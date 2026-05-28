爽やかな香りと清涼感が楽しめる夏季限定『柚子切りそば』が今年も登場！旬の活〆穴子の天ぷらを味わえるセットメニューを６月９日（火）より販売開始〜活〆穴子を贅沢に一尾使用した「穴子天重」がリニューアル〜

爽やかな香りと清涼感が楽しめる夏季限定『柚子切りそば』が今年も登場！旬の活〆穴子の天ぷらを味わえるセットメニューを６月９日（火）より販売開始〜活〆穴子を贅沢に一尾使用した「穴子天重」がリニューアル〜