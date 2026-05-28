ロケーションベースエンターテインメント市場、ハードウェア分野が最大市場を維持しながらクラウドマージドリアリティとアーケードスタジオ需要拡大で2030年まで急成長へ
ハードウェア基盤が市場を牽引する一方、ソフトウェア・CMR・アーケードスタジオが高成長機会を創出
世界のロケーションベースエンターテインメント市場は、没入型ゲーム、クラウド接続型アトラクション、AR/VR技術、インタラクティブ型ソーシャル体験需要拡大を背景に急速に成長しています。アミューズメント施設、VRゲーム施設、アーケードスタジオ、体験型エンターテインメント施設運営企業は、高度ハードウェア、没入型ソフトウェア、次世代インタラクティブ技術への投資を加速しています。
消費者は、物理空間とデジタル空間を融合した高度な没入型体験、マルチプレイヤーゲーム、AR/VR、AI型ストーリーテリングへの関心を高めており、市場成長を後押ししています。
ハードウェア分野がロケーションベースエンターテインメント市場最大セグメントを維持
ハードウェア分野は2025年に市場全体の50.0%、23億8,430万ドルを占め、市場最大分野となりました。
事業者は、VRヘッドセット、モーションシミュレーション、没入型プロジェクション、ハプティクス、センサー、インタラクティブディスプレイなどへの投資を拡大しています。
ハードウェア分野統計
● ハードウェア市場規模（2025年）：23億8,430万ドル
● ハードウェア市場シェア：50.0%
一方、ソフトウェア分野は2030年まで最も高い成長率を記録すると予測されています。
ソフトウェア分野統計
● ソフトウェア予測CAGR（2025年～2030年）：32.3%
● ソフトウェア市場機会（2030年まで）：42億3,300万ドル
ソフトウェア主導型没入体験への移行が、今後の市場競争を大きく変えると予測されています。
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クラウドマージドリアリティ（CMR）が最大技術成長分野へ
クラウドマージドリアリティ（CMR）は、今後最大の技術成長機会になると予測されています。
CMRは、クラウド、AR、AI、空間コンピューティング、リアルタイム同期技術を組み合わせ、物理空間とデジタル空間を融合した高度な没入型体験を実現しています。
CMR分野統計
● 最も高成長な技術分野：クラウドマージドリアリティ（CMR）
● CMR予測CAGR（2025年～2030年）：36.8%
● CMR市場機会（2030年まで）：67億7,570万ドル
一方、3D分野は2025年に市場全体の47.5%、22億6,460万ドルを占めました。
3D技術分野統計
● 3D市場規模（2025年）：22億6,460万ドル
● 3D市場シェア：47.5%
アーケードスタジオが最も高成長なエンターテインメント施設分野へ
アーケードスタジオは2030年まで最も高成長なエンドユース分野になると予測されています。
消費者は、マルチプレイヤーVRゲーム、eスポーツ施設、モーションシミュレーション施設、インタラクティブゲーム環境への関心を高めています。
アーケードスタジオ統計
● 最も高成長なエンドユース分野：アーケードスタジオ
● アーケードスタジオ予測CAGR（2025年～2030年）：27.4%
世界のロケーションベースエンターテインメント市場は、没入型ゲーム、クラウド接続型アトラクション、AR/VR技術、インタラクティブ型ソーシャル体験需要拡大を背景に急速に成長しています。アミューズメント施設、VRゲーム施設、アーケードスタジオ、体験型エンターテインメント施設運営企業は、高度ハードウェア、没入型ソフトウェア、次世代インタラクティブ技術への投資を加速しています。
消費者は、物理空間とデジタル空間を融合した高度な没入型体験、マルチプレイヤーゲーム、AR/VR、AI型ストーリーテリングへの関心を高めており、市場成長を後押ししています。
ハードウェア分野がロケーションベースエンターテインメント市場最大セグメントを維持
ハードウェア分野は2025年に市場全体の50.0%、23億8,430万ドルを占め、市場最大分野となりました。
事業者は、VRヘッドセット、モーションシミュレーション、没入型プロジェクション、ハプティクス、センサー、インタラクティブディスプレイなどへの投資を拡大しています。
ハードウェア分野統計
● ハードウェア市場規模（2025年）：23億8,430万ドル
● ハードウェア市場シェア：50.0%
一方、ソフトウェア分野は2030年まで最も高い成長率を記録すると予測されています。
ソフトウェア分野統計
● ソフトウェア予測CAGR（2025年～2030年）：32.3%
● ソフトウェア市場機会（2030年まで）：42億3,300万ドル
ソフトウェア主導型没入体験への移行が、今後の市場競争を大きく変えると予測されています。
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クラウドマージドリアリティ（CMR）が最大技術成長分野へ
クラウドマージドリアリティ（CMR）は、今後最大の技術成長機会になると予測されています。
CMRは、クラウド、AR、AI、空間コンピューティング、リアルタイム同期技術を組み合わせ、物理空間とデジタル空間を融合した高度な没入型体験を実現しています。
CMR分野統計
● 最も高成長な技術分野：クラウドマージドリアリティ（CMR）
● CMR予測CAGR（2025年～2030年）：36.8%
● CMR市場機会（2030年まで）：67億7,570万ドル
一方、3D分野は2025年に市場全体の47.5%、22億6,460万ドルを占めました。
3D技術分野統計
● 3D市場規模（2025年）：22億6,460万ドル
● 3D市場シェア：47.5%
アーケードスタジオが最も高成長なエンターテインメント施設分野へ
アーケードスタジオは2030年まで最も高成長なエンドユース分野になると予測されています。
消費者は、マルチプレイヤーVRゲーム、eスポーツ施設、モーションシミュレーション施設、インタラクティブゲーム環境への関心を高めています。
アーケードスタジオ統計
● 最も高成長なエンドユース分野：アーケードスタジオ
● アーケードスタジオ予測CAGR（2025年～2030年）：27.4%