中之島クロス（大阪市）で「DotHealth カラダ測定サービス」を提供開始 ～ 大阪・関西万博のレガシーを継承する未来医療拠点で、

医療・ヘルスケア分野の事業者との共創を見据えたヘルスケアサービスを展開 ～

【背景と経緯】

大阪・関西万博を契機に、未来医療の社会実装や産業化に向けた取り組みが加速する中、継続的な価値創出につなげていくことが求められています。こうした流れを受け、大阪府と未来医療推進機構は、未来医療の産業化を推進する拠点の中之島クロスに、大阪ヘルスケアパビリオンでの展示物の一部を移設し、万博の理念を継承するレガシーとして常設展示を行っています。

PHRコネクト共同企業体は、未来医療の新たな可能性を探る取り組みの一環として、未来医療推進機構の協力のもと、中之島クロスに「カラダ測定ポッド」を設置しました。

【「DotHealth カラダ測定サービス」概要】

中之島クロスで開始する「DotHealth カラダ測定サービス」は、脳、心血管、髪、筋骨格、肌、歯などの測定結果を総合的に把握でき、生活者が自らの健康をより身近に感じ、日常的な行動変容につなげることを支援します。

中之島クロス内常設展示

「カラダ測定ポッド」と測定結果

１．「カラダ測定ポッド」設置場所（2026年5月28日時点）

・大阪エリア：JR大阪駅（中央コンコース「DotHealth OSAKA」、うめきた地下⼝（改札内））、JR天王寺駅、JR岸辺駅、中之島クロス

・東京エリア：日本橋室町三井タワー

２．健康データ測定・出力項目

６項目（脳、心血管、髪、筋骨格、肌、歯）約50種類およびカラダ測定年齢

３．利用料金

1,200円（税抜き）／2カ月間、3,000円（税抜き）／6カ月間

※利用回数制限なし

【今後の展開】

PHRコネクト共同企業体は、カラダ測定ポッドの中之島クロスでの設置をきっかけに、医療・ヘルスケア事業者との交流を通じて、新たな事業創出を目指します。

未来医療推進機構は、中之島クロスの拠点運営者として、医療・ヘルスケア分野の事業者との交流機会の創出などを支援していきます。

以 上

■中之島クロスの概要

中之島クロスは、医療機関や大学・研究機関、企業（スタートアップ含む）、支援機関など、多様なプレイヤーが有機的に連携できる環境を整備している拠点です。未来医療の「創造」「実践」「共有」を循環させることにより、いのち輝く未来の医療の開拓を目指しています。

■関連リンク

DotHealthカラダ測定サービス https://dot-health.net/body-measurement/



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