電動モビリティブランドを展開する株式会社E-KON(本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡田 慶太)は、2026年5月30日より、日本人の体格と街乗り環境に合わせて開発した特定小型原付「E-KON RIDE」の特別販売を開始します。





※左：ブラウンシート／右：ブラックシート





今回の販売では、マットブラックをベースに、ブラックシート仕様と、通常7,700円相当のブラウンシートを標準搭載した特別仕様を展開します。

発売記念として、E-KON RIDEを最大45％OFFで購入できる特別販売を実施します。公式LINE登録者向けに特別販売情報・送料無料クーポンをご案内します。





E-KON RIDEは、16歳以上であれば運転免許不要で乗ることができる特定小型原付です。シート高740mm、車体サイズ1,450×600×950mmの扱いやすい車体に、坂道に強い500Wモーター、16インチファットタイヤ、前後ディスクブレーキ、取り外し式バッテリーを搭載。通勤・通学・買い物・駅までの移動など、日常の近距離移動をより快適で自由なものにします。





日常の近距離移動をより快適に





■マットブラック特別仕様について

今回発売するE-KON RIDEの特別仕様には、通常7,700円相当のブラウンシートを標準搭載します。マットブラックの引き締まった車体に、ブラウンシートの落ち着いた質感を組み合わせることで、よりクラシックで上質な印象に仕上げました。シンプルで力強いマットブラックに、ブラウンシートのアクセントを加えることで、日常使いのしやすさに加え、所有する楽しさも感じられる仕様として展開します。





さらに、今回の特別販売では通常のブラックシート仕様のマットブラックも最大45％OFFの対象となります。

ブラウンシートは上質でクラシックな印象を楽しめる特別仕様として、ブラックシートは黒一色で統一されたシンプルで引き締まった印象を好まれる方向けに展開します。





ブラウンシート





■特別販売について

E-KON RIDEの発売を記念し、最大45％OFFで購入できる特別販売を実施します。

最大45％OFF(※数量限定)の特別販売情報、販売開始のお知らせ、送料無料クーポンは、公式LINE登録者向けに案内予定です。

E-KON公式LINE： https://lin.ee/V0dkG2D









■E-KON RIDEの主な特徴

1. 16歳以上なら免許不要で乗れる特定小型原付

使用イメージ

E-KON RIDEは、16歳以上であれば運転免許不要で乗ることができる特定小型原付です。公道走行には、ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要です。ヘルメットの着用は努力義務ですが、安全のため着用を推奨しています。





2. 日本人の体格に合わせた、扱いやすいサイズ設計

車体サイズ

E-KON RIDEは、シート高740mm、車体サイズ1,450×600×950mmの扱いやすい車体サイズを採用しています。停車時に足が着きやすく、車体を支えやすい設計にすることで、初めて特定小型原付に乗る方でも安心して乗り出しやすい仕様を目指しました。身長155cmの方でも両足が地面に着きやすく、停車時のふらつきや不安を軽減します。





3. 坂道に強い500Wモーター

坂道での使用イメージ

E-KON RIDEは、坂道に強い500Wモーターを搭載しています。自転車では負担になりやすい坂道や、少し距離のある移動も、500Wモーターの力でスムーズに走行。日常の移動における「少し大変」を、楽しい移動時間へと変えてくれる実用性の高い走行性能を備えています。





4. 16インチファットタイヤによる安定感

16インチファットタイヤ

16インチのファットタイヤは、見た目の存在感だけでなく、走行時の安定感にも貢献します。段差や路面の凹凸が多い街中でも、安心感のある走行をサポート。日常使いに求められる安定性と、ファットタイヤならではの力強いデザインを両立しています。





5. 取り外し式バッテリーで室内充電に対応

取り外し式バッテリー

バッテリーは取り外し式を採用しています。車体を室内に運ばなくても、バッテリーだけを取り外して家庭用コンセントで充電可能。マンションやアパートにお住まいの方でも、日常生活に取り入れやすい仕様です。





