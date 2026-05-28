姫路市・家島諸島で漁業見学クルーズを開催 船上で味わう捌きたての魚と坊勢島散策を2026年6月20日（土）・28日（日）に実施
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県姫路市の姫路まえどれ市場から家島諸島を巡る「船上で漁を楽しむ。捌きたての魚＆家島諸島クルーズ」を、2026年6月20日（土）・6月28日（日）に実施します。坊勢漁業協同組合と連携し、漁業見学船「第八ふじなみ」に乗船して漁の現場を間近で見学する体験型クルーズを提供します。
本企画は、姫路市沖に広がる家島諸島の海や漁業文化を体感できるローカル体験として実施します。船上では実際の漁の様子を見学し、その場で捌いた魚を味わうことができます。さらに、坊勢島への上陸や漁業施設見学、姫路まえどれ市場での海鮮昼食も組み込み、播磨灘の海の恵みや島の暮らしを五感で楽しめる内容としています。
【イベント概要】
日時：
2026年6月20日（土）
2026年6月28日（日）
集合場所：姫路まえどれ市場
住所：兵庫県姫路市白浜町万代新開甲912-18
参加費用：
・大人（12歳以上）9,000円（税込）
・子ども（4歳～11歳）8,000円（税込）
・幼児（3歳以下）無料
募集人数：35名
体験内容：
・漁業見学船「第八ふじなみ」での漁業見学クルーズ
・坊勢島上陸および漁業施設見学
・姫路まえどれ市場での海鮮丼昼食
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://local-prime.com/event/himeji-fishing-cruise-ieshima/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350578/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350578/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・家島諸島周辺で実際の漁の様子を船上から間近に見学できる体験型クルーズ
・漁で獲れた魚をその場で捌いて味わう、播磨灘ならではの海鮮体験
・通常の観光船では入りにくい湾内を巡る貸切船ならではの航路
・坊勢島に上陸し、漁業施設や島の暮らしに触れられるローカル体験
・姫路まえどれ市場での昼食や買い物を通じて、姫路市の海産文化を体感
【連携事業者の紹介】
坊勢漁業協同組合は、兵庫県姫路市の家島諸島・坊勢島を拠点に活動する漁業団体です。播磨灘を中心に漁業を行い、地域の水産資源や漁業文化の維持・発信に取り組んでいます。坊勢島は全国有数の漁業地域として知られ、漁船や中間育成施設など、多様な水産関連施設が集積しています。今回の企画では、漁業見学船「第八ふじなみ」での案内や坊勢島での施設見学を通じて、参加者が播磨灘の漁業や島の暮らしを体感できる役割を担います。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
本企画は、姫路市沖に広がる家島諸島の海や漁業文化を体感できるローカル体験として実施します。船上では実際の漁の様子を見学し、その場で捌いた魚を味わうことができます。さらに、坊勢島への上陸や漁業施設見学、姫路まえどれ市場での海鮮昼食も組み込み、播磨灘の海の恵みや島の暮らしを五感で楽しめる内容としています。
【イベント概要】
日時：
2026年6月20日（土）
2026年6月28日（日）
集合場所：姫路まえどれ市場
住所：兵庫県姫路市白浜町万代新開甲912-18
参加費用：
・大人（12歳以上）9,000円（税込）
・子ども（4歳～11歳）8,000円（税込）
・幼児（3歳以下）無料
募集人数：35名
体験内容：
・漁業見学船「第八ふじなみ」での漁業見学クルーズ
・坊勢島上陸および漁業施設見学
・姫路まえどれ市場での海鮮丼昼食
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://local-prime.com/event/himeji-fishing-cruise-ieshima/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350578/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350578/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・家島諸島周辺で実際の漁の様子を船上から間近に見学できる体験型クルーズ
・漁で獲れた魚をその場で捌いて味わう、播磨灘ならではの海鮮体験
・通常の観光船では入りにくい湾内を巡る貸切船ならではの航路
・坊勢島に上陸し、漁業施設や島の暮らしに触れられるローカル体験
・姫路まえどれ市場での昼食や買い物を通じて、姫路市の海産文化を体感
【連携事業者の紹介】
坊勢漁業協同組合は、兵庫県姫路市の家島諸島・坊勢島を拠点に活動する漁業団体です。播磨灘を中心に漁業を行い、地域の水産資源や漁業文化の維持・発信に取り組んでいます。坊勢島は全国有数の漁業地域として知られ、漁船や中間育成施設など、多様な水産関連施設が集積しています。今回の企画では、漁業見学船「第八ふじなみ」での案内や坊勢島での施設見学を通じて、参加者が播磨灘の漁業や島の暮らしを体感できる役割を担います。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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