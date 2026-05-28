「日本のサプライチェーンマネジメント市場：機会分析と業界予測 2026-2034年」出版・販売開始のご案内
SEMABIZはのAllied Market Researchの英文調査報告書「日本のサプライチェーンマネジメント市場：機会分析と業界予測 2026-2034年 - Japan Supply Chain Management Market (2026-2034)」販売を2026年5月28日に開始いたしました。
株式会社SENABIZはAllied Market Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/allied-japan-supply-chain-management/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350589/images/bodyimage1】
日本のサプライチェーンマネジメント市場は2025年には18億6,902万ドル規模となり、予測期間（2026年～2034年）に年平均成長率（CAGR）11.59%で成長し、2030年には32億7,399万ドル、2034年には50億3,488万ドルに達するとAllied Market Researchでは予測しています。
日本のサプライチェーンマネジメント市場は、企業がサプライチェーンネットワーク全体の業務効率、俊敏性、および回復力を高めるためにデジタルソリューションをますます重視するようになるにつれ、着実に拡大しています。日本国内では、産業ニーズの変化、グローバルソーシングの複雑化、そして精度と信頼性に対する期待の高まりが、高度なサプライチェーンマネジメント（SCM）ソフトウェアソリューションへの需要を牽引しています。
Allied Market Research（アライドマーケットリサーチ）「日本のサプライチェーンマネジメント市場 : ソリューションの種類 [返品管理システム、サプライヤーネットワーク/コラボレーションプラットフォーム、生産スケジューリング/スケジューラー、輸送管理システム（TMS）、倉庫管理システム（WMS）、サプライチェーンプランニング（SCP）、調達およびソーシング、製造実行システム（MES）]、展開モード別（オンプレミスおよびオンデマンドまたはクラウドベース）、企業規模別（大企業および中小企業）、業種別（小売および消費財、ヘルスケアおよび医薬品、製造業、食品および飲料、輸送および物流、自動車、その他）、2026-2034年 - Japan Supply Chain Management Market (2026-2034) By Solution Type (Return Management Systems, Supplier Network/Collaboration Platforms, Production Scheduling/Scheduler, Transportation Management System (TMS), Warehouse Management System (WMS), Supply Chain Planning (SCP), Procurement and Sourcing, Manufacturing Execution Systems (MES)), By Deployment Mode (On Premise And On-Demand Or Cloud-Based), By Enterprise Size (Large Enterprises and SMES), By Industry Vertical (Retail And Consumer Goods, Healthcare and Pharmaceuticals, Manufacturing, Food And Beverages, Transportation And Logistics Automotive, and Others)」は日本のサプライチェーンマネジメント市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
構成要素別日本のサプライチェーンマネジメント市場
● ソリューション
● サービス
ソリューションタイプ別日本のサプライチェーンマネジメント市場
● 輸送管理システム
● 倉庫管理システム
● サプライチェーン計画
● 調達とソーシング
株式会社SENABIZはAllied Market Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350589/images/bodyimage1】
日本のサプライチェーンマネジメント市場は2025年には18億6,902万ドル規模となり、予測期間（2026年～2034年）に年平均成長率（CAGR）11.59%で成長し、2030年には32億7,399万ドル、2034年には50億3,488万ドルに達するとAllied Market Researchでは予測しています。
日本のサプライチェーンマネジメント市場は、企業がサプライチェーンネットワーク全体の業務効率、俊敏性、および回復力を高めるためにデジタルソリューションをますます重視するようになるにつれ、着実に拡大しています。日本国内では、産業ニーズの変化、グローバルソーシングの複雑化、そして精度と信頼性に対する期待の高まりが、高度なサプライチェーンマネジメント（SCM）ソフトウェアソリューションへの需要を牽引しています。
Allied Market Research（アライドマーケットリサーチ）「日本のサプライチェーンマネジメント市場 : ソリューションの種類 [返品管理システム、サプライヤーネットワーク/コラボレーションプラットフォーム、生産スケジューリング/スケジューラー、輸送管理システム（TMS）、倉庫管理システム（WMS）、サプライチェーンプランニング（SCP）、調達およびソーシング、製造実行システム（MES）]、展開モード別（オンプレミスおよびオンデマンドまたはクラウドベース）、企業規模別（大企業および中小企業）、業種別（小売および消費財、ヘルスケアおよび医薬品、製造業、食品および飲料、輸送および物流、自動車、その他）、2026-2034年 - Japan Supply Chain Management Market (2026-2034) By Solution Type (Return Management Systems, Supplier Network/Collaboration Platforms, Production Scheduling/Scheduler, Transportation Management System (TMS), Warehouse Management System (WMS), Supply Chain Planning (SCP), Procurement and Sourcing, Manufacturing Execution Systems (MES)), By Deployment Mode (On Premise And On-Demand Or Cloud-Based), By Enterprise Size (Large Enterprises and SMES), By Industry Vertical (Retail And Consumer Goods, Healthcare and Pharmaceuticals, Manufacturing, Food And Beverages, Transportation And Logistics Automotive, and Others)」は日本のサプライチェーンマネジメント市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
構成要素別日本のサプライチェーンマネジメント市場
● ソリューション
● サービス
ソリューションタイプ別日本のサプライチェーンマネジメント市場
● 輸送管理システム
● 倉庫管理システム
● サプライチェーン計画
● 調達とソーシング