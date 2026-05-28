株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、運営するデザイン資料サイト「LPアーカイブ」において、掲載点数が45,517件に拡大したことをお知らせいたします。 LPアーカイブは、PC・SPそれぞれのランディングページ事例を閲覧できるサイトとして、LPデザインの参考やLP事例の比較、構成作成前の情報収集に活用されています。 カラー・イメージ・カテゴリー別の検索や、お気に入り登録機能にも対応しており、制作担当者やデザイナーが目的に合った参考事例を効率よく探せる環境を提供しています。 今後も多様なランディングページ事例を掲載し、LP制作に役立つ資料サイトとして情報の充実を図ってまいります。

LP事例掲載数が増加した背景

LP制作において、デザインや構成の方向性を検討する際には、さまざまなランディングページ事例を比較しながら参考にする機会が増えています。 商品の魅力やサービスの特徴をわかりやすく伝えるためには、ファーストビューの見せ方、情報の並べ方、写真やイラストの使い方、ボタンや見出しの配置など、複数の要素を総合的に考える必要があります。そのため、制作前の段階で多様なLPデザインを確認し、目的に近い表現や参考になるレイアウトを探したいというニーズが高まっています。 特に近年は、PCだけでなくスマートフォンで閲覧されることを前提としたランディングページも多く、PC版とSP版の見え方をあわせて確認できる資料環境が求められています。画面サイズによって情報量や見せ方が変わるため、同じテーマのLPであっても、デバイスごとのデザインの違いを比較することは、構成作成やデザイン検討において重要な参考になります。 LPアーカイブでは、こうした制作現場の情報収集に役立つよう、幅広いランディングページ事例を掲載しています。カラーやイメージ、カテゴリー別に検索できるため、目的に近いLP参考事例を探しやすく、気になるデザインはお気に入り登録によって保存することも可能です。掲載点数が45,517件に拡大したことで、LPデザインの比較や事例探しにおける選択肢がさらに広がり、より多角的に参考資料を確認できる環境となっています。

多様なLP事例を探せる価値

LPアーカイブは、PC・SPそれぞれのランディングページ事例を閲覧できるデザイン資料サイトです。掲載されているLP事例は、Ryuki Designが制作したものだけでなく、他社が制作したクリエイティブも含めて幅広く紹介しているため、特定の制作傾向に偏らず、多様な表現やレイアウトを比較しながら確認できます。 業種やカテゴリー、カラー、イメージなど複数の切り口から検索できるため、制作前の情報収集や構成作成に活用しやすい点が特徴です。たとえば、同じ商品・サービス分野でどのような配色が使われているのか、信頼感や高級感、親しみやすさなどの印象をどのように表現しているのかを比較することで、LPデザインの方向性を検討しやすくなります。 また、ランディングページは、単に見た目の美しさだけでなく、情報の流れや読みやすさ、視認性、訴求内容の伝わりやすさが重要です。LPアーカイブでは、多様なLPデザインを一覧で確認できるため、ファーストビューの構成、見出しの配置、写真やイラストの使い方、コンテンツの並び方など、制作時に参考となる要素を横断的に確認できます。PC版とSP版の事例を参照できることで、デバイスごとの見え方や情報整理の違いも比較しやすくなっています。 さらに、気になるランディングページはお気に入り登録できるため、複数の参考事例を保存し、後から見返しながら比較検討することも可能です。LPデザインの参考資料を探すデザイナーや、ランディングページの構成作成を担当する方にとって、目的に近いLP事例を効率よく収集できることは、制作前の認識整理や方向性の確認に役立ちます。 LPアーカイブは、豊富な掲載情報と検索機能を通じて、LP制作に必要な参考事例を探しやすい環境を提供しています。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

LPアーカイブを運営する株式会社Ryuki Designは、ランディングページの制作を多数手がけてきた制作会社です。 LP制作では、商品やサービスの特徴をわかりやすく伝える構成、ユーザーが読み進めやすいレイアウト、視認性を意識したデザイン設計が重要です。当社では、ディレクターとデザイナーが連携し、掲載内容や訴求ポイントなどの情報を整理したうえで、目的に沿ったLPを丁寧に制作しています。

https://rdlp.jp/portfolio

Ryuki Designでは、LP制作におけるヒアリング体制において、社内で開発したAIアシスタント搭載の専用ヒアリングシステムを導入しています。 事前のWeb商談などで把握した内容をもとにヒアリング項目を用意し、各設問に対する回答内容に応じて、AIアシスタントが追加質問や文章整理をサポートします。 これにより、お客様は一から長い文章を作成する負担を抑えながら、自社の商品・サービスの特徴や強みを具体的に伝えやすくなります。また、入力内容の一時保存にも対応しているため、業務の合間に無理なく回答を進められます。 ヒアリングで得られた情報は、担当ディレクターが構成作成に活用し、デザイナーやコーダーと連携しながら制作を進行します。Ryuki Designは、完全内製体制により、ヒアリング内容の意図や背景を社内で共有しやすい制作体制を整えています。 LP制作実績は累計5,000本以上、累計取引社数4,000社以上にのぼり、多様な業種・商材の制作経験をもとに、ファーストビュー、コンテンツの流れ、写真やイラストの見せ方、ボタンや見出しの配置など、LPに必要な要素を総合的に設計します。 成果を重視したLPデザインを依頼したい企業様に向けて、目的や掲載内容に合わせたデザイン制作をご提案しています。

会社概要

https://rdlp.jp/lp/marunage

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：累計5,000本以上（2025年は年間600本以上制作）、累計取引社数4,000社以上 ※2026年5月27日現在の実績となります

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ SwipeLP+：https://swipelp.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/