日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「子どものショート動画視聴」についてのアンケートを実施しました。

近年、短時間で気軽に楽しめるショート動画は、大人だけでなく子どもにとっても身近なコンテンツとなっています。しかし親として動画を子どもが見るのは、気になる点も少なからずあるのではないでしょうか。 今回ママスタセレクトでは「子どもにショート動画を見せていますか？」というアンケートを実施。現代の子育て環境において、ショート動画とどのようにママたちが向き合っているのか、実態を探りました。

■アンケート結果

回答は「よく見せている」「たまに見せている」「ほとんど見せていない」「見せていない」の4択。400人以上から回答が寄せられました。その結果、「よく見せている」は33.0％、「たまに見せている」は16.7％で、合わせて約5割が「見せている」と回答。一方、「見せていない」は30.8％、「ほとんど見せていない」は19.5％となりました。

■「止まらない・終わらない」構造への不安

「よく見せている」と回答した家庭からは、ショート動画特有の“終わりのなさ”に対する不安の声も寄せられました。自動再生機能は利便性が高い一方で、子どもにとっては視聴をやめるタイミングを判断しにくく、長時間視聴につながりやすいようです。

（コメント） 「次々と再生されて止まらない」 「自分で区切りをつけにくい」 「見せたくない内容が表示されることがある」

■「見せない」選択の背景にある明確な懸念

「見せていない」と回答した家庭からは、このような理由が挙げられました。保護者自身の体験をもとに慎重な判断をしている様子も見られます。

「悪影響があると感じる」 「区切りがつきにくい」 「刺激が強い」 「大人でも時間を費やしてしまうコンテンツであるため、子どもへの影響が心配」

■完全に避けることの難しさも浮き彫りに

「気づいたら子どもが見ている」「完全には止められない」といった声もありました。家庭内でのデバイス利用や、保護者の視聴を通じて子どもが興味を持つケースもあり、完全に遮断する難しさもうかがえます。 一方「時間を決める」「親子で一緒に視聴する」など、ルールを設けている家庭も見られました。「静かにしてくれて助かる」といった現実的な声もあり、完全に排除するのではなく、使い方を工夫して取り入れている実態が見えてきました。

その他のコメントは、ママスタセレクトで紹介しています。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1578252

■利便性と懸念の間で模索が続く

ショート動画は多くの家庭に浸透する一方で、その影響については賛否が分かれています。明確な正解がない中で、子どもの様子や家庭環境に応じて試行錯誤が続いている状況といえるでしょう。今後もショート動画との適切な距離感について、各家庭での模索が続いていくと考えられます。

【アンケート概要】 実施期間：2026年4月25日～2026年4月26日（2日間） 回答人数：406人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1578252

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