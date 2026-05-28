はじめての眠り時間を、もっと安心に。popomiの「スワドル」が新登場
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、「スワドル」を発売いたしました。本商品は、新生児期の赤ちゃんをやさしく包み込み、モロー反射による眠りの妨げに配慮したアイテムです。赤ちゃんの眠りと、そばで見守るご家族の安心感をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350625/images/bodyimage1】
【お腹の中にいるような安心感。赤ちゃんに寄り添う人間工学設計】
新生児期の赤ちゃんは、モロー反射によって眠っている途中で手足が動き、目を覚ましてしまうことがあります。「せっかく寝たのに、また起きてしまった」と感じるご家庭も少なくありません。
popomiのスワドルは、人間工学に基づいた設計で赤ちゃんをやさしく包み込み、モロー反射による目覚めに配慮しました。体全体をふんわり包み込むデザインにより、まるでママのお腹の中にいるような安心感をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350625/images/bodyimage2】
【ねんねだけじゃない。授乳も、おむつ替えも、毎日に寄り添う工夫】
スワドルは眠るときだけでなく、授乳やおむつ替え、遊び時間など、日常のさまざまなシーンでも活躍します。静音面ファスナーを採用しているため、着脱時のバリバリとした音を抑え、デリケートなお肌にもやさしい設計です。足元を開けておむつ替えに、腕を出してあそび時間にと、成長やシーンに合わせた使い方が可能です。
赤ちゃんだけでなく、毎日使うご家族にとっても使いやすく心地よさにこだわりました。
【天然バンブー素材が叶える、やさしい肌ざわり】
素材には天然バンブー生地を使用。シルクのようななめらかな肌ざわりで、デリケートな赤ちゃんの肌にもやさしく寄り添います。
また、吸放湿性にも優れているため汗をかいてもさらりと快適。竹由来の特性を活かし、清潔に保ちやすさにも配慮しました。静電気が起きにくく、季節を問わず心地よくお使いいただけます。
赤ちゃんの眠り時間が、ご家族にとっても安心できる時間になるようサポートします。
■商品概要
商品名：スワドル
定価： 4,880円（税込）
サイズ：20×42cm
素材：竹繊維（バンブー）95％、スパンデックス5％
面ファスナー：ポリエステル100％
対象年齢：新生児～（3kg～6kg目安）
カラー：ライトピンク、ライトグリーン、アイボリー、ライトグレー
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-swakr-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350625/images/bodyimage3】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
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配信元企業：株式会社A-YO商事
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【お腹の中にいるような安心感。赤ちゃんに寄り添う人間工学設計】
新生児期の赤ちゃんは、モロー反射によって眠っている途中で手足が動き、目を覚ましてしまうことがあります。「せっかく寝たのに、また起きてしまった」と感じるご家庭も少なくありません。
popomiのスワドルは、人間工学に基づいた設計で赤ちゃんをやさしく包み込み、モロー反射による目覚めに配慮しました。体全体をふんわり包み込むデザインにより、まるでママのお腹の中にいるような安心感をサポートします。
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【ねんねだけじゃない。授乳も、おむつ替えも、毎日に寄り添う工夫】
スワドルは眠るときだけでなく、授乳やおむつ替え、遊び時間など、日常のさまざまなシーンでも活躍します。静音面ファスナーを採用しているため、着脱時のバリバリとした音を抑え、デリケートなお肌にもやさしい設計です。足元を開けておむつ替えに、腕を出してあそび時間にと、成長やシーンに合わせた使い方が可能です。
赤ちゃんだけでなく、毎日使うご家族にとっても使いやすく心地よさにこだわりました。
【天然バンブー素材が叶える、やさしい肌ざわり】
素材には天然バンブー生地を使用。シルクのようななめらかな肌ざわりで、デリケートな赤ちゃんの肌にもやさしく寄り添います。
また、吸放湿性にも優れているため汗をかいてもさらりと快適。竹由来の特性を活かし、清潔に保ちやすさにも配慮しました。静電気が起きにくく、季節を問わず心地よくお使いいただけます。
赤ちゃんの眠り時間が、ご家族にとっても安心できる時間になるようサポートします。
■商品概要
商品名：スワドル
定価： 4,880円（税込）
サイズ：20×42cm
素材：竹繊維（バンブー）95％、スパンデックス5％
面ファスナー：ポリエステル100％
対象年齢：新生児～（3kg～6kg目安）
カラー：ライトピンク、ライトグリーン、アイボリー、ライトグレー
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-swakr-js.html
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■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350625/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社A-YO商事
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