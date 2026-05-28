日本感圧ラベル市場、2036年までに49億米ドル到達見込み｜年平均成長率（CAGR）は5.3%と予測される。
Survey Reports LLCは2026年5月、日本感圧ラベル市場に関する調査レポートを発表した。同レポートは、材料別（紙、フィルム／プラスチック、その他）、粘着技術別（水性、溶剤系、ホットメルト系、放射線硬化系）、印刷技術別（フレキソ印刷、リソグラフィ、活版印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷、その他）、最終用途産業別（食品・飲料、医薬品、耐久消費財、ホームケアおよびパーソナルケア、小売ラベル、その他）に市場を分類し、2026年から2036年までの市場分析、動向、機会、および予測を提供するものである。本レポートは、日本感圧ラベル市場の予測評価を提示し、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の重要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本感圧ラベル市場概要
日本の感圧ラベル市場は、熱、水、または溶剤を必要とせず、圧力を加えることで表面に貼り付く自己粘着ラベルの製造および用途に関わる市場である。これらのラベルは、ブランド表示、製品識別、追跡用途のために、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア、物流、小売業界などで広く使用されている。日本市場は、強力な包装産業および消費財産業に支えられているほか、高品質印刷および持続可能なラベリングソリューションに対する需要拡大によって成長している。さらに、デジタル印刷、RFID対応スマートラベル、環境配慮型粘着材料などの技術革新が市場成長を後押ししている。また、電子商取引活動の拡大と厳格な製品表示規制により、日本国内で感圧ラベルの需要がさらに高まっている。
Surveyreportsの専門家による日本感圧ラベル市場の分析によれば、2025年の市場規模は29億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は49億米ドルに達すると予測されている。日本感圧ラベル市場は、2026年から2036年の予測期間において、約5.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038494
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350576/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本感圧ラベル市場分析によれば、魅力的な包装に対する需要増加、印刷およびラベリング技術の進歩、包装産業および電子商取引業界からの需要拡大、さらにスマートかつ持続可能なラベリングソリューションの採用拡大を背景として、日本感圧ラベル市場の規模は拡大すると予測されている。日本感圧ラベル市場における主要企業には、Lintec Corporation、SATO Holdings、Toppan Holdings、Dai Nippon Printing（DNP）、Fujimori Kogyoなどが含まれる。
目次
● 日本感圧ラベル市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本感圧ラベル市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：材料別、粘着技術別、印刷技術別、最終用途産業別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本感圧ラベル市場のセグメンテーション
● 材料別：
○ 紙、フィルム／プラスチック、その他
● 粘着技術別：
○ 水性、溶剤系、ホットメルト系、放射線硬化系
● 印刷技術別：
○ フレキソ印刷、リソグラフィ、活版印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷、その他
● 最終用途産業別：
○ 食品・飲料、医薬品、耐久消費財、ホームケアおよびパーソナルケア、小売ラベル、その他
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-pressure-sensitive-labels-market/1038494
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
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Eメール: sales@surveyreports.jp
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会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本感圧ラベル市場概要
日本の感圧ラベル市場は、熱、水、または溶剤を必要とせず、圧力を加えることで表面に貼り付く自己粘着ラベルの製造および用途に関わる市場である。これらのラベルは、ブランド表示、製品識別、追跡用途のために、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア、物流、小売業界などで広く使用されている。日本市場は、強力な包装産業および消費財産業に支えられているほか、高品質印刷および持続可能なラベリングソリューションに対する需要拡大によって成長している。さらに、デジタル印刷、RFID対応スマートラベル、環境配慮型粘着材料などの技術革新が市場成長を後押ししている。また、電子商取引活動の拡大と厳格な製品表示規制により、日本国内で感圧ラベルの需要がさらに高まっている。
Surveyreportsの専門家による日本感圧ラベル市場の分析によれば、2025年の市場規模は29億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は49億米ドルに達すると予測されている。日本感圧ラベル市場は、2026年から2036年の予測期間において、約5.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本感圧ラベル市場分析によれば、魅力的な包装に対する需要増加、印刷およびラベリング技術の進歩、包装産業および電子商取引業界からの需要拡大、さらにスマートかつ持続可能なラベリングソリューションの採用拡大を背景として、日本感圧ラベル市場の規模は拡大すると予測されている。日本感圧ラベル市場における主要企業には、Lintec Corporation、SATO Holdings、Toppan Holdings、Dai Nippon Printing（DNP）、Fujimori Kogyoなどが含まれる。
目次
● 日本感圧ラベル市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本感圧ラベル市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：材料別、粘着技術別、印刷技術別、最終用途産業別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本感圧ラベル市場のセグメンテーション
● 材料別：
○ 紙、フィルム／プラスチック、その他
● 粘着技術別：
○ 水性、溶剤系、ホットメルト系、放射線硬化系
● 印刷技術別：
○ フレキソ印刷、リソグラフィ、活版印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷、その他
● 最終用途産業別：
○ 食品・飲料、医薬品、耐久消費財、ホームケアおよびパーソナルケア、小売ラベル、その他
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