TSW2026 新作公演『the Satisfied World』 / 『the Sacrificed World』が2026年5月28日 (木) ～ 2026年6月7日 (日)に萬劇場（東京都 豊島区 北大塚 2-32-22）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。さらに、カンフェティストリーミングシアターでのアーカイブ配信も実施いたします。

https://www.confetti-web.com/events/14440

公式ホームページ https://crushkitchene.wixsite.com/home CRUSH KITCHEN ENTERTAINMENTが贈る舞台『the Satisfied World』と『the Sacrificed World』が、2026年5月28日（木）より大塚・萬劇場にて開幕いたします。 本作は「満足」そして「犠牲」をテーマに、逃げ場のない100分間を描く密室劇です。 12人の「数字」を背負った男女たちが、密室の中で自身の記憶を取り戻していく過程で、剥き出しにする本能と葛藤を描きます。 2020年の始動から続く密室劇の系譜。 その最新作として、新たに2つのストーリーが誕生しました。 第一弾作品『the Selected World』をご覧になっていない方でも、安心してお楽しみいただける独立した作品となっています。

2020年のシリーズ開始時から携わる脚本・佐藤信也氏（疾駆猿）、演出・石毛元貴氏（MileStone）を中心に、当時のスタッフたちが再集結。緊迫した人間ドラマを創り上げます。 開幕に向け、主要キャスト陣よりメッセージが届きました。

the Satisfied World

テン役：室たつき

『the Satisfied World』に出演させていただきます室たつきです。 稽古時間があっという間に過ぎていくほど、濃密で刺激的な時を過ごしています。作品の中で生まれる感情や衝動を大切にしながら、皆様の心に強く残る作品を届けられるよう全力で挑みます。

ワン役：相澤瑠香

上演中、ほぼ全員が舞台上に立ち続ける100分間の密室劇。 稽古を経て、1人1人のキャラクターや関係性が深まっていくのを感じています。 欲望とは、そして人生とは。 この物語の目撃者として、皆さまと一緒に向き合えたら幸いです。 ご来場をお待ちしています！

アシスタント役：結城美優

『the Satisfied World』アシスタント役で出演させて頂きます、結城美優です！ 舞台上で行われる繊細な表現を楽しんで頂けたら幸いです。 無作為に集められた12人の行く末を見守ってください。 劇場でお待ちしてます！

the Sacrificed World

ワン役：其原有沙

初の100分間密室劇は1秒たりとも気が抜けない集中力が必要な作品なので、己をそしてみんなを信じて精一杯頑張りたいと思います！ どうぞよろしくお願いします。

ツー役：石井智也

人は誰しも真っ直ぐな道を歩んでいる訳ではなく、思い描いていた道じゃなくなる時に人間の本性が出てくるのではないかと感じます。 『the Sacrificed World』では過去、形成本性と向き合います。 劇場という閉鎖空間でお客様と共に向き合っていけたらと思います。

ファイヴ役：篠原望

the Sacrificed World ファイヴ役の篠原望です。集められた12人それぞれにどんな過去や関係性があり、どんな結末を迎えるのか。皆様に観ていただけるのを楽しみに、全員で作り上げていきます。劇場でお待ちしております。

両作品出演

ジャッジメント役：滝川達也

いよいよ開幕が近づいてきましたね。 欲、価値観を振り返り、犠牲を払い、自分自身を見つめ直す作品。 あなたが御自身を見つめ直すきっかけとなる登場人物がきっといるはず。 是非劇場で彼等の人生を観に来てください。

DVD販売＆アーカイブ配信決定！

本公演のDVD販売およびアーカイブ配信の実施が決定いたしました。 【DVD情報】 ●価格： 各 7,700円 ●販売方法： オンライン販売のみ（※劇場での販売はございません） ●予約開始： 2026年5月27日（水）20:00～ ●先行予約特典期間： 2026年5月27日（水）20:00 ～ 6月21日（日）19:59 ●先行予約特典： 非売品キャストブロマイド付き ※6月22日以降もDVDのオンライン販売は継続いたしますが、特典は付属しません。 ●お届け予定： 2026年9月中旬完成予定 【配信情報】 ●配信プラットフォーム： カンフェティストリーミングシアター（https://www.confetti-web.com/@/streaming） ●チケット料金： 各 3,500円 ●販売期間： 2026年5月27日（水）20:00 ～ 6月21日（日）19:59 ●視聴可能期間： 2026年6月8日（月）20:00 ～ 6月21日（日）23:59 ※詳細は公式SNSおよび公式サイトにて順次発表いたします。

