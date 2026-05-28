日本の動物用医薬品市場規模は2034年までにUSD 5,410.5百万を超える見込み｜CAGR 6.49％
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日本の動物用医薬品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の動物用医薬品市場：動物の種類別、製品の種類別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の動物用医薬品市場は2025年に30億7240万米ドルに達し、2034年には54億1050万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.49%となる見込みである。
ペット飼育の増加と家畜疾病予防への需要の高まりにより、日本の動物医療市場は成長を続けている。獣医薬、ワクチン、診断技術の進歩も市場拡大を後押ししている。日本の動物医療市場は、構造的に異なる2つのセグメントに分かれている。1つは、犬、猫、そして拡大しつつあるエキゾチックアニマルや小型動物を含むコンパニオンアニマル部門、もう1つは、日本の食料生産システムの中核を担う牛、豚、鶏、養殖動物を含む商業畜産部門である。両セグメントとも、異なるものの相互補完的な要因によって持続的な需要増加を経験している。コンパニオンアニマル部門ではペットの人間化と高級化が、商業畜産部門では食品安全の必要性、抗菌剤耐性管理、生産性最適化がそれぞれ推進力となっている。
日本の獣医療市場は治療薬分野が圧倒的なシェアを占めており、2024年には市場全体の約78%を占める見込みです。これは、ペット動物と家畜の両方において、動物用医薬品、駆虫薬、抗感染症薬、および医療用飼料添加物に対する需要が高まっていることが要因です。一方、日本の獣医療従事者は、AI搭載画像診断システムや分子診断ツールなどの高度な診断技術をますます導入しています。主要な市場参加者には、ゾエティス、メルク・アニマルヘルス、ベーリンガーインゲルハイム、エランコなどのグローバルリーダーに加え、共立製薬、明治製菓ファルマ、日本全薬工業（ZENOAQ）、DSファーマ・アニマルヘルス、富士フイルムホールディングスなどの有力な国内企業が含まれます。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-animal-health-market/requestsample
主要な市場推進要因
ペットの人間化、高級ペットケア、およびコンパニオンアニマル市場の成長
日本のペット市場は、人口動態と文化の両面で根本的な変革期を迎えている。出生率の急速な低下と、単身世帯やDINK（共働きで子供のいない夫婦）世帯の増加がペット飼育の急増を促し、犬や猫が家族の一員として感情的な役割を担うケースが増えている。これは「ペットの人間化」と呼ばれる現象である。ペット飼育の増加と動物の健康と福祉への支出増加に伴い、日本の獣医療市場は成長を続けている。人獣共通感染症への意識の高まりと予防医療への関心の高まりがワクチン、診断、治療薬への需要を押し上げており、獣医療における診断・治療技術の進歩が疾病の発見と管理を向上させている。
日本のペットオーナーは、専門獣医師による診察、画像診断、腫瘍治療、整形外科手術、歯科治療など、質の高い医療サービスに、人間の医療費支出に匹敵する額を投資している。動物病院や動物クリニックは、ペット医療の主要なアクセスポイントとなっており、特に専門的な診断・治療サービスの需要が高い都市部や郊外に集中している。これらのクリニックは、ペットを飼う都市住民の利便性を重視する傾向に応えるため、医薬品の宅配や遠隔診療といった付加サービスの提供も拡大している。こうしたペット医療の質の高いエコシステムの拡大は、ペット製品市場のあらゆる分野において、医薬品、生物製剤、診断薬、特殊治療薬に対する持続的な需要を牽引している。
日本の動物用医薬品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の動物用医薬品市場：動物の種類別、製品の種類別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の動物用医薬品市場は2025年に30億7240万米ドルに達し、2034年には54億1050万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.49%となる見込みである。
ペット飼育の増加と家畜疾病予防への需要の高まりにより、日本の動物医療市場は成長を続けている。獣医薬、ワクチン、診断技術の進歩も市場拡大を後押ししている。日本の動物医療市場は、構造的に異なる2つのセグメントに分かれている。1つは、犬、猫、そして拡大しつつあるエキゾチックアニマルや小型動物を含むコンパニオンアニマル部門、もう1つは、日本の食料生産システムの中核を担う牛、豚、鶏、養殖動物を含む商業畜産部門である。両セグメントとも、異なるものの相互補完的な要因によって持続的な需要増加を経験している。コンパニオンアニマル部門ではペットの人間化と高級化が、商業畜産部門では食品安全の必要性、抗菌剤耐性管理、生産性最適化がそれぞれ推進力となっている。
日本の獣医療市場は治療薬分野が圧倒的なシェアを占めており、2024年には市場全体の約78%を占める見込みです。これは、ペット動物と家畜の両方において、動物用医薬品、駆虫薬、抗感染症薬、および医療用飼料添加物に対する需要が高まっていることが要因です。一方、日本の獣医療従事者は、AI搭載画像診断システムや分子診断ツールなどの高度な診断技術をますます導入しています。主要な市場参加者には、ゾエティス、メルク・アニマルヘルス、ベーリンガーインゲルハイム、エランコなどのグローバルリーダーに加え、共立製薬、明治製菓ファルマ、日本全薬工業（ZENOAQ）、DSファーマ・アニマルヘルス、富士フイルムホールディングスなどの有力な国内企業が含まれます。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-animal-health-market/requestsample
主要な市場推進要因
ペットの人間化、高級ペットケア、およびコンパニオンアニマル市場の成長
日本のペット市場は、人口動態と文化の両面で根本的な変革期を迎えている。出生率の急速な低下と、単身世帯やDINK（共働きで子供のいない夫婦）世帯の増加がペット飼育の急増を促し、犬や猫が家族の一員として感情的な役割を担うケースが増えている。これは「ペットの人間化」と呼ばれる現象である。ペット飼育の増加と動物の健康と福祉への支出増加に伴い、日本の獣医療市場は成長を続けている。人獣共通感染症への意識の高まりと予防医療への関心の高まりがワクチン、診断、治療薬への需要を押し上げており、獣医療における診断・治療技術の進歩が疾病の発見と管理を向上させている。
日本のペットオーナーは、専門獣医師による診察、画像診断、腫瘍治療、整形外科手術、歯科治療など、質の高い医療サービスに、人間の医療費支出に匹敵する額を投資している。動物病院や動物クリニックは、ペット医療の主要なアクセスポイントとなっており、特に専門的な診断・治療サービスの需要が高い都市部や郊外に集中している。これらのクリニックは、ペットを飼う都市住民の利便性を重視する傾向に応えるため、医薬品の宅配や遠隔診療といった付加サービスの提供も拡大している。こうしたペット医療の質の高いエコシステムの拡大は、ペット製品市場のあらゆる分野において、医薬品、生物製剤、診断薬、特殊治療薬に対する持続的な需要を牽引している。