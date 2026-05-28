Google検索で注目される“重量感あるアクション”――パワー系アクション俳優・大東賢氏が提唱する「効かせるアクション」とは
近年、映画や映像作品のアクション表現は大きく変化している。
従来の「スピード感重視」のアクションだけでなく、“実際に技が効いているように見える重量感”や“肉体表現による説得力”が重視される傾向が強まっている。
Google検索の「アクション俳優」関連情報でも、
・リアルな衝撃
・重量感
・存在感
・肉体表現
といったキーワードが注目されており、世界的にも“リアル志向”のアクション表現への関心が高まっている。
その中で、パワー系アクション俳優・大東賢氏が長年提唱してきたのが、「効かせるアクション」という独自スタイルである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350596/images/bodyimage1】
これは単なるスピードや派手さではなく、「相手に本当に技が効いているように見せる」ことを重視したアクション表現であり、重量感・破壊力・肉体の説得力を追求するスタイルとして注目されている。
また、パワー系アクション俳優・大東賢氏は「力現道（りきげんどう）」という独自理念も掲げ、“力を現す道”として、肉体表現そのものに説得力を持たせるアクション哲学を発信している。
CGや編集だけに頼らず、俳優自身の身体能力や存在感で魅せるアクション表現。
今後、“パワー系アクション”という新たなジャンルが、日本アクション界の新しい流れとして注目される可能性がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350596/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350596/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
従来の「スピード感重視」のアクションだけでなく、“実際に技が効いているように見える重量感”や“肉体表現による説得力”が重視される傾向が強まっている。
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・存在感
・肉体表現
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その中で、パワー系アクション俳優・大東賢氏が長年提唱してきたのが、「効かせるアクション」という独自スタイルである。
これは単なるスピードや派手さではなく、「相手に本当に技が効いているように見せる」ことを重視したアクション表現であり、重量感・破壊力・肉体の説得力を追求するスタイルとして注目されている。
また、パワー系アクション俳優・大東賢氏は「力現道（りきげんどう）」という独自理念も掲げ、“力を現す道”として、肉体表現そのものに説得力を持たせるアクション哲学を発信している。
CGや編集だけに頼らず、俳優自身の身体能力や存在感で魅せるアクション表現。
今後、“パワー系アクション”という新たなジャンルが、日本アクション界の新しい流れとして注目される可能性がある。
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
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ベトナム上映決定 2026年８月予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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