh表記でも実際は長時間使えない」といった、いわゆる虚標バッテリー製品も多く、“本当に長く使える携帯ファン”へのニーズが高まっています。 こうした背景を受けLivelyLifeでは、実容量10000mAhバッテリーを搭載し、猛暑環境でも長時間安心して使える腰掛けファンを開発しました。 強力送風で衣服内へダイレクトに風を送り込み、夏の屋外作業やアウトドアシーンを快適にサポートします。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301607-02/

実容量10000mAhバッテリー搭載

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301607-02/

市場には、容量表記と実際の使用時間に差がある携帯ファンも多く存在する中、本製品は“本当に長く使えること”を重視して設計されています。 大容量バッテリーにより、最大45時間の連続使用が可能。建設現場や物流、農作業、キャンプ、スポーツ観戦など、長時間の屋外環境でも充電切れを気にせず快適に使用できます。 ※使用時間は風量設定によって異なります。最大45時間は弱モード使用時。

強力送風で衣服内をダイレクト冷却

高速モーターによるパワフル送風で、衣服内へ効率的に風を送り込み、背中や腰回りの蒸れを軽減。まるで“着るエアコン”のような涼しさを実現します。

便利な5段階風量調節機能を搭載

使用シーンや暑さに合わせて、風量は5段階で細かく調節可能。弱風での長時間使用から、炎天下でもしっかり涼しい強力送風まで、状況に応じて快適に使用できます。通勤・屋外作業・アウトドア・スポーツ観戦など、さまざまなシーンに柔軟に対応します。

スマホ給電対応、モバイルバッテリー機能搭載

本製品はファン機能だけでなく、スマートフォンへの給電にも対応。外出先での急な充電切れ時にも、モバイルバッテリーとして活用できます。

1台4WAY仕様、シーンに合わせて自由に使い分け可能

「腰掛け」「首掛け」「手持ち」「卓上」の4WAY仕様を採用。 腰掛け使用では、衣服内へダイレクトに風を送り込み、屋外作業時の蒸れや暑さを軽減。首掛け使用では、両手を塞がず快適に使用でき、通勤やアウトドアシーンにも便利です。さらに、手持ちファンとして外出先で手軽に使用できるほか、卓上ファンとしてデスクワークや室内利用にも対応。 1台でさまざまなシーンに活躍する、多機能ポータブルファンです。

ディスプレイ搭載で状態がひと目で分かる

バッテリー残量や風量レベルを確認できるディスプレイを搭載。 使用中でも現在の状態をひと目で把握できるため、「いつ充電が切れるか分からない」といった不安を軽減します。屋外作業や長時間の外出時でも、バッテリー管理がしやすく、より安心して使用できます。

屋外作業からアウトドアまで、幅広いシーンで活躍

建設現場や物流、農作業などの屋外作業をはじめ、キャンプ、釣り、スポーツ観戦、フェス、通勤・通学まで、さまざまなシーンで使用可能。 腰掛けスタイルで衣服内へ風を送り込み、炎天下でも快適性をサポートします。長時間の外出時や猛暑対策アイテムとして、夏の幅広いシーンで活躍するポータブルファンです。

こんなシーン・こんな方に最適

・建設現場や物流、農作業など、長時間屋外で作業する方 ・キャンプ、釣り、登山、フェスなどアウトドアを楽しむ方 ・通勤・通学時の暑さ対策をしたい方 ・スポーツ観戦やテーマパーク待機時の熱中症対策に ・長時間使える“本当に実用的な携帯ファン”を求める方 ・災害時にも使える大容量ファンを備えておきたい方

販売価格・キャンペーン情報

通常価格：3,380円（税込） 現在、楽天市場店では期間限定「600円OFFクーポン」を配布中。 商品情報：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301607-02/

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/