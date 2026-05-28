株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するキュレーションストア「CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）」は、韓国・ソウル発のアップサイクルブランド「OverLab（オーバーラボ）」との別注エコバッグを、2026年6月10日(水)より発売いたします。​ 本アイテムは、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」にて国内初披露。CAViAR PRODUCTS ONLINEでも販売を開始いたします。​

OverLab

OverLabOverLab（オーバーラボ）は、役目を終えたパラグライダーやレジャースポーツ素材を回収し、新たなプロダクトへと再構築する韓国発のアップサイクルブランド。すべての工程をソウル市内で完結させ、“MADE IN SEOUL”を掲げながら、環境への配慮と都市型ライフスタイルを融合したものづくりを行っています。2025年4月、CAViAR PRODUCSと共に日本への初上陸を果たしました。

CAViAR PRODUCTS Special edition

今回の別注モデルは、日常の中で、誰もが自然に環境へ優しくなれるようなエコバッグを目指しました。 CAViAR PRODUCTSのブランドカラーであるブルー/グレー/ホワイトをベースに、2枚の大きな生地を縫い合わせた三角形のシルエットを採用。軽量で耐久性・撥水性に優れたパラグライダー由来のナイロン素材を使用し、55cm×55smのビッグサイズ設計ながら、コンパクトに丸めて持ち運びが可能な仕様となっています。バッグ右下には両ブランドのロゴをプリント。韓国カルチャーとアップサイクルの感性を掛け合わせた、CAViAR PRODUCTS初の別注エコバッグです。

【商品情報】 商品名：OverLab × CAViAR PRODUCTS Large Eco Bag 価格：1,980円(税込) 素材：パラグライダーキャノピー（ナイロン） 【発売日】2026年6月10日(水) 【販売店舗】 ・ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」 ※2026年6月10日(水)～6月16日(火)の期間限定ショップ ・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/） 【お客様お問い合わせ先】 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201