稽古場風景

公演概要

TSW2026 新作公演『the Satisfied World』 / 『the Sacrificed World』 公演期間：2026年5月28日 (木) ～ 2026年6月7日 (日) 会場：萬劇場（東京都 豊島区 北大塚 2-32-22） ■出演者 「the Satisfied World」（Aチーム） ワン：相澤瑠香 ツー：矢野冬馬 スリー：片岡あづさ フォー：添田翔太 ファイヴ：平田彩華 シックス：海本博章 セヴン：服部武雄 エイト：牧浦乙葵 ナイン：橘里依 テン：室たつき イレヴン：海月陽斗 トゥエルヴ：中島明子 ジャッジメント：滝川達也 アシスタント：結城美優 「the Sacrificed World」（Bチーム） ワン：其原有沙 ツー：石井智也 スリー：小野瀬みらい フォー：霧生多歓子 ファイヴ：篠原望 シックス：石渡真修 セヴン：後藤夕貴 エイト：たかのあ茶み ナイン：藤田浩太朗 テン：高橋晴輝 イレヴン：佑太 トゥエルヴ：北沢蘭 ジャッジメント：滝川達也 アシスタント：渡邊隆義 ■スタッフ 脚本： 佐藤信也 (疾駆猿) 演出：石毛元貴 (MileStone) 主催：Hisshigumi Project ■公演スケジュール 5月28日(木)18:30～(A) 5月29日(金)14:00～(B)18:30～(A) 5月30日(土)13:00～(A)18:00～(A) 5月31日(日)13:00～(B)18:00～(B) 6月1日(月)--休演日 6月2日(火)18:30～(B) 6月3日(水)18:30～(A) 6月4日(木)18:30～(B) 6月5日(金)14:00～(A)18:30～(B) 6月6日(土)13:00～(B)18:00～(A) 6月7日(日)12:00～(A)16:00～(B) ※(A)the Satisfied World (B)the Sacrified Worldチームが上演いたします ※受付は開演の45分前、開場は開演の30分前からとなります 本編上演時間は約100分を予定しています ■チケット料金 S席：9,500円（前方2列(A列・B列)・キャスト非売品写真の特典付き） A席：8,300円（後方指定席・特典付き） A席：6,500円（後方指定席・特典なし） （全席指定・税込）

あらすじ

「the Satisfied World」（Aチーム） 目が覚めると…、其処は議題を話し合う場所だった。 集められた１２人の男女。皆、己の意見を言い合い、議場は紛糾する。 すると、『ジャッジメント』という存在が現れ、宣言する。 「人生とは満足の追及である！ 此処は貴方達にとって己の価値観を振り返る場所です。 元居た世界に戻りたいならば、自らの欲望を認識しなければならない！」 ジャッジメントの問い掛けに、記憶を断片的に失くしている事に気付く参加者達。 過去を辿り、悩んでいく。 何故、私達は此処にいるのか…？ 己の人生に意義を見出せていないのか…？ 次第に解き明かされる１２人の大罪。彼らは、何故此処に集ったのか？ 「逃げてはいけません。己の望んだ未来を思い出して下さい。」 「the Sacrificed World」（Bチーム） 目が覚めると…、其処は覚えのない場所だった。 集められた１２人の男女。皆、己の記憶を断片的に失くしていた。 すると、『ジャッジメント』という存在が現れ、宣言する。 「人生とは犠牲の上に成り立っている！ 此処は貴方達にとって己を見詰め直す場所です。 元居た世界に戻りたいならば、他人を信じ、協力し合わなければならない！」 ジャッジメントは難題を提示していく。 その中で、記憶を取り戻し、悩んでいく参加者達。 何故、私達は此処にいるのか…？ 己の人生は何処の地点で間違えたのか…？ 次第に解き明かされる１２人の過去。彼らは、何故此処に集ったのか？ 「信じる者は救われる。さぁ、己と向き合って下さい。」

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