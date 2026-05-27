採用広報に特化したクリエイティブオフィス、株式会社ゴマシオカンパニー（本社：東京都目黒区、代表取締役：山崎準也）は、採用サイト専門CMS「BRANDEE（ブランディ）」において、新たに「買切り型デザインテンプレート」をリリースいたしました。 本サービスは、10タイプのデザインから自社に最適なものを選択でき、1社限定の「買い切り型」とすることで他社とデザインが重複するリスクがありません。低価格・短納期でありながら、独自の採用ブランディングを実現する新たな選択肢を提供いたします。 サービス概要URL https://cresai.nashplan.jp/brandee/

新サービスリリースの背景

企業選びにおいて「企業カルチャー」や「企業理念」への共感はとても重要であると考えられており、採用サイトはその企業の魅力を伝える最も重要なタッチポイントとなっています。しかし、ゼロから独自のデザインを構築するには多大なコストと時間がかかり、一方で安価な汎用テンプレートを利用すると、他社と似通ったデザインになる恐れがあり、差別化が困難になるという課題がありました。 そこで今回「BRANDEE」では、新たに「買切り型デザインテンプレート」を開発。購入された企業が、手軽にオリジナリティある採用サイトを持てるサービスを展開することとなりました。

「買切り型デザインテンプレート」の3つの特徴

1. 事業に合わせて選べる「10タイプ」のデザイン

事業のイメージや求める人物像、企業の雰囲気に合わせて選択できるよう、あらかじめ最適化された10タイプのデザインテンプレートをご用意いたしました。各テンプレートは採用広報の専門家により設計されており、求職者に響く導線が組み込まれています。

2. 買い切りによる「デザインの独占」で他社と被らない

最大のメリットは「完全買い切り型」である点です。販売されたテンプレートは他社への提供を行わないため、一般的なテンプレート利用時に発生する「競合他社と同じデザインになってしまう」という問題を完全に防ぐことができます。

3. 独自の採用ブランディングを「低価格・短納期」で実現

ベースとなるデザインが構築されているため、フルスクラッチでの制作と比較して制作期間を大幅に短縮できます。また、開発コストを抑えることで低価格での提供を可能にし、限られた予算の中でも自社だけの独自の採用ブランディングを実現します。

■ サービス詳細について

各テンプレートのデザインや価格、導入までのスケジュールに関する詳細は、サービスサイトおよびお問い合わせ窓口よりご案内しております。

【会社概要】

https://cresai.nashplan.jp/brandee/

社名：株式会社ゴマシオカンパニー 代表者：代表取締役 山崎準也 所在地：〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-13-4 Pointline Yutenji 505 URL：コーポレートサイト https://gmso.co.jp サービスサイト https://cresai.nashplan.jp