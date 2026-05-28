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イベント業界一体となって開発したカーボンカリキュレーター『EVENT CARBON SIMULATOR』始動
〜JACE加盟15社による運用ワーキンググループを設立、実地試験運用を開始〜
商業施設・⽂化施設などの空間づくりをおこなう株式会社丹⻘社（本社：東京都港区／代表取締役社⻑：小林 統／以下、丹⻘社）は、一般社団法人日本イベント産業振興協会（所在地：東京都千代田区、会長：石井 直、以下 JACE）に加盟する開発パートナー企業とともに、2025年6月より開発を進めてきた、イベント活動プロセスにおける業界標準カーボンカリキュレーター「EVENT CARBON SIMULATOR」について、主要機能の開発を完了いたしました。これに伴い、JACE加盟の15社による「運用ワーキンググル―プ」を結成。将来的な一般公開に向けた試験運用を開始したことをお知らせいたします。
【開発の背景：サステナビリティ開示への対応と業界の課題】
サステナビリティ基準委員会（SSBJ）による2027年3月期からの情報開示の段階的義務化を受け、企業の温室効果ガス（GHG）排出量の把握・開示は、今や避けて通れない経営課題となっています。特に、サプライチェーン全体（スコープ3）の開示についても将来的に対象となることが見込まれており、その基準作りが様々なところで議論され始めています。
イベント業界においても、こうした不透明な状況下で、将来の開示要請に耐えうる定量的かつ客観的なエビデンス（算定根拠）の確保が喫緊の課題となっています。こうした背景から、本カリキュレーターでは、企画・制作・本番・終了後までのプロセスを横断的に捉え、「誰が計測しても同じ結果が得られる」という算定の統一性および再現性を最優先に設計いたしました。
【EVENT CARBON SIMULATORの主な特徴】
・「重量ベース」による高精度な算定
従来用いられることが多かった、算定誤差が大きい「金額ベース」ではなく、より算定誤差を抑えられる「重量」を軸に据えた算定方式を採用。より客観的で透明性の高いエビデンス （算出根拠）の提供が可能になります。
・業界標準ルールの確立
個社ごとの基準ではなく、JACEを通じた業界共通の算定ルールを構築。これは、株式会社博報堂プロダクツが2024年6月に提供開始した「SUSTAINABLE ENGINE CARBON SIMULATOR」をベースに構築されたものです。これにより、イベント間での比較検証や、業界全体での削減目標の設定が可能になります。
【今後のロードマップ】
2026年4月より試験運用を行い、実際の現場データをもとにユーザビリティと精度の検証を行っています。その成果を反映しながら、将来的に一般公開することを目指し活動を進めてまいります。
【運用ワーキンググル―プが目指すビジョン】
私たちは、本カリキュレーターを通じて、イベント業界各社が「同じ土俵」で環境負荷の低減とデザインの質を競い合う、健全な競争環境を実現することを目指しています。サステナビリティ対応を個社の取り組みから「業界標準」へと昇華させることで、持続可能なイベント文化の醸成に寄与してまいります。
【運用ワーキンググル―プ所属会社一覧 】※五十音順
・株式会社アートフリーク https://artfreak.co.jp/
所在地：東京都中央区日本橋茅場町2丁目12-10 PMOEX日本橋茅場町9F
代表者：代表取締役 駒田 卓也
・株式会社泉宣宏社 https://www.izmi.bz/
所在地：東京都荒川区西日暮里6-22-6
代表者：代表取締役社長 奥 晋太朗
・株式会社ADKクリエイティブ・ワン https://www.adkco.jp/
所在地：東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー
代表者：代表取締役社長 森永 賢治
・株式会社ジールアソシエイツ https://zeal-as.co.jp/
所在地：東京都中央区銀座1丁目19-7 JRE銀座一丁目イーストビル8F
代表者：代表取締役 社長執行役員 永門 大輔
・株式会社JTBコミュニケーションデザイン https://www.jtbcom.co.jp/
所在地：東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階
代表者：代表取締役 社長執行役員 藤原 卓行
・株式会社丹青社 https://www.tanseisha.co.jp/
所在地：東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス19F
代表者：代表取締役社長 小林 統
・株式会社テー・オー・ダブリュー https://tow.co.jp/
所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル3F
代表者：代表取締役社長 村津 憲一
・株式会社電通ライブ https://www.dentsulive.co.jp/
所在地：東京都港区東新橋1-8-1電通本社ビル内
代表者：代表取締役 社長執行役員 中邨 正人
・株式会社トーガシ https://www.tohgashi.co.jp/
所在地：東京都中央区新富2-14-4 住友新富ビル2F
代表者：代表取締役社長 吉田 守克
・株式会社乃村工藝社 https://www.nomurakougei.co.jp/
所在地：東京都港区台場2丁目3番4号
代表者：代表取締役 社長執行役員 奥本 清孝
・株式会社博報堂プロダクツ https://www.h-products.co.jp/
所在地：東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント
代表者：代表取締役社長 橋本 昌和
・株式会社フジヤ https://www.fujiya-net.co.jp/
所在地：京都市中京区東堀川通丸太町下ル7-4
代表者：代表取締役社長 永田 智之
・株式会社マッシュ https://www.mash-japan.com/
所在地：大阪市北区豊崎5-6-10 商業ビル7F
代表者：代表取締役 間藤 芳樹
・株式会社ムラヤマ https://www.murayama.co.jp/
所在地：東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
代表者：代表取締役社長 齋木 透匡
・株式会社レイ https://ray.co.jp/
所在地：東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビル
代表者：代表取締役社長 磯部 陽一
以上
※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社丹青社