6. 最大約50kmの走行に対応

1回の充電で最大約50kmの走行に対応しています。通勤・通学・買い物・駅までの移動など、日常の近距離移動に十分な航続距離を備えています。

※航続距離は、荷重、気温、路面状況、登坂、充電状態などにより変動いたします。









■開発背景

日本国内でも、ファットタイヤを採用した電動モビリティへの関心が高まっています。一方で、海外市場向けの大型車体をベースにしたモデルでは、体格や道路環境に合わず、足つきや取り回しに不安を感じるケースもあります。E-KON RIDEはそうした課題に向き合い、日常で安心して使える特定小型原付を目指して開発されました。





E-KON RIDE(ブラックシート仕様)





重視したのは、単に「免許不要で乗れる」ことだけではありません。





乗りやすいこと。

止まった時に安心できること。

坂道でもしっかり走れること。

毎日の移動に自然に馴染むこと。

そして、所有する楽しさや特別感を感じられること。





扱いやすい車体サイズに、500Wモーター、16インチファットタイヤ、取り外し式バッテリーを組み合わせることで、日常の近距離移動をより快適にする一台として誕生しました。

ただ便利な移動手段ではなく、ガレージや玄関先に置いてあるだけでも気分が上がり、乗るたびに少し誇らしくなる。E-KON RIDEは、日常の中で特別感と所有する満足感を感じられる一台です。

今回、マットブラックのブラックシート仕様に加え、ブラウンシートを標準搭載した特別仕様を展開することで、走行性能や扱いやすさに加え、デザイン面でも選ぶ楽しさを感じられる仕様として販売します。





商品イメージ画像





■製品概要

製品名 ： E-KON RIDE

車両区分 ： 特定小型原付

運転免許 ： 不要

ヘルメット ： 着用努力義務

対象年齢 ： 16歳以上

シート高 ： 740mm

車体サイズ ： 1,450×600×950mm

最高速度 ： 20km/h(歩道モード時6km/h)

モーター ： 500W

タイヤ ： 16インチファットタイヤ

ブレーキ ： 前後ディスクブレーキ

バッテリー ： 取り外し式

バッテリー容量： 48V13Ah

航続距離 ： 最大約50km









■販売情報

発売日 ： 2026年5月30日(土)

通常価格： 299,800円(税込)

対象仕様： ブラックシート／ブラウンシート

特別価格： 最大45％OFF(税込164,890円)

※数量限定・先着順のため、割引率は段階的に変動します。

LINE特典： 送料無料クーポン配布

案内方法： 公式LINE登録者向けに順次案内予定

E-KON公式LINE https://lin.ee/V0dkG2D









■取扱店

取扱店

当社では全国各地で取扱店を募集しております。以下メールアドレスからお問い合わせを受付しております。

MAIL ： info@e-kon.jp

取扱店ページ： https://www.e-kon.jp/pages/dealer









■アフターメンテナンス

当社は、故障時のパーツ供給や修理対応を速やかに行えるよう努めております。メンテナンスをご希望のお客様は、当社または当社取扱店にてご相談いただけます。









■関連動画

免許不要のこがない自転車

https://youtu.be/hvWUTIgnyec?si=hR2f4dXUPDEoWQsa





RIDE坂道性能

https://youtu.be/VtLNmMrxsHY?si=a14lmPYE9BI5vo3r









■E-KONについて

E-KONは、2019年に設立された日本の電動モビリティブランドです。日本の道路交通法やライフスタイルに合った電動モビリティの開発・販売を行っています。製品開発では、国内の使用環境や日常での使いやすさに合わせた設計を重視。特定小型原付という新しい移動手段を通じて、毎日の移動をより自由で快適にすることを目指しています。









■企業概要

株式会社E-KON

所在地 ： ［本社］兵庫県姫路市嵐山町6-8

［大阪営業所］大阪府東大阪市日下町4-2-19

代表 ： 岡田 慶太

HP ： https://www.e-kon.jp/

公式LINE： https://lin.ee/V0dkG2D