スパイアソリューション株式会社、店舗向けLINE公式構築代行サービス「Lキテ」のLPを2種類公開

新規導入店舗向けLPと、他社運用代行からの乗り換え特化LPを同時公開。ステップLINE・クーポン・予約導線・再来店導線の整備で、来店客をリピーターに変える仕組みづくりを支援

スパイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区天神5丁目5番13号、代表取締役：原 浩之助）は、店舗向けLINE公式構築・運用代行サービス「Lキテ（エルキテ）」について、新規導入を検討する店舗向けのサービスLPと、既存のLINE公式運用代行サービスからの乗り換えを検討する店舗向けの特化LPを公開したことをお知らせいたします。 「Lキテ」は、飲食店、美容サロン、クリニック、整骨院などの実店舗に向けて、ステップLINE付きの公式LINEを構築し、クーポン配信、予約案内、再来店の声かけなどを自動化するサービスです。標準LPでは「お客さんが自然に戻ってくる仕組みを、まるごとお任せ。」というメッセージのもと、LINEの知識がない店舗オーナーでも導入しやすい構築・運用代行サービスとして紹介しています。 一方、乗り換え特化LPでは、すでにLINE公式アカウントの運用代行を利用しているものの、「費用が高い」「何をしているか見えにくい」「予約や再来店につながっていない」といった課題を抱える店舗に向けて、運用費の見直しと導線改善を提案しています。同LPでは、月12万円の運用費を月3万円の改善運用へ切り替えるケースを例に、年間108万円のコスト削減、75％の削減率、最短2週間での乗り換え完了を打ち出しています。

背景：新規集客だけでなく「再来店の仕組み化」が店舗経営の重要課題に

実店舗の集客では、チラシ、ポスティング、SNS投稿、予約サイト、紹介など、さまざまな施策が行われています。しかし、初回来店後のフォローが十分でない場合、「一度来たお客さまがそのまま眠ってしまう」「スタッフ退職とともに顧客が離れてしまう」「クーポンを配っても誰に届いたか分からない」といった課題が生まれます。 スパイアソリューション株式会社は、2026年4月に登録商標「リピートEC®」を冠した専門事業部を新設し、EC事業者および実店舗に対して、LINE公式アカウントやCRMツールを活用したリピート促進・LTV最大化の支援を進めてきました。 今回公開した2種類のLPは、このリピート促進支援の一環として、店舗オーナーが自社の状況に合わせて「新規導入」または「乗り換え改善」のどちらからでも相談しやすい導線を整備したものです。

公開した2種類のLPについて

標準LPでは、LINEの知識ゼロでも導入できること、月額定額制で費用が読みやすいこと、専用担当者が初期設定から運用改善まで伴走することを訴求しています 。店舗オーナーはヒアリングと月次の確認を中心に進められるため、ITが苦手な方でも導入しやすい構成です。 https://lp.spire.info/l-kite/ 乗り換え特化LPでは、現在の友だちリストをそのまま活かしながら、予約導線、クーポン導線、再来店導線を再設計する流れを紹介しています。また、現業者との契約整理やアカウント権限の確認も含め、乗り換え前に不安になりやすいポイントを整理しています。 https://lp.spire.info/l-kite2/

Lキテの主な特徴

「Lキテ」は、LINE公式アカウントを単なる一斉配信ツールとしてではなく、来店後のフォロー、休眠顧客への再来店促進、常連客への特別オファーなどを行う店舗のCRM基盤として設計します。 ステップLINE設計 | 友だち追加直後、来店後、一定期間後など、タイミングに応じて自動メッセージを配信します。 セグメント配信 | 来店回数、最終来店日、購入履歴などに応じて、常連客・休眠客・初回来店客などに分けた配信を行います。 予約・クーポン導線改善 | 予約、クーポン利用、再来店につながる導線を整理し、店舗ごとに使いやすい形へ改善します。 月次改善 | 配信結果、クーポン利用率、来店状況などを確認し、月次で改善提案を行います。 乗り換え支援 | 既存アカウントの友だち、設定、権限、契約状況を確認し、スムーズな移行を支援します。

乗り換え特化LPで訴求する「削るのではなく、整えて強くする」改善運用

乗り換え特化LPでは、単に運用費を下げるだけではなく、現在のLINE公式アカウントの中で「残すもの」「直すもの」「削るもの」を整理し、来店につながる導線を再設計する考え方を打ち出しています。 特に、既存のLINE運用代行でありがちな「配信はしているが予約につながっていない」「クーポンが使われない」「毎月の作業内容が見えにくい」といった状態に対して、Lキテでは予約導線、クーポン導線、再来店導線の3点を重点的に見直します。

代表コメント案

店舗経営では、新しいお客さまを集めることと同じくらい、一度来てくださったお客さまにもう一度来ていただく仕組みが重要です。Lキテは、LINE公式アカウントを難しいITツールとしてではなく、店舗とお客さまをつなぐ身近な再来店の仕組みとして活用するサービスです。今回、新規導入向けと乗り換え向けの2種類のLPを公開したことで、これからLINEを始めたい店舗さまにも、すでに運用しているものの費用や成果に課題を感じている店舗さまにも、より分かりやすくご相談いただけるようになりました。福岡の実務支援会社として、地域の店舗が無理なく続けられるLINE活用を広げていきます。

サービスページ

店舗向けLINE公式構築・運用代行サービス「Lキテ」 https://lp.spire.info/l-kite/ 他社乗り換えに特化したLキテLP https://lp.spire.info/l-kite2/

会社概要

会社名 ：スパイアソリューション株式会社 代表者 ：原 浩之助 所在地 ：福岡市中央区天神5丁目5番13号 天神あかしビル2F 設立 ：2019年4月3日 HP ：https://spire.info/ お問合せ：https://spire.info/contact/ 事業内容：①集める:アドマーケティング事業部 ②定着させる:リピートEC®事業部 ③深耕する:D2Cグロース/サブスク事業部 ④広げる:ソーシャルセリング事業部 ⑤社会へ還元する:サステナビリティ支援事業部