2026年5月25日（月）、学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木元邦）は、社会医療法人きつこう会（大阪市西区、理事長：多根 一之）と相互連携協定を締結しました。 本協定は、相互の密接な協力・連携・人材交流により高度な医療・医学教育を共有し、保健医療・看護・健康増進・福祉等にかかわる地域の課題に積極的に取り組み、活力ある地域社会の形成・発展に寄与することを目的としています。 今後は、健康イベント等の共同企画、学生の臨床実習の充実や共同研究、人材交流などを通じて、医療教育の質の向上と地域医療の発展に貢献していきます。

本学は2027年度には開学20周年を迎えます。１学部２学科で開学した本学も、３学部８学科まで成長し、西日本最大級の医療系総合大学となりました。今後はさらに在学生・卒業生が誇りに思える大学、地域や社会の皆様に貢献できる大学を目指して参ります。また、2026年度より、開学20周年に向けた取り組みとして、本学学生のみならず、連携協定を締結している医療機関をはじめとする様々なステークホルダーの皆さまにもご参加いただける企画を予定しております。取り組みの詳細については、大学公式WEBサイトにて随時発信してまいりますので、ぜひご確認ください。

社会医療法人きつこう会との相互連携協定における概要

協定の名称

社会医療法人きつこう会と森ノ宮医療大学との相互連携に関する協定書

締結日

2026年5月25日（月）

締結先

社会医療法人きつこう会 理事長 多根一之

協定の内容

（1）保健医療・医学分野における共同研究の推進 （2）森ノ宮医療大学学生に対する社会医療法人きつこう会による実習指導の受入れ （3）保健医療・医学分野に関する人材交流 （4）双方の施設の相互有効利用 （5）森ノ宮医療大学卒業生・修了生に対する社会医療法人きつこう会への就職支援

森ノ宮医療大学について

森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。 ■看護学部：看護学科 ■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 ■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科 ■大学院 保健医療学研究科 ■助産学専攻科 ■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック ■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター 【関連リンク】 ・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/ ・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q ・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

【お問い合わせ先】 担当：森ノ宮医療大学 学長室企画課 電話番号：06-6616-6911 E-mail：kikaku@morinomiya-u.ac.jp