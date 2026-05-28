日本の自動車リース市場規模、2034年までに603億9,970万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）4.97%で拡大

日本の自動車リース市場規模、2034年までに603億9,970万米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）4.97%で拡大