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〜初代デジタル大臣・平井卓也氏に聞く日本のAI戦略〜 「AI駆動型国家」への構造転換とは何か
2026年6月7日（日）17：00〜18：45 オンライン開催【WACA主催】
生成AI、エージェントAI、フィジカルAIの進化により、AIは単なる便利なツールから、社会・産業・行政を支える基盤へと変わりつつあります。本セミナーでは、自民党デジタル社会推進本部が発表した「AIホワイトペーパー2.0」が描く日本のAI戦略と「AI駆動型国家」への構造転換を解説していただきます。企業経営、地域社会、行政、教育の未来を考える貴重な機会です。
国家の仕組み自体を設計し直す見取り図として同本部が提唱した「デジタル・ニッポン2026」を踏まえ、WACAからは「AI時代に必要なのは、一部の高度技術者だけではなくあらゆる現場でAIを活用・評価・改善できる実務人材」としてお話しします。
▼こんな方におすすめ
企業経営、地域社会、行政、教育の未来を考えている方
現場でAIを活用・評価・改善したいと考えている方
日本の最新のAI戦略や国家の方向性に関心がある方
■登壇者
平井卓也（ひらい・たくや）氏
初代デジタル大臣、衆院議員
高松市生まれ。2000年、衆院議員に初当選。
国会ではIT・デジタル政策を中心に活動し、国土交通副大臣、内閣常任委員長、IT政策担当大臣、科学技術・知的財産戦略・クールジャパン戦略・宇宙政策担当大臣、デジタル改革担当大臣などを歴任。
2021年には初代デジタル大臣に就任し、デジタル庁創設や日本のデジタル社会推進に尽力。現在も自民党デジタル社会推進本部長などを務め、AI・デジタル政策をリードしている。
司会進行
一般社団法人 ウェブ解析士協会 理事
積高之
■開催概要
日時：2026年6月7日（日）17：00〜18：45
形式：オンライン（Zoom）
費用：無料
・当セミナーは無料で参加可能です。顔出しも必須ではございませんのでお気軽にご参加ください。
・マイクは常時ミュートでお願いします。
・後日の動画や資料配布などはございません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
AIホワイトペーパー2.0
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/213248_2.pdf
デジタル・ニッポン2026
https://www.jimin.jp/news/policy/213248.html
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、初代デジタル大臣・平井卓也氏（WACA顧問）によるセミナーを2026年6月7日（日）に開催します。自民党デジタル社会推進本部が2026年5月に発表した「AIホワイトペーパー2.0」は、産業、行政、暮らし、安全保障、国際秩序にまたがる構造そのものの前提にAIを据えて根底から設計し直す「AI駆動国家への構造転換」を構築すると掲げています。同推進本部長を務める平井氏から内容を解説していただきます。
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197138
■セミナー概要
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197138
■セミナー概要
生成AI、エージェントAI、フィジカルAIの進化により、AIは単なる便利なツールから、社会・産業・行政を支える基盤へと変わりつつあります。本セミナーでは、自民党デジタル社会推進本部が発表した「AIホワイトペーパー2.0」が描く日本のAI戦略と「AI駆動型国家」への構造転換を解説していただきます。企業経営、地域社会、行政、教育の未来を考える貴重な機会です。
国家の仕組み自体を設計し直す見取り図として同本部が提唱した「デジタル・ニッポン2026」を踏まえ、WACAからは「AI時代に必要なのは、一部の高度技術者だけではなくあらゆる現場でAIを活用・評価・改善できる実務人材」としてお話しします。
▼こんな方におすすめ
企業経営、地域社会、行政、教育の未来を考えている方
現場でAIを活用・評価・改善したいと考えている方
日本の最新のAI戦略や国家の方向性に関心がある方
■登壇者
平井卓也（ひらい・たくや）氏
初代デジタル大臣、衆院議員
高松市生まれ。2000年、衆院議員に初当選。
国会ではIT・デジタル政策を中心に活動し、国土交通副大臣、内閣常任委員長、IT政策担当大臣、科学技術・知的財産戦略・クールジャパン戦略・宇宙政策担当大臣、デジタル改革担当大臣などを歴任。
2021年には初代デジタル大臣に就任し、デジタル庁創設や日本のデジタル社会推進に尽力。現在も自民党デジタル社会推進本部長などを務め、AI・デジタル政策をリードしている。
司会進行
一般社団法人 ウェブ解析士協会 理事
積高之
■開催概要
日時：2026年6月7日（日）17：00〜18：45
形式：オンライン（Zoom）
費用：無料
・当セミナーは無料で参加可能です。顔出しも必須ではございませんのでお気軽にご参加ください。
・マイクは常時ミュートでお願いします。
・後日の動画や資料配布などはございません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
ウェブ解析士協会とは
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
AIホワイトペーパー2.0
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/213248_2.pdf
デジタル・ニッポン2026
https://www.jimin.jp/news/policy/213248.html
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/