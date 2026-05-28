昭和株式会社、複合ナノ粒子を用いた機能性構造技術に関する実用新案を出願
健康食品関連事業を展開する昭和株式会社は、このたび、「複合ナノ粒子を含有する機能性層状構造体」に関する実用新案を日本国特許庁へ出願したことをお知らせいたします。
本考案は、複数の機能成分を内包する複合ナノ粒子を含有する機能層と、当該機能層を支持する基材層とを備える構造技術に関するものです。
また、必要に応じて保護層を形成することで、機能性成分の安定保持および外部環境による影響低減を図る構成となっています。
近年、健康食品および機能性材料分野においては、機能性成分の安定性や保持技術への関心が高まっており、本考案はそのような分野への応用可能性を有するものです。
昭和株式会社では、今後も健康食品関連分野における技術研究および知的財産活動を推進してまいります。
配信元企業：昭和株式会社
本考案は、複数の機能成分を内包する複合ナノ粒子を含有する機能層と、当該機能層を支持する基材層とを備える構造技術に関するものです。
また、必要に応じて保護層を形成することで、機能性成分の安定保持および外部環境による影響低減を図る構成となっています。
近年、健康食品および機能性材料分野においては、機能性成分の安定性や保持技術への関心が高まっており、本考案はそのような分野への応用可能性を有するものです。
昭和株式会社では、今後も健康食品関連分野における技術研究および知的財産活動を推進してまいります。
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