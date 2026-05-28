日本感圧ラベル市場、2036年までに49億米ドル到達見込み｜年平均成長率（CAGR）は5.3%と予測される。

日本感圧ラベル市場、2036年までに49億米ドル到達見込み｜年平均成長率（CAGR）は5.3%と予測される。