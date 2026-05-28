会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)」は、「ホテル ヴィラ・くにさき」（所在地：〒873-0511 大分県国東市国東町小原3204-1）」を2026年5月13日付で取得いたしました。 本施設は2026年8月「くにさき森と海のドッグリゾート」としてリニューアル開業予定。 株式会社リロバケーションズ：https://relovacations.com/

株式会社リロバケーションズは、地方創生を使命とし全国でリゾートホテル・旅館を45か所以上展開しています。 本施設は、当社にとって大分エリアで4施設目となる開業です。大分空港から車で10分の立地にビーチ、オーシャンビュー、5,000坪の敷地を兼ね備えたホテルで、長きにわたり海と緑に囲まれた国東半島で多くのお客様に親しまれてまいりました。当社は本施設を受け継ぎ、もう一度この場所を輝かせることで想いを次の世代へとつなげてまいります。 本施設は全館愛犬同伴型リゾートホテル「くにさき森と海のドッグリゾート」として2026年8月の開業を目指し、九州最大級のオーシャンビュードッグランの整備、ペットオーナー様の多様なニーズへの完全対応、黒津崎海岸沿いの散歩体験など、この施設でしか生み出せない唯一無二の体験を皆様へお届けしてまいります。

＜物件概要＞

物件名： ホテル ヴィラ・くにさき 所在地：〒873-0511 大分県国東市国東町小原3204-1 敷地面積： 17,546㎡ 延床面積： 4,418.35㎡ 構造： 鉄筋コンクリート造／地上5階建 アクセス： JR杵築駅下車、バスで黒津崎下車徒歩3分/大分空港より車で約10分 客室数： 現35室 ※増室予定 リニューアル開業時期：2026年8月予定

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo