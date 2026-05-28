株式会社ダイトク(本社：埼玉県川口市、代表取締役社長：主代 直樹、以下 ダイトク)は、アウトドアブランド「PARVAT」より、フタ付き三層構造のマルチカップ「Bトレーカップ」を2026年5月29日(金)に発売します。

アウトドアブランド「PARVAT」は、2023年に株式会社ダイトクが新たに立ち上げたブランドです。





Bトレーカップ外容器2





本製品は、2025年7月に発売し好評を博した第1弾「Bトレー」(風に飛ばされないBBQ皿)に続く、第2弾のカップ版としてキャンプやBBQなど屋外での食事時に発生する、容器の転倒、料理の温度低下、食後の洗浄負担に着目して企画した商品です。ステンレス外容器、交換式PPカバー、専用フタを組み合わせた構造です。









■開発背景

キャンプやBBQでは、風による容器の転倒、料理の温度低下、油汚れを含む洗い物、余った料理の持ち帰りなど、食事の前後に複数の作業負担が発生します。Bトレーカップは、これらの課題を容器の構造で軽減することを目的に企画しました。

また、防災備蓄や断水時の食器運用では、水や洗剤を使った洗浄を減らすことが課題になります。交換式カバーを使用することで、洗浄工程を減らす使い方も想定しています。









■主な特徴

1. 屋外での使用を想定した安定構造

外容器に重量のあるステンレスを使用し、内容器とフィットすることで、紙コップや軽量容器が風で倒れたり飛ばされたりすることを防ぐ設計です。





2. 交換式PPカバーによる洗浄負担の低減

料理が触れる内側部分に交換式ポリプロピレン(PP)カバーを使用します。食後はカバーを外すことで、外容器への油汚れの付着を抑えます。食器洗浄に使用する水や洗剤の量を減らすことを想定しており、キャンプ場や川辺など屋外環境での排水負担にも配慮した仕様です。





3. 三層構造による保温性と断熱性

ステンレス外容器、空気層、交換式PPカバーで構成する三層構造を採用しました。熱湯を注いだ状態で温度変化の計測を行い、95度のお湯を入れ、20分後に71℃を維持(カバー装着時、カバー非装着時は47.7度)など、温かい料理の温度低下を抑える構造であることを確認しています。外側へ熱が伝わりにくいため、熱いスープやカレーを入れた際の持ちやすさにも配慮しています。





4. こぼれ防止のワンタッチロック付きフタ

専用フタは、閉めるとロックされる構造です。フタの爪部品を折り外してロックを解除します。密閉度が高く、こぼれる心配がないので、キャンプやBBQで余った料理や食材を、帰宅時まで閉じた状態で持ち帰ることができます。





Bトレーカップ内容器1

ステンレスに計測用のカプトンテープを貼り、温度測定した試験です。

カバーの有無での比較です。





■商品概要

商品名 ： Bトレーカップ

発売日 ： 2026年5月29日(金)

販売場所： 楽天、Amazon、公式オンラインストア 等

想定用途： キャンプ、BBQ、ピクニック、車中泊、防災備蓄 等

構成 ： ステンレス外容器、交換式PPカバー、専用フタ

主な素材： 外容器：ステンレス(SUS304)／内カバー：PP／フタ：PP

価格 ： Bトレー カップ B02セット(0303)700ml

4,980円(税込)

Bトレー カップ カバー B02-PP(25)700ml 3,990円(税込)

添付資料： 商品画像、温度計測画像、使用シーン画像は別添資料として提供可能です。掲載時の画像貸出については、下記問い合わせ先までご連絡ください。





販売場所 ： 楽天、Amazon、公式オンラインストア 等

公式オンラインストア： https://homesecure-dtk.com/









■会社概要

商号 ： 株式会社ダイトク

代表者 ： 代表取締役社長 主代 直樹

所在地 ： 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

設立 ： 1994年9月

事業内容： 産業用LED照明・防犯カメラ企画製造・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.daitoku-p.co.jp/









■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ダイトク

担当： 都 文男

Tel ： 048-291-8885

MAIL： f-miyako@daitoku-p.co.jp