姫路市・家島諸島で漁業見学クルーズを開催 船上で味わう捌きたての魚と坊勢島散策を2026年6月20日（土）・28日（日）に実施

姫路市・家島諸島で漁業見学クルーズを開催 船上で味わう捌きたての魚と坊勢島散策を2026年6月20日（土）・28日（日）に実施