【衝撃実態】催事買取が増えるほど“店舗側の管理負荷”も増加 2026年に起きている現場変化とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350228/images/bodyimage1】
ここ数年、買取業界では“催事買取”の存在感が急速に高まっています。
ショッピングセンター、商業施設、地域イベント会場などを活用した短期催事は、新規顧客獲得の手段として全国的に広がっており、地方エリアでも積極的に開催する事業者が増えています。
一方で2026年現在、現場では「催事を増やすほど運営が苦しくなる」という新たな問題が浮上し始めています。
売上拡大を目的として催事回数を増やした結果、問い合わせ管理・在庫管理・顧客情報管理など、店舗側オペレーション負荷が急増しているケースも少なくありません。
現在、業界内では“催事拡大＝管理負荷拡大”という構図が現実的な課題として認識され始めています。
■ “催事型モデル”が急拡大している背景
近年、催事買取が増加している背景には、出張買取需要拡大と固定店舗依存の見直しがあります。
特に地方エリアでは、「店舗へ行く」よりも、「近くの催事会場へ持ち込む」利用者が増えており、催事は新規顧客との接点として機能し始めています。
また、短期間で大量集客を行いやすいことから、多店舗展開する買取チェーンでも催事比率が高まりつつあります。
その結果、以前よりも大量の商品・顧客情報・問い合わせが短期間で集中するようになり、現場オペレーションそのものが複雑化しています。
■ “催事ごとに情報が散らばる”問題が深刻化
現在、多くの催事運営で問題になっているのが、情報分散です。
例えば、
催事会場で受けた査定情報は紙メモ、
顧客連絡はLINE、
在庫登録は店舗帰還後、
売上集計はExcel、
というように、情報管理が分断されているケースも少なくありません。
その結果、
「どの商品がどこへ行ったのか分からない」
「催事での買取履歴が店舗共有されていない」
「査定内容を後から確認できない」
といった問題が起きやすくなっています。
特に催事では、通常店舗より短期間で大量案件を処理するため、“後で整理する前提”の運営になりやすく、入力漏れや共有漏れも発生しやすくなっています。
■ 在庫管理負荷が急増している
催事拡大に伴い、在庫管理負荷も大きな課題になっています。
特に現在は、
催事会場、
店舗、
倉庫、
出張チーム、
EC販売用保管場所、
など在庫保管場所そのものが分散しています。
そのため、
「どの商品がどこにあるか」
「まだ査定待ちか」
「店舗へ戻したか」
「販売済みか」
をリアルタイムで把握できないケースも増えています。
また、催事では短期間で大量買取が発生するため、店舗側の登録作業や在庫整理が追いつかず、“積み上がる在庫”が現場負荷を増大させています。
■ なぜ2026年に管理負荷問題が深刻化しているのか
背景には、“催事件数そのものの増加”があります。
以前は月数回規模だった催事が、現在では毎週・同時複数開催されるケースも増えています。
一方で、人員体制はそこまで増えていない店舗も多く、少人数で複数催事を回している現場も少なくありません。
その結果、
催事担当スタッフしか情報を把握していない、
店舗スタッフが状況を追えない、
問い合わせ対応と催事管理が同時進行で混乱する、
といった問題が発生しやすくなっています。
また、催事後の顧客フォローや再査定対応まで含めると、実際には“催事終了後の業務”も大きく増加しています。
ここ数年、買取業界では“催事買取”の存在感が急速に高まっています。
ショッピングセンター、商業施設、地域イベント会場などを活用した短期催事は、新規顧客獲得の手段として全国的に広がっており、地方エリアでも積極的に開催する事業者が増えています。
一方で2026年現在、現場では「催事を増やすほど運営が苦しくなる」という新たな問題が浮上し始めています。
売上拡大を目的として催事回数を増やした結果、問い合わせ管理・在庫管理・顧客情報管理など、店舗側オペレーション負荷が急増しているケースも少なくありません。
現在、業界内では“催事拡大＝管理負荷拡大”という構図が現実的な課題として認識され始めています。
■ “催事型モデル”が急拡大している背景
近年、催事買取が増加している背景には、出張買取需要拡大と固定店舗依存の見直しがあります。
特に地方エリアでは、「店舗へ行く」よりも、「近くの催事会場へ持ち込む」利用者が増えており、催事は新規顧客との接点として機能し始めています。
また、短期間で大量集客を行いやすいことから、多店舗展開する買取チェーンでも催事比率が高まりつつあります。
その結果、以前よりも大量の商品・顧客情報・問い合わせが短期間で集中するようになり、現場オペレーションそのものが複雑化しています。
■ “催事ごとに情報が散らばる”問題が深刻化
現在、多くの催事運営で問題になっているのが、情報分散です。
例えば、
催事会場で受けた査定情報は紙メモ、
顧客連絡はLINE、
在庫登録は店舗帰還後、
売上集計はExcel、
というように、情報管理が分断されているケースも少なくありません。
その結果、
「どの商品がどこへ行ったのか分からない」
「催事での買取履歴が店舗共有されていない」
「査定内容を後から確認できない」
といった問題が起きやすくなっています。
特に催事では、通常店舗より短期間で大量案件を処理するため、“後で整理する前提”の運営になりやすく、入力漏れや共有漏れも発生しやすくなっています。
■ 在庫管理負荷が急増している
催事拡大に伴い、在庫管理負荷も大きな課題になっています。
特に現在は、
催事会場、
店舗、
倉庫、
出張チーム、
EC販売用保管場所、
など在庫保管場所そのものが分散しています。
そのため、
「どの商品がどこにあるか」
「まだ査定待ちか」
「店舗へ戻したか」
「販売済みか」
をリアルタイムで把握できないケースも増えています。
また、催事では短期間で大量買取が発生するため、店舗側の登録作業や在庫整理が追いつかず、“積み上がる在庫”が現場負荷を増大させています。
■ なぜ2026年に管理負荷問題が深刻化しているのか
背景には、“催事件数そのものの増加”があります。
以前は月数回規模だった催事が、現在では毎週・同時複数開催されるケースも増えています。
一方で、人員体制はそこまで増えていない店舗も多く、少人数で複数催事を回している現場も少なくありません。
その結果、
催事担当スタッフしか情報を把握していない、
店舗スタッフが状況を追えない、
問い合わせ対応と催事管理が同時進行で混乱する、
といった問題が発生しやすくなっています。
また、催事後の顧客フォローや再査定対応まで含めると、実際には“催事終了後の業務”も大きく増加しています。