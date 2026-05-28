株式会社タイプツー(本社：東京都台東区)は、PC／PS5／Switch2など多機種対応の新製品として、『ノイズキャンセリングヘッドセット』を5月31日（日）に発売いたします。 ■製品ページ：https://www.type2.co.jp/products/4570074200522/

『ノイズキャンセリングヘッドセット』の特徴

アクティブノイズキャンセリングで雑音を軽減！

アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載し、ボタンひとつで周囲の雑音を軽減します。 FPSなどでは、敵の足音や銃撃音をしっかりと捉えることが可能です。 また、ゲームのBGMも適度な音量で聴けるため、耳への負担を抑えながらプレイできます。 ※アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能は、2.4GHz レシーバーによる無線接続時のみ使用できます。

2.4GHzレシーバーで低遅延を実現！

付属の2.4GHzレシーバーをPCなどのUSB Type-Cポートに接続することで、ワイヤレスで使用可能。 低遅延のため音ずれしにくく、迫力のあるゲームサウンドを楽しめます。 ※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。

マイク内蔵でボイスチャットも楽しめる

マイクはプレイ中の邪魔にならない内蔵式を採用。 クリアな音声で、快適なボイスチャットが楽しめます。 ※有線接続時はΦ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル（付属）を使用します。

PC、PS5、Switch2など様々な機種に接続可能

2.4GHzレシーバーによる無線接続に加え、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを使った有線接続にも対応しています。 Switch2 ProコントローラーやPS5用コントローラーのヘッドホンマイク端子に接続できるほか、Φ3.5mmステレオミニプラグに対応したさまざまなオーディオ機器でもご使用いただけます。 また、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。

『ノイズキャンセリングヘッドセット』概要

■デザイン：ブラック ■対応機種： PC(Windows 11)／PS5／PS4／Switch2／Switch／スマートフォン(USB Type-C端子搭載機器)／Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のオーディオ機器など ※アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能は、2.4GHzレシーバー接続時のみ使用できます。 ■セット内容： ヘッドセット×1、2.4GHzレシーバー（Type-C端子）×1、充電用USBケーブル（USB A to Type-C、約1m）×1、Φ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル（約1.2m）×1 ■接続方法：無線（USB Type-C 2.4GHzレシーバー）／有線（Φ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル）※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。 ■サイズ：約 175mm×89mm×199mm ■重量：約230g ■ドライバーユニット：Φ40mm ■インピーダンス：32Ω ■スピーカー音圧感度：115dB±2dB ■マイク周波数帯域：50Hz～10kHz ■マイクインピーダンス：2.2kΩ ■マイク入力感度：-68dB±3dB ■再生周波数帯域：20Hz～20kHz ■ワイヤレス通信範囲：約10m ■連続再生時間：約18時間 ■充電時間：約2.5時間 ■希望小売価格：税込 6,380円（本体 5,800円） ■発売日：2026年5月31日（日） ■製品ページ：https://www.type2.co.jp/products/4570074200522/

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。 ※本製品はタイプツーのオリジナル製品であり、各社のライセンス製品ではありません。

会社概要

株式会社タイプツー 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番9号 【公式ホームページ】https://www.type2.co.jp/ 【公式X】https://x.com/type2_official 【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/type_2_insta

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