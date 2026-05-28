日本射出成形プラスチック市場分析レポート：2026年に192億6530万米ドル、市場成長予測は2036年まで続く見通しである。
Survey Reports LLCは2026年5月、日本射出成形プラスチック市場に関する調査レポートを発表した。同レポートは、原材料別（ポリプロピレン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、その他）、用途別（包装、消費財および電子機器、自動車および輸送、建築および建設、医療、その他）に市場を分類し、2026年から2036年までの市場分析、動向、機会、および予測を提供するものである。本レポートは、日本射出成形プラスチック市場の予測評価を提示し、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の重要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本射出成形プラスチック市場概要
日本の射出成形プラスチック市場とは、自動車、電子機器、医療、包装、消費財などの分野向けに、射出成形プロセスを通じてプラスチック部品を製造する産業を指す。日本は、高度な精密成形技術、高品質なエンジニアリング基準、そして強力な自動車・電子機器メーカーの存在によって知られている。同市場は、軽量自動車部品、小型電子部品、ならびに持続可能なプラスチックソリューションに対する需要拡大によって牽引されている。さらに、自動化、スマートマニュファクチャリング、リサイクル可能材料といった技術革新が業界成長を後押ししている。また、電気自動車および医療機器分野への投資拡大も、日本の射出成形プラスチックメーカーに新たな機会をもたらしている。
Surveyreportsの専門家による日本射出成形プラスチック市場の分析によれば、2025年の市場規模は192億6530万米ドルに達した。また、2036年末までに市場売上高は268億7540万米ドルに達すると予測されている。日本射出成形プラスチック市場は、2026年から2036年の予測期間において、約3.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038493
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350575/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本射出成形プラスチック市場分析によれば、高耐久部品への需要拡大、製造技術の向上、自動車および電気自動車製造分野からの需要増加、さらに消費者向け電子機器および医療機器市場の拡大を背景として、日本射出成形プラスチック市場の規模は拡大すると予測されている。日本射出成形プラスチック市場における主要企業には、Matex Co., Ltd.、NISSEI Plastic Industrial Co., Ltd.、Sanko Kasei Group、Daido Group、YASUI Co., Ltd.、Tokyo Molding Co., Ltd.、Mould Tech Japan、KOEI TOOL、FUJIGOUSEI Inc.、Tanaka Die & Mould Works Co., Ltd.などが含まれる。
目次
● 日本射出成形プラスチック市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本射出成形プラスチック市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：原材料別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本射出成形プラスチック市場のセグメンテーション
● 原材料別：
○ ポリプロピレン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、その他
● 用途別：
○ 包装、消費財および電子機器、自動車および輸送、建築および建設、医療、その他
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-injection-molded-plastics-market/1038493
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本射出成形プラスチック市場概要
日本の射出成形プラスチック市場とは、自動車、電子機器、医療、包装、消費財などの分野向けに、射出成形プロセスを通じてプラスチック部品を製造する産業を指す。日本は、高度な精密成形技術、高品質なエンジニアリング基準、そして強力な自動車・電子機器メーカーの存在によって知られている。同市場は、軽量自動車部品、小型電子部品、ならびに持続可能なプラスチックソリューションに対する需要拡大によって牽引されている。さらに、自動化、スマートマニュファクチャリング、リサイクル可能材料といった技術革新が業界成長を後押ししている。また、電気自動車および医療機器分野への投資拡大も、日本の射出成形プラスチックメーカーに新たな機会をもたらしている。
Surveyreportsの専門家による日本射出成形プラスチック市場の分析によれば、2025年の市場規模は192億6530万米ドルに達した。また、2036年末までに市場売上高は268億7540万米ドルに達すると予測されている。日本射出成形プラスチック市場は、2026年から2036年の予測期間において、約3.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本射出成形プラスチック市場分析によれば、高耐久部品への需要拡大、製造技術の向上、自動車および電気自動車製造分野からの需要増加、さらに消費者向け電子機器および医療機器市場の拡大を背景として、日本射出成形プラスチック市場の規模は拡大すると予測されている。日本射出成形プラスチック市場における主要企業には、Matex Co., Ltd.、NISSEI Plastic Industrial Co., Ltd.、Sanko Kasei Group、Daido Group、YASUI Co., Ltd.、Tokyo Molding Co., Ltd.、Mould Tech Japan、KOEI TOOL、FUJIGOUSEI Inc.、Tanaka Die & Mould Works Co., Ltd.などが含まれる。
目次
● 日本射出成形プラスチック市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本射出成形プラスチック市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：原材料別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本射出成形プラスチック市場のセグメンテーション
● 原材料別：
○ ポリプロピレン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、その他
● 用途別：
○ 包装、消費財および電子機器、自動車および輸送、建築および建設、医療、その他
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