本日開幕！鉄道ビスネスの最先端がインテックス大阪に集結「ひと・もの・まちをつなぐ」をテーマとした鉄道ビジネス展示会「第2回鉄道技術展・大阪2026」5月27日（水）～5月29日（金）インテックス大阪

本日開幕！鉄道ビスネスの最先端がインテックス大阪に集結「ひと・もの・まちをつなぐ」をテーマとした鉄道ビジネス展示会「第2回鉄道技術展・大阪2026」5月27日（水）～5月29日（金）インテックス大阪