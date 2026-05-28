〜初代デジタル大臣・平井卓也氏に聞く日本のAI戦略〜　「AI駆動型国家」への構造転換とは何か

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2026年6月7日（日）17：00〜18：45　オンライン開催【WACA主催】

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、初代デジタル大臣・平井卓也氏（WACA顧問）によるセミナーを2026年6月7日（日）に開催します。自民党デジタル社会推進本部が2026年5月に発表した「AIホワイトペーパー2.0」は、産業、行政、暮らし、安全保障、国際秩序にまたがる構造そのものの前提にAIを据えて根底から設計し直す「AI駆動国家への構造転換」を構築すると掲げています。同推進本部長を務める平井氏から内容を解説していただきます。









▼詳細・申し込み




https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197138

■セミナー概要


生成AI、エージェントAI、フィジカルAIの進化により、AIは単なる便利なツールから、社会・産業・行政を支える基盤へと変わりつつあります。本セミナーでは、自民党デジタル社会推進本部が発表した「AIホワイトペーパー2.0」が描く日本のAI戦略と「AI駆動型国家」への構造転換を解説していただきます。企業経営、地域社会、行政、教育の未来を考える貴重な機会です。

国家の仕組み自体を設計し直す見取り図として同本部が提唱した「デジタル・ニッポン2026」を踏まえ、WACAからは「AI時代に必要なのは、一部の高度技術者だけではなくあらゆる現場でAIを活用・評価・改善できる実務人材」としてお話しします。

▼こんな方におすすめ

企業経営、地域社会、行政、教育の未来を考えている方

現場でAIを活用・評価・改善したいと考えている方

日本の最新のAI戦略や国家の方向性に関心がある方

■登壇者

平井卓也（ひらい・たくや）氏

初代デジタル大臣、衆院議員

高松市生まれ。2000年、衆院議員に初当選。

国会ではIT・デジタル政策を中心に活動し、国土交通副大臣、内閣常任委員長、IT政策担当大臣、科学技術・知的財産戦略・クールジャパン戦略・宇宙政策担当大臣、デジタル改革担当大臣などを歴任。

2021年には初代デジタル大臣に就任し、デジタル庁創設や日本のデジタル社会推進に尽力。現在も自民党デジタル社会推進本部長などを務め、AI・デジタル政策をリードしている。

司会進行

一般社団法人 ウェブ解析士協会 理事

積高之

■開催概要

日時：2026年6月7日（日）17：00〜18：45

形式：オンライン（Zoom）

費用：無料

・当セミナーは無料で参加可能です。顔出しも必須ではございませんのでお気軽にご参加ください。

・マイクは常時ミュートでお願いします。

・後日の動画や資料配布などはございません。

■主催

一般社団法人ウェブ解析士協会







ウェブ解析士協会とは

ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。




本件に関するお問合わせ先

一般社団法人　ウェブ解析士協会　

Email:seminar@waca.or.jp

関連リンク

AIホワイトペーパー2.0

https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/213248_2.pdf

デジタル・ニッポン2026

https://www.jimin.jp/news/policy/213248.html

ウェブ解析士Q&A

https://www.waca.or.jp/faq/study/