山梨県富士河口湖町（町長：渡辺 英之、以下「当町」）では、美しい自然環境と快適な生活環境を守り、持続可能なまちづくりを推進するため、令和8年5月24日（日）から6月30日（火）までの期間を「まち美化キャンペーン期間」と定め、町内全域での環境美化を推進しております。

期間中、町民の皆様や事業者の皆様による自主的な清掃活動を呼びかけるとともに、6月14日（日）には特定外来生物の駆除を目指す「アレチウリ一掃作戦」の実施を予定しています。







◆ 富士河口湖町公式ホームページ（環境課からのお知らせ）

https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=6252

今回は初日の 5月24日（日） に美化活動を実施した団体の一部を紹介します。

■ 小立小学校の取り組み

小立小学校では、小学生やPTAの皆さんが多数参加し八木崎公園にて一斉清掃活動を実施いたしました。

参加者はグループごとに公園内を回り、落ちていたゴミを丁寧に拾い集めたほか、雑草を抜いたり、園内の遊歩道や広場をきれいに清掃したりと、熱心に作業に取り組みました。

わずか1時間という限られた時間の中で、参加者全員の素晴らしいチームワークによって公園が見違えるほど美しくなり、地域の自然や公共スペースを大切にする心を育む貴重なスタートとなりました。







■ 富士河口湖町スポーツ協会勝山支部

富士河口湖町スポーツ協会勝山支部では、小海公園からシッコゴ公園までの遊歩道及び湖畔の清掃活動を実施しました。

小海公園からシッコゴ公園までの区間を徒歩で清掃しながら、湖畔の美しい自然環境を改めて感じることができました。





■ 6月30日まで「まち美化キャンペーン期間」：自主的な美化活動へのご協力のお願い

当町では、5月24日（日）～6月30日（火）を「まち美化キャンペーン期間」としています。

観光シーズンを迎えるにあたり、世界に誇る富士山麓の景観を美しく保つため、この期間中は各団体、事業者、そして 町民の皆様一人ひとりによる、自宅周辺や職場まわりの「自主的な環境美化活動」の積極的な実施を呼びかけています。

小さなゴミ拾いや草刈りなど、皆様の身近な取り組みが美しいまちづくりに繋がります。

■ 6月14日（日）開催「特定外来生物アレチウリ一掃作戦」

キャンペーン期間中の重点的な取り組みとして、当町では6月14日（日） 午前9時30分より「特定外来生物アレチウリ一掃作戦」を八木崎公園で実施いたします。

【アレチウリとは】

北米原産のウリ科の1年生草本で、非常に強い繁殖力を持っています。他の植物に絡みついて覆い尽くし、枯らしてしまうため、日本の在来種を守る上で重大な脅威となっており、国から「特定外来生物」に指定されています。

このアレチウリの拡大を防ぐには、本格的な生育期を迎える前の、初夏の段階で根こそぎ抜き取ることが最も効果的です。当町では毎年、多くの町民の皆様やボランティアのご協力のもと駆除活動を行っており、今年も美しい自然を守るため、一人でも多くの皆様のご参加・ご協力をお願いしております。

【特定外来生物アレチウリ一掃作戦 概要】

日時： 2026年6月14日（日） 午前9:30～11:30（9:15受付開始）

場所： 八木崎公園

持ち物： 軍手、飲み物、雨具（必要な場合）、作業に適した服装（長袖・長ズボン推奨）

定員：30名

※荒天中止となります。中止の場合は前日までにご連絡いたします。

参加申し込み：お電話（町環境課 0555-72-3169）または富士山クラブホームページ申し込みフォームから







■ 富士河口湖町が目指す、これからの環境保全への取り組み

富士河口湖町は、富士山の麓に位置する町として、世界に誇る美しい景観と自然の多様性を次世代へ引き継ぐ責務があります。

各団体や事業者による美化活動や、外来生物駆除、そして皆様の自主的な清掃活動といった草の根の行動が、美しい町をつくる大きな原動力となります。

当町は今後も行政と町民、そして事業者の皆様が一体となった持続可能な環境保全活動を全力でバックアップしてまいります。