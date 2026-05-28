インターシステムズジャパン株式会社(以下、インターシステムズ、東京本社所在地：東京都新宿区)は、このたび日本光電工業株式会社(以下、日本光電、本社所在地：東京都新宿区)とパートナー契約を締結したことを発表しました。





この度のパートナー契約で提供する InterSystems IRIS for Healthは、医療情報交換のための各種国際標準規格に準拠し、医療・健康データから価値を引き出すことに特化して設計された医療向けデータプラットフォームです。医療データの相互運用性(インターオペラビリティ)、データベース管理機能、開発環境、AI製品との連携や高度な分析機能を提供し、高性能な医療アプリケーション開発を支援します。





●各製品のイメージ図





InterSystems IRIS for Health





本パートナー契約により、日本光電は、インターシステムズの先進的な医療データプラットフォームを活用し、以下のデジタルヘルスソリューションを開発、販売します。









■オンサイトアラーム分析ソフトウェア QP-841N

医療課題の一つである無駄鳴りアラームの削減を目指して開発したデジタルヘルスソリューションで、病院における生体情報モニタのアラームマネジメントを支援します。アラーム発生の原因を分析・把握しアラーム環境の改善につなげることで、医療従事者の業務負荷軽減、医療安全、医療の質向上への貢献を期待しています。

プレスリリース： https://www.nihonkohden.co.jp/news/26022401.html





オンサイトアラーム分析ソフトウェア QP-841N





■入退院業務支援ソフトウェア QP-842N

病床管理に必要な情報をリアルタイムで取得・集約・可視化することで、医療従事者の業務負荷軽減、医療安全、医療の質向上への貢献を期待しています。在院日数の短縮や適正化、病床稼働率の向上、新規入院患者さんの受け入れにつなげるなど病院運営を支援します。

プレスリリース： https://www.nihonkohden.co.jp/news/26022701.html





入退院業務支援ソフトウェア QP-842N





インターシステムズは、6月11日(木)～13日(土)ライトキューブ宇都宮で行われる「第30回 医療情報学春季学術大会シンポジウム2026宇都宮」の展示ルームを共催します。日本光電による上記製品の展示を行うほか、先進のAIソリューション開発を支援するインターシステムズデータ基盤製品およびAI技術を活用したソリューションの展示を行います。詳細はこちらをご覧ください。

https://www.intersystems.com/jp/events/jami-spring-2026/





【第30回 医療情報学春季学術大会シンポジウム2026宇都宮 開催概要】

日にち ： 6月11日(木)～13日(土)

会場 ： ライトキューブ宇都宮

インターシステムズ展示： 展示ルーム2(1F小会議室108)

URL ： https://jami2026symp.org/









■インターシステムズジャパン株式会社 カントリーマネージャー 林 雅音 コメント

「医療現場を最先端技術で支援されている日本光電様と協業できることを大変嬉しく思います。

日本光電様のデジタルヘルスソリューションを通じて、医療従事者の負担軽減や病院でのマネジメントの課題解決を支援できれば幸甚です。インターシステムズは、世界で10億件を超える医療記録を支えており、今後ますます利用が期待されるAI活用におけるデータの課題を解決し、高度な医療ソリューション開発を支援して、医療サービスの向上、発展に貢献していきたいと思います。」









■日本光電工業株式会社について

日本光電は、医用電子機器および関連したシステム・消耗品類の開発・製造・販売・保守サービス・コンサルテーションを主な事業としています。臨床医療をはじめ、在宅医療・介護、健康増進など、様々な場面を最先端の技術と製品によってサポートしています。また「医療に国境はない」という考えの下、医療ニーズや地域特性を見極め、それぞれの国や地域で必要とされている医療機器を世界120カ国以上へ輸出しています。





本社 ：東京都新宿区西落合1丁目31番4号

設立 ：1951年

代表取締役社長 執行役員 Chief Executive Officer：荻野 博一

事業内容：医療機器・医療ITソリューションの開発・製造・販売









■インターシステムズについて

InterSystemsは、革新的なデータテクノロジーを提供する企業として、80カ国以上の医療、金融、製造、サプライチェーン分野の顧客に対し、次世代アプリケーションの開発のための統合基盤を提供しています。インターシステムズのデータプラットフォームは、世界中の大企業が抱える相互運用性、処理速度、拡張性の問題を解決し、データの可能性を引き出し、人々が独創的な方法でデータを捉えられるようにします。1978年に設立されたインターシステムズは、世界中の顧客やパートナーに対し24時間365日のサポートを提供し、卓越性を追求しています。マサチューセッツ州ボストンに本社を置く非公開企業で、世界28カ国に38のオフィスを展開しています。詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.intersystems.com/jp/