俳優 ユン・チャンヨン が、日本のファンと特別な時間を過ごす。 ユン・チャンヨンは、2026年に日本・東京にて『2026 CHANYOUNG’s Meet & Greet in TOKYO : Still With You』を開催し、日本のファンと心温まるひとときを過ごす予定だ。 今回のイベントは、ファンとより近い距離で交流するために企画されたもので、長い間変わらぬ愛と応援を送ってくれた日本のファンへ感謝の気持ちを伝える特別な時間になる見込みだ。特にタイトルである『Still With You』には、「いつもファンと共にいたい」というユン・チャンヨンの想いが込められており、さらに特別なイベントとなっている。 ユン・チャンヨンは、2013年のドラマ『男が愛する時』でデビュー後、着実にキャリアを積み重ね、しっかりとしたフィルモグラフィーを築いてきた。幼少期から『六龍が飛ぶ』『浪漫ドクター キム・サブ』『医師ヨハン』など、さまざまな作品で印象的な演技を披露し、次世代俳優として注目を集めた。特にNetflixオリジナルシリーズ『今、私たちの学校は…』では主人公イ・チョンサン役を演じ、世界的な人気を獲得。以降も『少年飛行』『デリバリーマン』『ヤクザの俺が高校生になった』など、幅広いジャンルの作品を通じて多彩な演技力を見せている。 今回の日本イベントも、多彩な構成でファンとの特別な思い出を作る予定だ。ファンとよりリラックスした雰囲気で交流できる「Cafe Event」と、より近い距離で交流できる「Meet & Greet」プログラムが用意されており、ユン・チャンヨンならではの温かい魅力や率直なトークを直接感じられる時間になると期待されている。 関係者は「今回の『Still With You』は、ユン・チャンヨンと日本のファンの皆さんが絆を深められる特別な時間になるでしょう。会場に来てくださるファンの皆さんに、長く記憶に残る大切な思い出を届けられるよう準備していますので、ぜひご期待ください」とコメントした。 なお、『2026 CHANYOUNG’s Meet & Greet in TOKYO : Still With You』のCafe Eventチケットは専用ページにて、Meet & Greetチケットも専用ページにて販売予定で、詳細なスケジュールおよび関連情報は今後公式チャンネルを通じて公開される予定だ。

■ 公演概要 ■

＜2026 CHANYOUNG’s CAFE EVENT in TOKYO＞ 2026年6月13日（土曜日）開催！ 【1部】 特典券販売 : 12:30 ~ 13:00 Cafe Drink Event : 13:00 ~ 13:30 Talk Event : 13:40 ~ 特典会 : 14:00 ~ 【2部】 特典券&グッズ販売 : 15:30 ~ 16:00 Cafe Drink Event : 16:00 ~ 16:30 Talk Event : 16:40 ~ 特典会 : 17:00 ~ ※Cafe Drink Eventの際、アーティストが直接コラボドリンクをお渡しします。 ※上記のスケジュールは進行の目安であり、少し変更になる可能性がございます。 チケット販売ページ https://cream-ticket.com/202606chanyoungs-cafe/ ＜2026 CHANYOUNG’s Meet & Greet in TOKYO Still With You＞ 2026年6月14日（日曜日）開催！ ＜1部 MINI TALK SHOW＞ 特典券販売 + 入場 12:00-13:00 13:00-13:30 MINI TALK SHOW 13:40-14:30 お見送り会及び特典会 ＜2部 MINI TALK SHOW＞ 特典券販売 + 入場 15:00-16:00 16:00-16:30 MINI TALK SHOW 16:40-17:30 お見送り会及び特典会 チケット販売ページ https://cream-ticket.com/202606chanyoungs/

■ お問い合わせ ■

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