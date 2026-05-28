〜初代デジタル大臣・平井卓也氏に聞く日本のAI戦略〜　「AI駆動型国家」への構造転換とは何か











2026年6月7日（日）17：00〜18：45 オンライン開催【WACA主催】生成AI、エージェントAI、フィジカルAIの進化により、AIは単なる便利なツールから、社会・産業・行政を支える基盤へと変わりつつあります。本セミナーでは、自民党デジタル社会推進本部が発表した「AIホワイトペーパー2.0」が描く日本のAI戦略と「AI駆動型国家」への構造転換を解説していただきます。企業経営、地域社会、行政、教育の未来を考える貴重な機会です。国家の仕組み自体を設計し直す見取り図として同本部が提唱した「デジタル・ニッポン2026」を踏まえ、WACAからは「AI時代に必要なのは、一部の高度技術者だけではなくあらゆる現場でAIを活用・評価・改善できる実務人材」としてお話しします。▼こんな方におすすめ企業経営、地域社会、行政、教育の未来を考えている方現場でAIを活用・評価・改善したいと考えている方日本の最新のAI戦略や国家の方向性に関心がある方■登壇者平井卓也（ひらい・たくや）氏初代デジタル大臣、衆院議員高松市生まれ。2000年、衆院議員に初当選。国会ではIT・デジタル政策を中心に活動し、国土交通副大臣、内閣常任委員長、IT政策担当大臣、科学技術・知的財産戦略・クールジャパン戦略・宇宙政策担当大臣、デジタル改革担当大臣などを歴任。2021年には初代デジタル大臣に就任し、デジタル庁創設や日本のデジタル社会推進に尽力。現在も自民党デジタル社会推進本部長などを務め、AI・デジタル政策をリードしている。司会進行一般社団法人 ウェブ解析士協会 理事積高之■開催概要日時：2026年6月7日（日）17：00〜18：45形式：オンライン（Zoom）費用：無料・当セミナーは無料で参加可能です。顔出しも必須ではございませんのでお気軽にご参加ください。・マイクは常時ミュートでお願いします。・後日の動画や資料配布などはございません。■主催一般社団法人ウェブ解析士協会

ウェブ解析士協会とは



ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。

本件に関するお問合わせ先一般社団法人 ウェブ解析士協会Email:seminar@waca.or.jp関連リンクAIホワイトペーパー2.0https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/213248_2.pdfデジタル・ニッポン2026https://www.jimin.jp/news/policy/213248.htmlウェブ解析士Q&Ahttps://www.waca.or.jp/faq/study/