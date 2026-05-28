クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、ねるねるねるね発売40周年を記念し、初代フレーバーである”メロン味”を再現した「ねるねるねるね 復刻メロンの味」を、2026年6月15日（月）より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売いたします。

2種類のパッケージ

子どもから大人まで楽しめるよう、発売当時のデザインを再現した「復刻パッケージ」と、2005年に誕生した「ねるねるねるね」のキャラクター「ねるね」が登場した「ねるねパッケージ」の2種類をご用意しました。

①復刻パッケージ

初代デザインを再現し、できあがった「ねるねるねるね」を表した緑のキャラクターと「ねるねるねるね」をつくる妖精たちが、現在の知育菓子®にはないレトロな雰囲気を演出しています。

②ねるねパッケージ

復刻パッケージをベースにしたレトロなタッチに、現在の知育菓子®らしさを融合し、楽しさやおいしさを表現したオマージュパッケージです。

どちらのパッケージも、現在の知育菓子®とは異なる、昭和レトロな懐かしさを感じられる特別なデザインです。また、中の3つの小袋のデザインも当時のものを再現しています。

懐かしさと新しさを同時に味わえる「ねるねるねるね」とトッピング

①メロン味のねるねるねるね

当時の色味を再現しながら、令和の子どもたちにも食べやすいよう、酸味や風味を調整しました。

②カラフルシュガートッピング

当時と同じカラフルなつぶつぶトッピングを再現しています。今回追加した白い顆粒はひんやりとした口当たりで、見た目だけでなく食感もお楽しみいただけます。

③40年だそーだパウダー

40周年を記念した特別なパウダーです。できあがった「ねるねるねるね」にかけるとシュワシュワ、もこもことした食感になり、メロンソーダ味へと変化します。 メロン味の「ねるねるねるね」にトッピングやパウダーを加えることで、味や食感の変化をお楽しみいただけます。発売当時の懐かしさを感じながら、今だけの特別な味わいをご体験いただけます。

【商品概要】

■商品名：ねるねるねるね 復刻メロンの味 ■発売日：2026年6月15日(月) ■容量：21g ■特長： ・粉と水を混ぜると色が変わってふくらむふわふわなお菓子 ・初代と同じメロン味 ・カラフルトッピングと「40年だそーだパウダー」で味や食感の変化を楽しめる ・復刻パッケージとねるねパッケージの２種類

2026年に発売40周年を迎え、進化と挑戦を続ける「ねるねるねるね」！

「ねるねるねるね」は、1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生したロングセラー商品であり、現在では「おいしくて楽しいわくわく体験ができる」知育菓子®として、お子さまから大人まで多くの方に愛されています。 40周年の今年、お客様によりハッピーになっていただけるよう、感謝の気持ちと一緒にさらなるわくわくと楽しさをお届けします。さらに進化する「ねるねるねるね」にご期待ください！

知育菓子®は「子どもの自信を育むお菓子」へ

知育菓子®は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。 【関連リンク】 クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/ クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods ねるねるねるね 40年スペシャルサイトhttps://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/ みんなの知育ひろば ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/ みんなの知育ひろば Instagramアカウント https://www.instagram.com/chiiku_hiroba/ みんなの知育ひろば Facebookページ https://www.facebook.com/chiikuhiroba みんなの知育ひろば YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/nerunelaboKracie みんなの知育ひろば TikTokアカウント https://www.tiktok.com/@chiiku_hiroba 【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】 クラシエ株式会社 フーズお客様相談室 TEL：0120-202903 月曜日～金曜日 10:00～16:00（祝日・弊社休業日を除く）