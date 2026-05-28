提携企業の“その先のお客様”まで見据えて。おそうじ革命、現場共有型勉強会を開催。

株式会社KIREI produce







おそうじ革命(本社：東京都港区 代表：福井智明）は、お客様により安心してサービスをご利用いただくため、提携企業と合同で「現場共有型勉強会」を開催いたしました。





『御社の研修施設って、見学できるんですか？」

そんな提携先営業担当者との何気ない会話が、今回の取り組みの始まりでした。





おそうじ革命では、一般のお客様からの直接注文に加え、ホームセンターや不動産管理会社をはじめとする提携企業からのご紹介・ご依頼を通じて、多くの清掃サービスを提供しています。





今回参加した提携企業は、大規模施設から小規模施設まで幅広い空間設計・施工を手掛ける企業様であり、施設の定期メンテナンスやエアコンクリーニングの依頼先として、おそうじ革命をご利用いただいています。

だからこそ今回の勉強会では、単なる清掃技術の共有ではなく、実際の現場で起きている課題や、お客様対応、クレーム・事故につながる原因への理解を深めることを目的に実施されました。





提携企業の担当者様には、研修施設「KIREI labo」へお越しいただき、おそうじ革命本部メンバーおよび実際に現場で作業を行う「KIREI crew」とともに、現場で起きているリアルな事例について共有を行いました。





当日は、天井埋込カセット形・天井吊形エアコンの分解洗浄を実演しながら、





「なぜこの現場で施工トラブルが起きたのか」

「どんな事前確認不足がクレームにつながるのか」

「営業・現場間でどんな情報共有が必要なのか」





など、日々の施工現場で実際に起きている事例をもとに、多角的な意見交換を実施しました。





また、

・作業スペース不足による施工難易度の変化

・精密機器周辺での養生不足リスク

・営業中施工における騒音や導線配慮

・現場状況による施工可否判断





など、サービス品質や安全性に直結するポイントについても共有。





提携企業の皆様からは、

「事前確認の重要性を改めて実感した」

「営業段階での情報共有が、現場品質につながることが理解できた」

「現場で起きていることへの解像度が上がった」

といった声が寄せられました。





おそうじ革命は、単に“清掃をする会社”ではなく、「安心して任せられるサービス」を提供することこそが、プロとしての価値だと捉えています。





提携企業様からご紹介いただく一件一件のご依頼には、提携先様がお客様から積み重ねてきた“信頼”も含まれている――私たちはその意識を持って、日々の現場に向き合っています。





だからこそ、単に清掃を行うだけではなく、

「安心して任せられる対応」

「現場で困らない事前共有」

「クレームや事故を未然に防ぐ現場力」

まで含めて、品質向上に取り組み続けています。





なお、今回の勉強会はエアコンクリーニングをテーマに実施されましたが、今後は提携企業様のご要望に応じて、水回り・床・空室清掃など、さまざまな清掃領域での現場共有・勉強会も継続的に実施してまいります。





おそうじ革命では、これから提携をご検討いただく法人様はもちろん、すでに提携いただいている企業様とも継続的に勉強会・技術共有会を開催してまいります。





現場理解を深めたい、サービス品質向上につなげたいなど、勉強会・施設見学のご希望は随時受け付けております。





“全てはお客様の満足のために。”

私たちはこれからも、学び続けます。



