株式会社点天（代表取締役：今野 啓介／大阪府大阪市）は、季節の期間限定商品「全粒粉しそ餃子」と、点天が手掛けるブランド「大阪胡椒餅」から季節の期間限定商品「チーズキーマカレー胡椒餅」を販売いたします。

季節の期間限定商品「全粒粉しそ餃子」

しそ餃子27個入り

暑さが増すこれからの季節に向けて、点天の夏限定商品「全粒粉しそ餃子」が今年も登場します。

爽やかな香りが広がる国産大葉をたっぷり使用し、厳選した国産豚肉の旨味と合わせることで、後味さっぱりと食べられる味わいに仕上げました。 食欲が落ちやすい時期でも箸が進む、夏にうれしい一品です。 皮には全粒粉入りの小麦粉を使用。香ばしさともっちりとした食感が特徴で、焼き餃子では香ばしく、水餃子ではつるりとしたのど越しをお楽しみいただけます。

しその爽快感と豚肉のコクが絶妙に調和した「全粒粉しそ餃子」は、よく冷えたビールとの相性も抜群。夕食のおかずとしてはもちろん、晩酌のお供にもおすすめです。

さっぱりとしたポン酢や柚子胡椒を合わせれば、さらに清涼感のある味わいに。暑い夏を美味しく乗り切る季節限定の味覚を、ぜひご賞味ください。

期間限定商品 「全粒粉しそ餃子」は2026年6月1日（月）～8月31日（月）まで販売いたします。

商品の概要

季節の期間限定商品「全粒粉しそ餃子」

国産の大葉が引き立つ爽やかなひとくち餃子です。

店頭販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

発送期間（出荷日）：2026年6月1日（月）～8月25日（火）

販売価格：1箱（27個入）\1,490（税込）

栄養成分情報

※この表示値は、目安です。

大阪胡椒餅ブランドの季節の期間限定商品 「チーズキーマカレー胡椒餅」

チーズキーマカレー胡椒餅

「チーズキーマカレー胡椒餅」は、一口頬張った瞬間に広がるスパイスの香りと、とろけるチーズの濃厚なコクが魅力の、夏限定の進化系胡椒餅です。

主役となるキーマカレーには、クミンやグリーンカルダモンをはじめ複数のスパイスを独自にブレンド。香ばしく焼き上げた生地の中に、スパイシーな旨味とまろやかなチーズが重なり合い、思わずもう一口食べたくなるクセになる味わいに仕上げました。

さらに、ゴロっと食感の豚肉が生み出す肉々しい満足感に、玉ねぎの甘みとナッツの香ばしさがアクセントとして加わることで、食べ進めるたびに新しい風味の発見をお楽しみいただけます。

台湾ストリートフード「胡椒餅」をベースにしながらも、点天ならではの感性とスパイス使いで、『カレー』『チーズ』『肉感』を贅沢に掛け合わせた一品。香り、食感、旨味が次々と押し寄せる、この季節だけの特別な胡椒餅をぜひご堪能ください。

2026年6月1日（月）～8月31日（月）まで期間限定で販売いたします。

※数量限定につき、完売の際はご容赦ください。

●ご予約頂けます。電話：06-6462-5621

（営業時間は阪神梅田本店に準じます）

●胡椒餅の配送はありません。

現状の取り扱いは、阪神梅田本店 地下1階食品フロア「大阪胡椒餅」にて好評販売中です。

●価格について

「チーズキーマカレー胡椒餅」1個、本体価格352円（税込381円）

「大阪胡椒餅」1個、本体価格315円（税込341円）

商品の概要

季節の期間限定商品 「チーズキーマカレー胡椒餅」

胡椒餅は台湾の名物市場「夜市」の屋台などで手軽に食べられる焼きパンの一種です。

「チーズキーマカレー胡椒餅」は、外側はサクッと、内側はモッチリとした食感の生地に、チーズキーマカレーを加えて点天風にアレンジした期間限定商品です。

「チーズキーマカレー胡椒餅」1個、本体価格352円（税込381円）

販売期間は2026年6月1日（月）～8月31日（月）までの限定発売です。阪神梅田本店「大阪胡椒餅」の店頭販売のみになります。

栄養成分表

※この表示値は、目安です。

「大阪胡椒餅」は、ひとくち餃子の点天が手掛ける新ブランドです。台湾夜市で大人気の胡椒餅を大阪から全国に広めたいという想いから、まだ全国でも珍しい胡椒餅専門店の開業を決意いたしました。 創業40余年の大阪名物ひとくち餃子の点天が、台湾のソウルフードと言われる胡椒餅を試行錯誤の末に日本人好みの味に調整した「大阪胡椒餅」として開発いたしました。本場に負けない胡椒餅をご賞味ください。

大阪胡椒餅のミニサイズも販売を開始しました。

お試ししやすいミニサイズの大阪胡椒餅も数量限定でご用意しております。この機会にお試しください。

「大阪胡椒餅（ミニサイズ）」1個、本体価格250円（税込270円）

「全粒粉しそ餃子」 「チーズキーマカレー胡椒餅」 の販売について

「全粒粉しそ餃子」は、点天オンラインショップ（ https://www.hitokuchigyoza.jp/ ）並びに、全国の販売店（大丸札幌店、伊勢丹新宿店、横浜髙島屋店、松坂屋名古屋店、大丸京都店、阪神梅田本店、髙島屋大阪店、阿倍野ハルカス近鉄本店）でお求め頂けます。

「チーズキーマカレー胡椒餅」は、阪神梅田本店の「大阪胡椒餅」で店頭販売のみとなります。

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