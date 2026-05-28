日本の自動車リース市場規模、2034年までに603億9,970万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）4.97%で拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350601/images/bodyimage1】
日本の自動車リース市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の自動車リース市場：タイプ別、リースタイプ別、サービスプロバイダータイプ別、契約期間別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の自動車リース市場は2025年に390億3,940万米ドルに達し、2034年には603億9,970万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.97%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京首都圏に法人車両運用者、金融機関、個人消費者が集中していることが要因です。リース形態別では、法人向けリースが市場を支配しており、これは日本の大企業セクターにおいて、車両所有に代わる税効率が良くキャッシュフローに優しい選択肢として、オペレーショナルリースが広く普及していることを反映しています。リース期間別では、長期リースが市場をリードしており、法人車両運用者や個人消費者は、購入に伴う資本的負担なしに、コストの確実性と最新の車両技術へのアクセスを提供する複数年契約をますます好むようになっています。
日本の自動車リース市場は、個人向けリースと法人向けリースの両方を網羅しており、クローズドエンドリース、リース購入オプション、補助金付きリースプログラムなど、さまざまなリース形態が提供されています。これらのリースは、自動車メーカー系の金融会社、銀行系のリース会社、ノンバンク金融会社（NBFC）によって提供されています。市場を牽引しているのは、日本における車両所有コストの上昇です。これには、車両購入価格の高騰、義務付けられた保険料、定期的な車検費用、駐車料金、メンテナンス費用などが含まれます。そのため、リースは、車両残存価値リスクにさらされることなく、予測可能な月々の輸送コストを求める個人および法人の車両ユーザーにとって、ますます合理的な財務上の選択肢となっています。さらに、バッテリー性能保証、家庭用充電設備、定期メンテナンスを月額料金に組み込んだEVリースパッケージの急速な発展により、環境意識の高い消費者の間でリース市場が拡大しています。彼らは、新車のバッテリー式電気自動車をリースすることの簡便性とリスク軽減効果を高く評価しています。
日本の自動車リース市場は、住友三井オートサービス、オリックスオート、トヨタファイナンス、ホンダファイナンス、日産ファイナンシャルサービスといった国内有数のリース会社に支えられた、確立された自動車リースインフラによってさらに強化されている。これらのリース会社はいずれも、電動化やコネクテッドカー技術の台頭する時代に適した新たなリース商品アーキテクチャを積極的に開発している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-car-leasing-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 車両所有コストの上昇と柔軟な移動手段への需要
半導体不足や部品価格の高騰により大幅に上昇した車両購入価格、2年ごとの義務的な車検、賠償責任保険、駐車料金（主要都市部では月額3万円を超える場合もある）、道路税など、日本における自家用車の所有にかかる総コストが上昇しているため、予算の予測可能性と資本効率を求める個人世帯と企業の車両管理者にとって、リースはますます魅力的で経済的に合理的な選択肢となっている。日本の新車市場は2025年に3.3%増加して456万台となったが、この販売台数の回復に伴い、取引価格への継続的な上昇圧力が伴っており、リースは、現金購入や融資に比べて月々の現金支出を抑えて最新モデルの車両を入手できる手段として、その移行を加速させている。車両、保険、メンテナンス、ロードサービスをすべて含んだ月額固定料金で利用できるサブスクリプション型モビリティサービスの普及が進むにつれ、リース契約の魅力は従来の企業向け車両や高所得の個人顧客層にとどまらず、柔軟性、管理の簡便性、リース期間終了時の車種変更を重視する若い都市部の専門職層にも広がっている。
日本の自動車リース市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の自動車リース市場：タイプ別、リースタイプ別、サービスプロバイダータイプ別、契約期間別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の自動車リース市場は2025年に390億3,940万米ドルに達し、2034年には603億9,970万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.97%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京首都圏に法人車両運用者、金融機関、個人消費者が集中していることが要因です。リース形態別では、法人向けリースが市場を支配しており、これは日本の大企業セクターにおいて、車両所有に代わる税効率が良くキャッシュフローに優しい選択肢として、オペレーショナルリースが広く普及していることを反映しています。リース期間別では、長期リースが市場をリードしており、法人車両運用者や個人消費者は、購入に伴う資本的負担なしに、コストの確実性と最新の車両技術へのアクセスを提供する複数年契約をますます好むようになっています。
日本の自動車リース市場は、個人向けリースと法人向けリースの両方を網羅しており、クローズドエンドリース、リース購入オプション、補助金付きリースプログラムなど、さまざまなリース形態が提供されています。これらのリースは、自動車メーカー系の金融会社、銀行系のリース会社、ノンバンク金融会社（NBFC）によって提供されています。市場を牽引しているのは、日本における車両所有コストの上昇です。これには、車両購入価格の高騰、義務付けられた保険料、定期的な車検費用、駐車料金、メンテナンス費用などが含まれます。そのため、リースは、車両残存価値リスクにさらされることなく、予測可能な月々の輸送コストを求める個人および法人の車両ユーザーにとって、ますます合理的な財務上の選択肢となっています。さらに、バッテリー性能保証、家庭用充電設備、定期メンテナンスを月額料金に組み込んだEVリースパッケージの急速な発展により、環境意識の高い消費者の間でリース市場が拡大しています。彼らは、新車のバッテリー式電気自動車をリースすることの簡便性とリスク軽減効果を高く評価しています。
日本の自動車リース市場は、住友三井オートサービス、オリックスオート、トヨタファイナンス、ホンダファイナンス、日産ファイナンシャルサービスといった国内有数のリース会社に支えられた、確立された自動車リースインフラによってさらに強化されている。これらのリース会社はいずれも、電動化やコネクテッドカー技術の台頭する時代に適した新たなリース商品アーキテクチャを積極的に開発している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-car-leasing-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 車両所有コストの上昇と柔軟な移動手段への需要
半導体不足や部品価格の高騰により大幅に上昇した車両購入価格、2年ごとの義務的な車検、賠償責任保険、駐車料金（主要都市部では月額3万円を超える場合もある）、道路税など、日本における自家用車の所有にかかる総コストが上昇しているため、予算の予測可能性と資本効率を求める個人世帯と企業の車両管理者にとって、リースはますます魅力的で経済的に合理的な選択肢となっている。日本の新車市場は2025年に3.3%増加して456万台となったが、この販売台数の回復に伴い、取引価格への継続的な上昇圧力が伴っており、リースは、現金購入や融資に比べて月々の現金支出を抑えて最新モデルの車両を入手できる手段として、その移行を加速させている。車両、保険、メンテナンス、ロードサービスをすべて含んだ月額固定料金で利用できるサブスクリプション型モビリティサービスの普及が進むにつれ、リース契約の魅力は従来の企業向け車両や高所得の個人顧客層にとどまらず、柔軟性、管理の簡便性、リース期間終了時の車種変更を重視する若い都市部の専門職層にも広がっている。