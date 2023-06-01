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【マクドナルド】岡田准一さんと山田杏奈さん出演の朝マック®新TVCMは6月1日（月）から放映開始！800人以上のクルーに聞いた“好きな朝マック商品”ランキングを発表！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、「マックグリドル® ソーセージエッグ」や「ソーセージエッグマフィン」、「ハッシュポテト」など、できたてであたたかい朝食をお楽しみいただける「朝マック」を、朝10時半までのモーニングメニューとしてご提供しています。そんな朝マックで朝こそ自分を甘やかす特別な「朝マックタイム」をお伝えする、岡田准一さんと山田杏奈さん出演の今年第2弾となるTVCMシリーズを、6月1日（月）より放映いたします。
こうした朝マックのラインアップの中でも、“知る人ぞ知る人気商品”として長年親しまれてきたのが「マックグリドル®」です。マクドナルドクルー845名に「好きな朝マック商品」を調査したところ、「マックグリドル® ソーセージ」がなんと堂々の第1位に、「マックグリドル® ソーセージエッグ」が第２位に輝きました。
そんな「朝マック」の魅力をお伝えする2026年第2弾となる新TVCMでは、今回も“朝の顔”として岡田准一さんと山田杏奈さんが出演いたします。朝の駐車場で、「朝は頭が回らないな」とぼやく岡田さんに、山田さんが「コーヒーと、あま〜いのも必要ですね」と声をかけます。その一言をきっかけに、朝マックを想像した岡田さんが幸せそうな声で「コ〜ヒ〜」「グリドル〜！」、そして元気な声で「朝マックターイム！」という掛け声とともに、ドライブスルーで朝マックを注文する幸せそうなお二人の表情にご注目ください。また、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。