広報室 石綿、寺戸 Tel：03-6455-8115 Mail：pr-staff@tanseisha.co.jp
お問い合わせフォーム：https://www.tanseisha.co.jp/contact/pr
商業施設・⽂化施設などの空間づくりをおこなう株式会社丹⻘社（本社：東京都港区／代表取締役社⻑：小林 統／以下、丹⻘社）は、一般社団法人日本イベント産業振興協会（所在地：東京都千代田区、会長：石井 直、以下 JACE）に加盟する開発パートナー企業とともに、2025年6月より開発を進めてきた、イベント活動プロセスにおける業界標準カーボンカリキュレーター「EVENT CARBON SIMULATOR」について、主要機能の開発を完了いたしました。これに伴い、JACE加盟の15社による「運用ワーキンググル―プ」を結成。将来的な一般公開に向けた試験運用を開始したことをお知らせいたします。
【開発の背景：サステナビリティ開示への対応と業界の課題】
サステナビリティ基準委員会（SSBJ）による2027年3月期からの情報開示の段階的義務化を受け、企業の温室効果ガス（GHG）排出量の把握・開示は、今や避けて通れない経営課題となっています。特に、サプライチェーン全体（スコープ3）の開示についても将来的に対象となることが見込まれており、その基準作りが様々なところで議論され始めています。
イベント業界においても、こうした不透明な状況下で、将来の開示要請に耐えうる定量的かつ客観的なエビデンス（算定根拠）の確保が喫緊の課題となっています。こうした背景から、本カリキュレーターでは、企画・制作・本番・終了後までのプロセスを横断的に捉え、「誰が計測しても同じ結果が得られる」という算定の統一性および再現性を最優先に設計いたしました。
【EVENT CARBON SIMULATORの主な特徴】
・「重量ベース」による高精度な算定
従来用いられることが多かった、算定誤差が大きい「金額ベース」ではなく、より算定誤差を抑えられる「重量」を軸に据えた算定方式を採用。より客観的で透明性の高いエビデンス （算出根拠）の提供が可能になります。
・業界標準ルールの確立
個社ごとの基準ではなく、JACEを通じた業界共通の算定ルールを構築。これは、株式会社博報堂プロダクツが2024年6月に提供開始した「SUSTAINABLE ENGINE CARBON SIMULATOR」をベースに構築されたものです。これにより、イベント間での比較検証や、業界全体での削減目標の設定が可能になります。
【今後のロードマップ】
2026年4月より試験運用を行い、実際の現場データをもとにユーザビリティと精度の検証を行っています。その成果を反映しながら、将来的に一般公開することを目指し活動を進めてまいります。
【運用ワーキンググル―プが目指すビジョン】
私たちは、本カリキュレーターを通じて、イベント業界各社が「同じ土俵」で環境負荷の低減とデザインの質を競い合う、健全な競争環境を実現することを目指しています。サステナビリティ対応を個社の取り組みから「業界標準」へと昇華させることで、持続可能なイベント文化の醸成に寄与してまいります。
【運用ワーキンググル―プ所属会社一覧 】※五十音順
・株式会社アートフリーク https://artfreak.co.jp/
所在地：東京都中央区日本橋茅場町2丁目12-10 PMOEX日本橋茅場町9F
代表者：代表取締役 駒田 卓也
・株式会社泉宣宏社 https://www.izmi.bz/
所在地：東京都荒川区西日暮里6-22-6
代表者：代表取締役社長 奥 晋太朗
・株式会社ADKクリエイティブ・ワン https://www.adkco.jp/
所在地：東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー
代表者：代表取締役社長 森永 賢治
・株式会社ジールアソシエイツ https://zeal-as.co.jp/
所在地：東京都中央区銀座1丁目19-7 JRE銀座一丁目イーストビル8F
代表者：代表取締役 社長執行役員 永門 大輔
・株式会社JTBコミュニケーションデザイン https://www.jtbcom.co.jp/
所在地：東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階
代表者：代表取締役 社長執行役員 藤原 卓行
・株式会社丹青社 https://www.tanseisha.co.jp/
所在地：東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス19F
代表者：代表取締役社長 小林 統
・株式会社テー・オー・ダブリュー https://tow.co.jp/
所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル3F
代表者：代表取締役社長 村津 憲一
・株式会社電通ライブ https://www.dentsulive.co.jp/
所在地：東京都港区東新橋1-8-1電通本社ビル内
代表者：代表取締役 社長執行役員 中邨 正人
・株式会社トーガシ https://www.tohgashi.co.jp/
所在地：東京都中央区新富2-14-4 住友新富ビル2F
代表者：代表取締役社長 吉田 守克
・株式会社乃村工藝社 https://www.nomurakougei.co.jp/
所在地：東京都港区台場2丁目3番4号
代表者：代表取締役 社長執行役員 奥本 清孝
・株式会社博報堂プロダクツ https://www.h-products.co.jp/
所在地：東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント
代表者：代表取締役社長 橋本 昌和
・株式会社フジヤ https://www.fujiya-net.co.jp/
所在地：京都市中京区東堀川通丸太町下ル7-4
代表者：代表取締役社長 永田 智之
・株式会社マッシュ https://www.mash-japan.com/
所在地：大阪市北区豊崎5-6-10 商業ビル7F
代表者：代表取締役 間藤 芳樹
・株式会社ムラヤマ https://www.murayama.co.jp/
所在地：東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
代表者：代表取締役社長 齋木 透匡
・株式会社レイ https://ray.co.jp/
所在地：東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビル
代表者：代表取締役社長 磯部 陽一
以上
※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社丹青社
広報室 石綿、寺戸 Tel：03-6455-8115 Mail：pr-staff@tanseisha.co.jp
お問い合わせフォーム：https://www.tanseisha.co.jp/contact/pr