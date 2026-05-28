関西空港から一駅、りんくうタウン(難波駅から電車で約30分)で相撲・食・日本文化を楽しめる相撲レストラン「越智泉部屋」が、海外グルメサイト「Restaurant Guru」において、推奨店を示す「Restaurant Guru Recommended」を受賞しました。





「Restaurant Guru Recommended」賞





越智泉部屋は、2024年5月3日に大阪・りんくうタウンの泉佐野オチアリーナに開業した、相撲をテーマにしたエンターテインメントレストランです。公式サイトでは、元大関・小錦氏がプロデュースした本格的な相撲ショーや相撲体験、侍・居合体験、相撲部屋監修の本格ちゃんこ鍋を楽しめる店舗として紹介されています。

今回受賞した「Restaurant Guru Recommended」は、世界中の飲食店情報を掲載する Restaurant Guru において、口コミや評価などをもとに推奨店として表示されるものです。日本国内ではまだ認知度が高いとは言えませんが、海外からの旅行者にとっては、飲食店を選ぶ際の参考情報の一つとなる「Restaurant Guru Recommended」については「高評価を獲得した特定の店舗にのみ授与する賞」となっております。





越智泉部屋では、店内の土俵を囲みながら、元力士による迫力ある相撲パフォーマンスや相撲体験、写真撮影、羽織体験などを楽しむことができます。さらに、日本文化体験コンテンツとして、侍・居合体験なども組み合わせることができ、訪日外国人観光客にとって、相撲・食・侍文化を一度に楽しめる特別な体験を提供しています。





越智泉部屋は、関西空港から一駅のりんくうタウンに位置しており、訪日外国人観光客にとってアクセスしやすい立地も特徴です。Restaurant Guruの公式サイトでも「大阪の玄関口、関西空港から一駅のりんくうタウンにあるオチアリーナで、究極の相撲エンターテインメント、お食事、日本文化をお楽しみください」と紹介されています。





今回の Restaurant Guru Recommended 受賞を機に、越智泉部屋では、海外からのお客様にも安心して選んでいただける日本文化体験型レストラン（OSAKA SUMO）として、相撲・食・侍文化を一度に楽しめる体験の満足度をさらに高め、旅の思い出に残る時間を提供できるよう、サービスの充実に努めてまいります。









[旅行・観光事業者様との連携について]

本コンテンツは当社主催の日本文化体験として運営しており、大阪エリアの体験商品としてご紹介・送客いただけるパートナー様も募集しております。





・送客／販売提携(コミッション制での送客)

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[Restaurant Guru掲載ページ]

https://ja.restaurantguru.com/Sumo-Restaurant-Ochiizumibeya-Izumisano









[公式サイト]

越智泉部屋： https://ochiizumi.com

姉妹サイト： https://japanculture.info









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