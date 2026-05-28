夏商戦前にEC価格の自動追従体制を--PriceChangerが初期費用無料で導入を支援 エアコン・夏家電のピーク需要が迫る。最安値を取り逃さない24時間自動更新で売上を死守
idea株式会社（所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1、代表取締役：清野秀之）は、EC事業者向け価格自動更新SaaS「PriceChanger」において、PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）を実施することをお知らせいたします。
エアコン・扇風機・空気清浄機など夏家電の価格.com流入は7月～8月に年間ピークを迎えます。しかし、この商戦で最安値を獲得できるかどうかは、6月の時点ですでに決まっています。競合他社はすでに価格自動追従の体制を整え、夏商戦に向けて価格戦略を最適化しています。
「暑くなってから設定する」では手遅れです。7月に最安値を維持できない店舗は、EC上では存在しないも同然の扱いを受けます。
■ 夏商戦の「準備不足」が招く3つの機会損失
1. ピーク期間中に最安値を外し続ける
手動更新では、週末・夜間の競合値下げに対応できません。7月の猛暑で需要が急増するタイミングに、最安値でなければ注文はゼロです。
2. 商戦期の売上を丸ごと競合に譲る
夏家電の価格.com流入集中期間はわずか2～3ヶ月。この期間の機会損失は年間売上に直結します。
3. 対応しようとして慌てて値下げ→赤字
手動で急いで値下げすると、下限価格を確認せずに原価割れが起きるリスクがあります。
■ PriceChangerで夏商戦の準備を今すぐ完了させる
PriceChangerを今すぐ導入すれば、7月の夏商戦ピークまでに自動追従体制を整えることができます。
・24時間365日の自動価格監視・更新で夜間・休日も最安値を維持
・下限価格設定で「慌てて値下げ→赤字」を自動防止
・エアコン・扇風機など多品種を一括で自動管理
・初期設定代行付きなので、申し込み後すぐに稼働開始可能
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年6月30日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年6月30日（火）までにトライアルを開始された方が対象です。夏商戦前に間に合います。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
────────────────────────────────────────
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
エアコン・扇風機・空気清浄機など夏家電の価格.com流入は7月～8月に年間ピークを迎えます。しかし、この商戦で最安値を獲得できるかどうかは、6月の時点ですでに決まっています。競合他社はすでに価格自動追従の体制を整え、夏商戦に向けて価格戦略を最適化しています。
「暑くなってから設定する」では手遅れです。7月に最安値を維持できない店舗は、EC上では存在しないも同然の扱いを受けます。
■ 夏商戦の「準備不足」が招く3つの機会損失
1. ピーク期間中に最安値を外し続ける
手動更新では、週末・夜間の競合値下げに対応できません。7月の猛暑で需要が急増するタイミングに、最安値でなければ注文はゼロです。
2. 商戦期の売上を丸ごと競合に譲る
夏家電の価格.com流入集中期間はわずか2～3ヶ月。この期間の機会損失は年間売上に直結します。
3. 対応しようとして慌てて値下げ→赤字
手動で急いで値下げすると、下限価格を確認せずに原価割れが起きるリスクがあります。
■ PriceChangerで夏商戦の準備を今すぐ完了させる
PriceChangerを今すぐ導入すれば、7月の夏商戦ピークまでに自動追従体制を整えることができます。
・24時間365日の自動価格監視・更新で夜間・休日も最安値を維持
・下限価格設定で「慌てて値下げ→赤字」を自動防止
・エアコン・扇風機など多品種を一括で自動管理
・初期設定代行付きなので、申し込み後すぐに稼働開始可能
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年6月30日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年6月30日（火）までにトライアルを開始された方が対象です。夏商戦前に間に合います。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
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【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
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