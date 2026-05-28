NotebookLMのスライドが直接編集可能に！おすすめのNotebookLMスライド編集ツール3選を徹底比較
AI技術の進化に伴い、NotebookLMは2月18日に「スライドのページごと編集機能」を正式追加しました。
これにより、生成したスライド内容をアプリ内で直接修正できるだけでなく、PDFやPPTX形式で書き出すことも可能になり、以前よりはるかに使いやすくなっています。
本記事では、NotebookLMのスライド編集機能を実際に試しながら、PDNob、DeckEdit、Canvaなど人気のスライド編集ツールもあわせて比較レビューします。
「どこまで自由に編集できるのか？」「操作は簡単なのか？」「無料で使えるのか？」といったポイントを中心に、編集のしやすさ・機能性・料金面をわかりやすく解説。
AIが生成したスライドを、そのまま“使えるプレゼン資料”へ仕上げたい方は、ぜひ参考にしてください。
1. PDNob PDF編集ソフト -- 安定性と編集精度を重視するならこれ
まず最初に紹介するのは、PDFの文字や画像を直接編集できる「PDNob PDF編集ソフト」です。
まるでPowerPointのような感覚で、文字の移動・サイズ調整・レイアウト修正ができ、NotebookLMで生成したスライドも細かく編集できます。
さらに、PDNobには高精度なAI OCR機能が搭載されており、NotebookLMのスライドPDFをワンクリックで編集可能なPPTX形式へ変換可能。レイアウトの再現度も高く、後からの修正作業がしやすいのも特徴です。
大量のスライドをまとめて編集したい場合や、作業効率を重視したい方にも使いやすい実用的なツールです。
なぜPDNobはNotebookLMスライド編集におすすめ？
・高精度AI OCR搭載
認識精度は最大99%。画像内の文字も編集可能なテキストとして正確に変換でき、修正作業を大幅に削減できます。
・オールインワンで作業可能
PDF変換・編集・注釈追加・結合まで1つのソフトで完結。複数ツールを使い分ける必要がありません。
・編集機能が豊富
PDF内の文字・画像・レイアウトを直接修正できるため、NotebookLMのスライド微調整にも最適です。
・一括処理にも対応
複数ファイルをまとめて処理できるので、大量のプレゼン資料を扱うユーザーにも便利です。
PDNobでNotebookLMスライドを編集する方法
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/43t7NfU
ステップ(1).ソフトを起動し、「PDFを開く」からNotebookLMのPDFファイルを読み込みます。
ステップ(2).「OCRを実行」をクリックして文字認識を開始します。
OCR設定では、NotebookLMスライドで使用されている言語を選択してください。認識完了後は、そのまま文字修正や内容編集が可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350573/images/bodyimage1】
ステップ(3).テキストボックスをドラッグして位置調整したり、注釈を追加したりできます。編集後は保存または書き出しを行います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350573/images/bodyimage2】
こんな人におすすめ
・NotebookLMのスライドを細かく編集したい方
・PDFをできるだけ崩さずPPTへ変換したい方
・OCR精度を重視したい方
・大量のプレゼン資料を効率よく処理したい方2. NotebookLMオンラインスライド編集ツール -- シンプル操作で初心者にも使いやすい
NotebookLM スライドエディターは、NotebookLMのスライド編集向けに作られたオンライン編集ツールです。
PDFをアップロードするだけで、編集可能なテキストを直接クリックして修正できるため、操作がとても簡単。初めてスライド編集をする方にも使いやすいのが特徴です。
複雑な設定やソフトのインストールも不要なので、「とりあえず文字だけ修正したい」という場合にも便利です。
これにより、生成したスライド内容をアプリ内で直接修正できるだけでなく、PDFやPPTX形式で書き出すことも可能になり、以前よりはるかに使いやすくなっています。
本記事では、NotebookLMのスライド編集機能を実際に試しながら、PDNob、DeckEdit、Canvaなど人気のスライド編集ツールもあわせて比較レビューします。
「どこまで自由に編集できるのか？」「操作は簡単なのか？」「無料で使えるのか？」といったポイントを中心に、編集のしやすさ・機能性・料金面をわかりやすく解説。
AIが生成したスライドを、そのまま“使えるプレゼン資料”へ仕上げたい方は、ぜひ参考にしてください。
1. PDNob PDF編集ソフト -- 安定性と編集精度を重視するならこれ
まず最初に紹介するのは、PDFの文字や画像を直接編集できる「PDNob PDF編集ソフト」です。
まるでPowerPointのような感覚で、文字の移動・サイズ調整・レイアウト修正ができ、NotebookLMで生成したスライドも細かく編集できます。
さらに、PDNobには高精度なAI OCR機能が搭載されており、NotebookLMのスライドPDFをワンクリックで編集可能なPPTX形式へ変換可能。レイアウトの再現度も高く、後からの修正作業がしやすいのも特徴です。
大量のスライドをまとめて編集したい場合や、作業効率を重視したい方にも使いやすい実用的なツールです。
なぜPDNobはNotebookLMスライド編集におすすめ？
・高精度AI OCR搭載
認識精度は最大99%。画像内の文字も編集可能なテキストとして正確に変換でき、修正作業を大幅に削減できます。
・オールインワンで作業可能
PDF変換・編集・注釈追加・結合まで1つのソフトで完結。複数ツールを使い分ける必要がありません。
・編集機能が豊富
PDF内の文字・画像・レイアウトを直接修正できるため、NotebookLMのスライド微調整にも最適です。
・一括処理にも対応
複数ファイルをまとめて処理できるので、大量のプレゼン資料を扱うユーザーにも便利です。
PDNobでNotebookLMスライドを編集する方法
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/43t7NfU
ステップ(1).ソフトを起動し、「PDFを開く」からNotebookLMのPDFファイルを読み込みます。
ステップ(2).「OCRを実行」をクリックして文字認識を開始します。
OCR設定では、NotebookLMスライドで使用されている言語を選択してください。認識完了後は、そのまま文字修正や内容編集が可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350573/images/bodyimage1】
ステップ(3).テキストボックスをドラッグして位置調整したり、注釈を追加したりできます。編集後は保存または書き出しを行います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350573/images/bodyimage2】
こんな人におすすめ
・NotebookLMのスライドを細かく編集したい方
・PDFをできるだけ崩さずPPTへ変換したい方
・OCR精度を重視したい方
・大量のプレゼン資料を効率よく処理したい方2. NotebookLMオンラインスライド編集ツール -- シンプル操作で初心者にも使いやすい
NotebookLM スライドエディターは、NotebookLMのスライド編集向けに作られたオンライン編集ツールです。
PDFをアップロードするだけで、編集可能なテキストを直接クリックして修正できるため、操作がとても簡単。初めてスライド編集をする方にも使いやすいのが特徴です。
複雑な設定やソフトのインストールも不要なので、「とりあえず文字だけ修正したい」という場合にも便利です。