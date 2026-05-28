asubrosso(大阪府、代表：土居ゆかり)は、台湾のレーザー関連メーカー LECC Technology Co., Ltd. と連携し、家庭用セルフケア機器「biohair12 レーザーコーム」を、クラウドファンディングサービスMakuakeにて2026年6月29日まで公開中です。

Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/asubrosso-lasercomb/





気になった、その瞬間から





■ 開発背景

近年、自宅で無理なく続けられるセルフケアへの関心が高まる一方、特別な準備や場所を必要とするケアは継続しにくいという声も聞かれます。asubrossoは「使いたいときに取り出しやすく、日常の中で無理なく続けやすいこと」を重視した頭皮セルフケア機器として、「biohair12 レーザーコーム」を日本国内向けに展開しました。









■ 「biohair12 レーザーコーム」の特長

1. 約90gの軽量設計

手に取りやすく、自宅での使用はもちろん、外出先でも扱いやすい仕様です。





自宅でできる頭皮ケア





2. 乾電池式のコードレス仕様

単4形乾電池3本で使用できるため、コードに縛られず、場所を選ばずに使用できます。充電環境を気にせず、自分のペースでセルフケア習慣に取り入れやすい点も特長です。





くつろぎ時間に使いやすく





3. 折りたたみ式のコンパクト設計

収納性と携帯性に配慮した折りたたみ式を採用。洗面台まわりでの保管はもちろん、出張や旅行時にも持ち運びやすい形状です。





持ち運びしやすい設計





4. 製造経験20年以上のメーカーと連携

レーザー関連製品の製造経験を持つ台湾メーカー LECC Technology Co., Ltd. と連携。日本国内向けに正規ルートで輸入し、家庭用として使いやすさに配慮した仕様で展開しています。





品質と実績の裏付け





5. 日常に取り入れやすい使用設計

髪をとかすように頭皮にあててゆっくり動かして使う設計で、使用の目安は週3～4回、1回15分程度です。





使い方はシンプル





■ プロジェクト概要

プロジェクト名： biohair12 レーザーコーム

公開期間 ： 2026年5月15日～2026年6月29日

掲載ページ ： https://www.makuake.com/project/asubrosso-lasercomb/





【主なリターン例】

・超早割 35％OFF： 18,070円(税込・送料込)／ biohair12 レーザーコーム 1台 【先着30個限定】

・早割 30％OFF： 19,460円(税込・送料込)／ biohair12 レーザーコーム 1台 【先着50個限定】

・超早割 37％OFF： 35,028円(税込・送料込)／ biohair12 レーザーコーム 2個セット【先着10セット限定】

・早割 30％OFF： 38,920円(税込・送料込)／ biohair12 レーザーコーム 2個セット【先着20セット限定】









■ 製品概要

商品名 ： biohair12 レーザーコーム

型番 ： HC012

用途 ： 家庭用セルフケア機器

レーザークラス： Class2(低出力レーザー)

レーザー波長 ： 650nm ± 20nm

最大出力 ： 0.473mW

レーザー数 ： 12個

サイズ ： 約247 × 41 × 28mm

重量 ： 約90g(±10g)

電源 ： 単4形乾電池 × 3本

セット内容 ： 本体、単4形乾電池3本、取扱説明書

製造国 ： 台湾

製造元 ： LECC Technology Co., Ltd.

保証期間 ： 1年

※本製品は医療機器ではありません。頭皮や皮膚に異常がある方、妊娠中の方、通院中の方、光に敏感な体質の方は、使用前に専門医へご相談ください。









■ asubrossoについて

asubrossoは、海外製品の輸入販売およびクラウドファンディング事業を展開しています。海外メーカーと連携し、日本国内の生活に向けて、日常に取り入れやすい製品や新しい選択肢を提案しています。









■ 会社概要・お問い合わせ先

屋号 ： asubrosso(アズブロッソ)

所在地 ： 大阪府

代表者 ： 土居 ゆかり

事業内容 ： 海外製品の輸入販売、クラウドファンディング事業

ブランドサイト： https://asubrosso.my.canva.site/

お問い合わせ ： asubrosso.doi@gmail.com