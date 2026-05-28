日本コンパニオン診断オンコロジー市場の需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析、2026年～2036年。
Survey Reports LLCは2026年5月、日本コンパニオン診断オンコロジー市場に関する調査レポートを発表した。同レポートは、製品・サービス別（製品、機器、消耗品、ソフトウェア、サービス）、最終用途別（病院、病理／診断ラボ、大学医療センター）、疾患タイプ別（白血病、メラノーマ、前立腺がん、非小細胞肺がん、その他、乳がん、大腸がん）、技術別〔ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、In Situ Hybridization（ISH）／Fluorescence In Situ Hybridization（FISH）、その他技術、次世代シーケンシング（NGS）、免疫組織化学（IHC）〕に市場を分類し、2026年から2036年までの市場分析、動向、機会、および予測を提供するものである。本レポートは、日本コンパニオン診断オンコロジー市場の予測評価を提示し、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の重要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本コンパニオン診断オンコロジー市場概要
日本のコンパニオン診断オンコロジー市場とは、特定の標的治療から最も高い効果を得られる可能性があるがん患者を特定するために使用される診断検査市場を指す。これらの診断は、バイオマーカー、遺伝子変異、および分子的特性を分析し、個別化されたがん治療の意思決定を支援する。同市場は、がん罹患率の増加、精密医療の採用拡大、日本におけるゲノム検査技術の著しい進展を背景に成長している。製薬企業およびバイオテクノロジー企業は、コンパニオン診断検査と連携した標的治療法の開発に向けて、診断機器メーカーと協力を進めている。さらに、高度医療技術に対する政府支援や、個別化オンコロジー治療に関する認知拡大も、日本のオンコロジー分野におけるコンパニオン診断需要を後押ししている。
Surveyreportsの専門家による日本コンパニオン診断オンコロジー市場の分析によれば、2025年の市場規模は2億7860万米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は12億1680万米ドルに達すると予測されている。日本コンパニオン診断オンコロジー市場は、2026年から2036年の予測期間において、約10.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038492
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350584/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本コンパニオン診断オンコロジー市場分析によれば、精密医療の普及拡大、ゲノムおよび分子検査技術の進展、がん治療における精密医療採用の増加、さらにがん罹患率の上昇とゲノム検査技術の高度化を背景として、日本コンパニオン診断オンコロジー市場の規模は拡大すると予測されている。日本コンパニオン診断オンコロジー市場における主要企業には、ARUP Laboratories、Myriad Genetics Inc、Qiagen NV、Agilent Technologies Inc、Illumina Inc、Thermo Fisher Scientific Inc、BioMerieux SA、Abbott Laboratoriesなどが含まれる。
目次
● 日本コンパニオン診断オンコロジー市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本コンパニオン診断オンコロジー市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品・サービス別、最終用途別、疾患タイプ別、技術別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本コンパニオン診断オンコロジー市場のセグメンテーション
● 製品・サービス別：
○ 製品、機器、消耗品、ソフトウェア、サービス
● 最終用途別：
○ 病院、病理／診断ラボ、大学医療センター
● 疾患タイプ別：
○ 白血病、メラノーマ、前立腺がん、非小細胞肺がん、その他、乳がん、大腸がん
● 技術別：
○ ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、In Situ Hybridization（ISH）／Fluorescence In Situ Hybridization（FISH）、その他技術、次世代シーケンシング（NGS）、免疫組織化学（IHC）
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-companion-diagnostics-oncology-market/1038492
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本コンパニオン診断オンコロジー市場概要
日本のコンパニオン診断オンコロジー市場とは、特定の標的治療から最も高い効果を得られる可能性があるがん患者を特定するために使用される診断検査市場を指す。これらの診断は、バイオマーカー、遺伝子変異、および分子的特性を分析し、個別化されたがん治療の意思決定を支援する。同市場は、がん罹患率の増加、精密医療の採用拡大、日本におけるゲノム検査技術の著しい進展を背景に成長している。製薬企業およびバイオテクノロジー企業は、コンパニオン診断検査と連携した標的治療法の開発に向けて、診断機器メーカーと協力を進めている。さらに、高度医療技術に対する政府支援や、個別化オンコロジー治療に関する認知拡大も、日本のオンコロジー分野におけるコンパニオン診断需要を後押ししている。
Surveyreportsの専門家による日本コンパニオン診断オンコロジー市場の分析によれば、2025年の市場規模は2億7860万米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は12億1680万米ドルに達すると予測されている。日本コンパニオン診断オンコロジー市場は、2026年から2036年の予測期間において、約10.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038492
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本コンパニオン診断オンコロジー市場分析によれば、精密医療の普及拡大、ゲノムおよび分子検査技術の進展、がん治療における精密医療採用の増加、さらにがん罹患率の上昇とゲノム検査技術の高度化を背景として、日本コンパニオン診断オンコロジー市場の規模は拡大すると予測されている。日本コンパニオン診断オンコロジー市場における主要企業には、ARUP Laboratories、Myriad Genetics Inc、Qiagen NV、Agilent Technologies Inc、Illumina Inc、Thermo Fisher Scientific Inc、BioMerieux SA、Abbott Laboratoriesなどが含まれる。
目次
● 日本コンパニオン診断オンコロジー市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本コンパニオン診断オンコロジー市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品・サービス別、最終用途別、疾患タイプ別、技術別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本コンパニオン診断オンコロジー市場のセグメンテーション
● 製品・サービス別：
○ 製品、機器、消耗品、ソフトウェア、サービス
● 最終用途別：
○ 病院、病理／診断ラボ、大学医療センター
● 疾患タイプ別：
○ 白血病、メラノーマ、前立腺がん、非小細胞肺がん、その他、乳がん、大腸がん
● 技術別：
○ ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、In Situ Hybridization（ISH）／Fluorescence In Situ Hybridization（FISH）、その他技術、次世代シーケンシング（NGS）、免疫組織化学（IHC）
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-companion-diagnostics-oncology-market/1038492
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
プレスリリース詳細へ