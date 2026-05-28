2026年4月12日、竹屋陶板浴(茨城県龍ケ崎市)は、龍ケ崎市文化会館「大昭ホール龍ケ崎」大ホールにて、医師・作家の鎌田實氏による講演会「鎌田流 人生の楽しみ方 ～ちょうどいいわがまま～」を開催いたしました。





サイン会の鎌田實先生





当日は地域住民を中心に多くの来場者が訪れ、会場は笑顔と温かな拍手に包まれました。





講演では、健康寿命やフレイル予防だけではなく、「人とのつながり」「生きがい」「自己決定」など、“どう生きるか”について語られました。





講演の中で、鎌田實氏は、





「社会的フレイルを防ぐには、家から出ていくこと。図書館でも講演会でもいい。出不精にならず、社会と関心を持ち続けることが大事です」

「人生を豊かにするウェルビーイングのために1番大事なのは“自己決定”です」

「70歳でも80歳でも、人生のギアチェンジはいつでもできます」

「面白いなと思うことをするために僕たちは生まれてきたのだから、最後の最後に一工夫して、自分の人生を面白く生き抜いてください」





と語り、来場者は熱心に耳を傾けていました。





いっぱいのお客様にお越しいただきました





来場者からは、





「肩の力が抜けて、前向きな気持ちになれた」

「知識だけではなく、生き方そのものに勇気をもらった」

「家族にも聞いてほしい内容だった」





などの感想が寄せられました。





書籍の販売





現代は、便利さの一方で、孤立や不安も増えている時代です。





だからこそ私たちは、“病気になってから”ではなく、日々の暮らしや地域とのつながりの中で健康を育むことが、これからますます大切になると考えています。





竹屋陶板浴では今後も、地域の“ソーシャルグッド”をテーマに、学びや交流づくりを続けてまいります。





人も地域も温めるー

龍ケ崎市の温活施設、竹屋陶板浴では、

これからも地域イベント・健康企画・学習会など企画してまいります。

(取材、連携のご相談も受け付けております)









(講演会の抜粋はnoteで公開中)

https://note.com/takeya_tby/n/n3d91b5f64b76